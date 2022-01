Nicolas Cage: Người đàn ông lập dị, tiêu hoang, 57 tuổi kết hôn... 5 lần

Ở Hollywood, tài tử từng giành giải Oscar - Nicolas Cage được nhìn nhận là một tài năng diễn xuất, một cá tính lập dị, một gã tiêu hoang và đi qua những cuộc hôn nhân với tốc độ chóng mặt.

Nicolas Cage: Đừng gọi tôi là diễn viên

Mới đây, tài tử Hollywood - Nicolas Cage (57 tuổi) gây sửng sốt khi tuyên bố anh không phải là diễn viên mà là... nghệ sĩ biểu đạt: "Tôi nghĩ rằng mọi người vẫn chỉ quan niệm diễn viên chỉ là những người giỏi bắt chước, giỏi giả bộ. Khi người ta khen một diễn viên là diễn xuất giỏi, thì dường như người ta chỉ muốn khen anh ta giỏi bắt chước mà thôi.

Tôi không thích việc bị nhìn nhận rằng nghề nghiệp của mình chỉ đơn thuần là giả vờ trở thành ai đó khi đứng trước ống kính, tôi không thích danh xưng diễn viên, tôi thích danh xưng nghệ sĩ biểu đạt.

Bởi nghệ sĩ biểu đạt có nghĩa là tôi phải đặt công việc vào trong trái tim xúc cảm của mình, vào bộ óc tư duy và khả năng tưởng tượng của mình, vào những ký ức từng có, vào những giấc mơ để có thể đưa lại điều gì đó ý nghĩa mà giao tiếp với khán giả thông qua phim ảnh", Nicolas Cage chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Variety.

Nam diễn viên "Lật mặt" cũng chia sẻ rằng cả cuộc đời mình anh chỉ muốn phá vỡ những rào cản, quy tắc, luật lệ trong diễn xuất và tự thấy mình là một kẻ nổi loạn ở Hollywood.

Trong những năm trở lại đây, sự nghiệp của Nicolas Cage gặp nhiều chật vật, nam tài tử vốn được đánh giá là tài năng ở Hollywood nay xuất hiện cả trong những bộ phim có kịch bản tồi, bị chê bai hết lời và những phim gặp thất bại về mặt doanh thu.

Cage đã nhìn nhận thẳng thắn về điều này: "Tôi biết ngay sau khi mình xuất hiện trong một số phim thất bại ngoài phòng vé, rằng tôi sẽ bị các hãng phim ngó lơ từ đây, tôi sẽ không còn nhận được lời mời tham gia những bộ phim chất lượng, những dự án phim được đầu tư nữa.

Tôi biết rằng mình sẽ phải chờ đợi một nhà làm phim trẻ, người ấy sẽ xem lại những bộ phim chất lượng mà tôi từng đóng và thấy rằng tôi phù hợp với dự án phim mà người đó đang ấp ủ, rồi tôi sẽ được trao cơ hội tái xuất ấn tượng".

Nicolas Cage: 57 tuổi kết hôn... 5 lần, một lần kết hôn vì... say

Ở tuổi 57, tài tử "Leaving Las Vegas" đã chính thức bước vào cuộc hôn nhân thứ 5 với bạn gái Riko Shibata (26 tuổi), họ tổ chức một hôn lễ giản dị ở Las Vegas (Mỹ) hồi tháng 2/2021.

Tài tử Nicolas Cage từng tiết lộ rằng anh và bạn gái ở cách xa nhau trong 6 tháng vì dịch bệnh Covid-19, vì vậy, họ đã đính hôn bằng hình thức... trực tuyến. Cage đã gửi một chiếc nhẫn đính hôn từ Mỹ tới Nhật cho bạn gái, chiếc nhẫn có gắn kim cương đen, bởi màu đen là màu mà Riko yêu thích nhất, ngay cả hôn lễ của họ cũng mang nhiều... sắc đen trong cách thức bài trí.

Trong tháng 2/2021, cặp đôi đã chính thức tổ chức hôn lễ tại Mỹ. Lễ cưới có sự tham gia của người vợ thứ 3 của Cage - cô Alice Kim và cậu con trai 15 tuổi của họ. Trước đây, Cage từng đi qua 3 cuộc hôn nhân với nữ diễn viên Patricia Arquette (1995 - 2001), nữ ca sĩ Lisa Marie Presley (2002 - 2004) và cô Alice Kim (2004 - 2016).

Cuộc hôn nhân thứ 4 của Cage với chuyên gia trang điểm Erika Koike hồi năm 2019 là cuộc hôn nhân ngắn nhất của anh, Cage đệ đơn ly hôn chỉ sau... 4 ngày kết hôn.

Cage từng có một người con trai khi hẹn hò với nữ diễn viên Christina Fulton, người con trai này có tên Weston Coppola Cage (hiện 30 tuổi).

