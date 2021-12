Những thực phẩm giúp cơ thể có mùi thơm tự nhiên

Dân trí Có thể bạn chưa biết, táo, cam, quế, gừng... là một trong số những thực phẩm có khả năng kháng lại vi khuẩn và tạo ra mùi hương lôi cuốn.

Táo

Ăn táo mỗi buổi sáng không chỉ giúp ích cho việc giảm cân mà còn là loại quả đắc lực trong cuộc chiến chống hôi miệng. Điều này do tính tẩy rửa tự nhiên của chúng, hơn nữa, khi cắn vào một quả táo, bạn đang đẩy mảng bám cũng như các vi khuẩn ẩn nấp sâu trong chân răng và bất kỳ thức ăn nào có thể gây ra vi khuẩn trong các khoang miệng của bạn.

Loại quả có múi

Những quả có múi như cam, chanh… mang trong mình lượng lớn vitamin C và chất điện giải giúp cải thiện hương thơm cơ thể.

Chuyên gia Jim White giải thích rằng: "Khả năng chống oxy hóa cao có thể giải độc mùi nhờ chứa axit mạnh và khả năng khử trùng của cam, chanh, quýt. Một số người còn uống nước ép của thực phẩm này để đào thải mùi hương".

Các axit trong cam, chanh được cơ thể hấp thụ, loại bỏ mùi và giúp hơi thở của chúng ta có mùi dễ chịu. David Colbert - bác sĩ da liễu tại New York (Mỹ) cho biết: "Quả họ cam quýt chứa chất xơ, chúng có khả năng thải độc tố gây ra mùi khó chịu trong quá trình hấp thụ vào cơ thể".

Trà xanh

Trước hết, thức uống này có chứa polyphenol, đây là chất chống oxy hóa có khả năng kháng lại sự phát triển của vi khuẩn cũng như giảm các hợp chất lưu huỳnh để cải thiện hơi thở. Ngoài ra, axit tannic có trong trà xanh và trà đen giúp giữ cho bàn chân khô ráo, ngăn chặn gốc rễ của vấn đề hôi chân.

Dâu tây

Giống như nhiều loại trái cây khác, dâu tây chứa hàm lượng nước cao có thể ngăn ngừa tình trạng khô miệng. Bên cạnh đó, vitamin C trong chúng tạo ra môi trường kháng vi khuẩn và tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp cho cơ thể có mùi hương tự nhiên dễ chịu.

Cần tây

Khi nhai một lượng cần tây, bạn sẽ giải phóng các phần tử mùi androstenone và adrostenol từ miệng. Thực phẩm này giúp cơ thể tỏa ra mùi hương quyến rũ, khiến bạn trông hấp dẫn hơn với người khác giới.

Quế

Được biết đến với khả năng loại bỏ hơi thở có mùi, nhưng quế cũng có thể hoạt động như một hương thơm tự nhiên cho cơ thể nếu bạn tiêu thụ nó hàng ngày. Chỉ cần nhai một thanh quế, hai lần một ngày sẽ giúp loại bỏ mùi cơ thể.

Gừng

Dạ dày không ổn định có thể dẫn đến chứng hôi miệng. Trong khi gừng là thực phẩm tuyệt vời để làm dịu dạ dày, nó cũng có tác dụng mạnh mẽ trong việc khử mùi hôi miệng. Gừng ép kết hợp với nước cốt chanh và nước ấm tạo ra một loại nước tuyệt vời để đánh bay mùi hôi khó chịu.

Hà Hiền

Theo Eat This Not That/ Times of India