Hôn lễ thứ 5 của Cage diễn ra ở thời điểm chưa đầy 2 năm sau khi nam diễn viên hủy bỏ hôn ước chỉ sau 4 ngày đăng ký kết hôn với bạn gái Erika Koike hồi tháng 3/2019. Lý do hủy hôn khi ấy được Nicolas Cage đưa ra là do anh đã quá... say xỉn khi thực hiện thủ tục kết hôn, nên không thực sự ý thức rõ được những việc mình đang làm.

Nicolas Cage kết hôn với nữ diễn viên Patricia Arquette hồi tháng 4/1995. Họ ly hôn vào tháng 5/2001 (Ảnh: Daily Mail).

Cuộc hôn nhân thứ 2 của Cage là với người con gái duy nhất của huyền thoại âm nhạc Elvis Presley - cô Lisa Marie Presley. Họ tổ chức một hôn lễ bí mật ở Hawaii vào tháng 8/2002 nhân kỷ niệm 25 năm ngày mất của Elvis Presley. Đây là một cuộc hôn nhân ngắn ngủi bởi họ ly hôn chỉ sau hai năm (Ảnh: Daily Mail).

Cage kết hôn lần thứ 3 với cô Alice Kim vào tháng 7/2004 sau khi gặp cô tại một nhà hàng ở Los Angeles (Mỹ), nơi cô làm phục vụ bàn. Alice kém Cage 20 tuổi. Năm 2005, Alice sinh một cậu con trai cho Cage, đặt tên là Kal-El Coppola Cage. Đây là người con thứ 2 của Nicolas Cage. Trước đây, nam diễn viên từng có một cậu con trai đặt tên là Weston Coppola Cage, là kết quả từ cuộc tình với bạn gái - nữ diễn viên Christina Fulton. Cage và Kim ly hôn hồi năm 2016 (Ảnh: Daily Mail).

Cage kết hôn với chuyên gia trang điểm Erika Koike vào ngày 23/3/2019 tại Las Vegas (Mỹ). Về sau, Cage cho rằng tại thời điểm đăng ký kết hôn, anh đã quá say xỉn để có thể hiểu mình đang làm gì, vì vậy, sau 4 ngày kết hôn, Cage xin hủy bỏ hôn ước (Ảnh: Daily Mail).

Cô Riko Shibata (26 tuổi) đến từ Nhật Bản là người vợ thứ 5 của Cage (hiện 56 tuổi). Họ kết hôn vào ngày 16/2 vừa qua và có khoảng cách tuổi tác lên tới 30 tuổi (Ảnh: Daily Mail).

Nicolas Cage: Kiếm bộn tiền, tiêu bạt mạng

Nicolas Cage từng được biết tới là một trong những tài tử kiếm bộn tiền nhất kinh đô điện ảnh Hollywood, với những bộ phim đình đám một thuở như "Leaving Las Vegas" (Rời khỏi Las Vegas - 1995), "Face/Off" (Lật mặt - 1997), "National Treasure" (Kho báu quốc gia - 2004)… Đã có thời, Nicolas Cage là một ngôi sao hạng A ở Hollywood.

Cage đã từng có khối tài sản lên tới 150 triệu USD, nhưng rồi anh nhanh chóng làm sụp đổ cả khối tài sản của mình vì chi tiêu hoang phí.

Từ việc chi nhiều triệu USD cho các căn biệt thự không ở đến, cho tới việc sưu tầm… sọ khủng long và nhiều món đồ kỳ dị khác, Cage nhanh chóng khiến khối tài sản trăm triệu USD của mình bị thu nhỏ lại, giờ chỉ còn vào khoảng 25 triệu USD.

Nam diễn viên từng hai lần được đề cử tại giải Oscar và một lần rinh về tượng vàng dành cho Nam chính xuất sắc với vai diễn trong "Leaving Las Vegas" (1995). Sau thời kỳ hoàng kim của sự nghiệp, có giai đoạn, Cage đã phải liên tiếp nhận vai dù có thể kịch bản phim rất tệ, cốt chỉ để trả những khoản nợ trước đây từng vướng phải do chi tiêu bạt mạng.

Đồng thời, ở tuổi ngoại ngũ tuần, Cage cũng cần phải tranh thủ thời gian để tích cóp một khối tài sản mới sau khi đã tiêu tán gần hết khối gia sản khổng lồ từng gây dựng được. Trong thập niên 2010 vừa qua, Cage tích cực đóng phim, mỗi năm, anh đều đóng từ 3 phim trở lên, có năm đóng tới 8 phim.

Hãy cùng nhìn lại những khoản chi tiêu "khủng" của nam tài tử Nicolas Cage:

Trong ảnh là phòng ngủ dành cho chủ nhà tại căn biệt thự nằm ở thành phố Las Vegas từng một thời thuộc sở hữu của Nicolas Cage (Ảnh: Insider).

Sở hữu tới 15 căn biệt thự "triệu đô": Có thời điểm, Nicolas Cage từng sở hữu tới 15 căn biệt thự, bao gồm một căn trị giá 25 triệu USD nằm ở thành phố Newport Beach, bang California, một điền trang trị giá 15,7 triệu USD ở thành phố Newport, bang Rhode Island, một căn nhà trị giá 8,5 triệu USD ở thành phố Las Vegas, bang Nevada.

Những biệt thự khác của Cage còn có một ngôi nhà gỗ ở thành phố Aspen, bang Colorado, một vài ngôi nhà nằm rải rác ở các thành phố của Mỹ như San Francisco, New York, Venice Beach, New Orleans…

Mặc dù việc đầu tư vào bất động sản với hy vọng sinh lời sau khi bán lại là một chiêu thức đầu tư tiền bạc khá phổ biến đối với các ngôi sao, nhưng không phải lựa chọn đầu tư nào cũng sinh lợi, và Nicolas Cage mặc dù mua rất nhiều biệt thự để đầu tư về lâu dài, nhưng rốt cuộc đó lại là cách nhanh nhất dẫn đến việc anh bị "mất tiền oan".

Cage đã đặt thực hiện một ngôi mộ hình kim tự tháp cao gần 3m xây dựng tại thành phố New Orleans, Mỹ (Ảnh: Insider).

Đặt làm ngôi mộ hình kim tự tháp: Cage đã từng cho thực hiện một ngôi mộ hình kim tự tháp, nằm ở thành phố New Orleans, ngôi mộ này nằm gần tòa biệt thự LaLaurie mà Cage từng sở hữu hồi năm 2006. Ngôi mộ hình kim tự tháp có chiều cao gần 3m có khắc dòng chữ "Omni Ab Uno" - một câu bằng tiếng Latinh có nghĩa là "Vạn vật bắt nguồn từ một thứ duy nhất".

Việc chuẩn bị sẵn nơi an nghỉ cho mình không phải điều quá đỗi lạ lẫm, dù vậy, việc Cage chọn xây cho mình một ngôi mộ… kỳ quái như thế này thực sự gây khó hiểu.

Sở hữu những loài động vật kỳ quái: Cage bắt đầu có sở thích sưu tầm những loài động vật kỳ lạ ngay từ khi mới bắt đầu sự nghiệp diễn xuất. Nam diễn viên có hai con rắn hổ mang chúa bạch tạng từng mua với giá 270.000 USD, một con bạch tuộc có giá 150.000 USD, một con cá mập, một con cá sấu…

Bên cạnh sở thích sưu tầm các loài động vật kỳ lạ, Cage còn sưu tập… sọ khủng long (Ảnh: Insider).

Sưu tầm… sọ khủng long: Bên cạnh sở thích sưu tầm các loài động vật kỳ lạ, Cage còn sưu tập… sọ khủng long. Nam diễn viên đã từng chi ra 276.000 USD để mua một chiếc sọ khủng long Tarbosaurus có niên đại 7 triệu năm tuổi.

Dù vậy, về sau, xuất xứ thực sự của chiếc sọ được tìm ra và người ta biết rằng đó là một món cổ vật bị đánh cắp từ Mông Cổ, vì vậy, Cage đã phải trả lại chiếc sọ và mất không số tiền.

Cage có một bộ sưu tập truyện tranh gồm toàn các ấn bản cổ có trị giá hơn 1,6 triệu USD (Ảnh: Insider).

Sưu tầm truyện tranh cổ: Cage có một bộ sưu tập truyện tranh gồm toàn các ấn bản cổ có trị giá hơn 1,6 triệu USD, trong đó có cuốn "Action Comics #1" quý hiếm, đánh dấu lần đầu tiên Siêu nhân Superman xuất hiện trong một ấn bản truyện tranh. Cage từng chi ra 150.000 USD để sở hữu ấn bản này.

Hồi năm 2011, Cage đã bán ra cuốn "Action Comics #1" sau khi cuốn truyện bị đánh cắp khỏi nhà riêng của nam diễn viên hồi năm 2000 và sau đó được tìm thấy lại hồi tháng 4/2011. Cuốn truyện khi được bán ra đã đạt mức giá lên tới 2.161.000 USD. Đây có lẽ là một thương vụ đầu tư thành công hiếm hoi của nam diễn viên.

Nam diễn viên từng mua một hòn đảo nhỏ thuộc quần đảo Bahamas với giá 3 triệu USD (Ảnh: Insider).

Mua đảo riêng: Điều này không có gì lạ đối với các triệu phú. Rất nhiều triệu phú thích có một hòn đảo nhỏ của riêng mình, và Cage cũng không ngoại lệ. Nam diễn viên từng mua một hòn đảo nhỏ thuộc quần đảo Bahamas với giá 3 triệu USD. Mặc dù vậy, nam diễn viên đã lên tiếng rao bán hòn đảo này với giá 7 triệu USD hồi năm 2008.

Bích Ngọc

Theo New York Post/Insider