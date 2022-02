Những nghệ sĩ tài hoa nổi tiếng thế giới sinh năm Dần

Marilyn Monroe, Tom Cruise, Leonardo DiCaprio, Lady Gaga... là những nghệ sĩ nổi tiếng thế giới sinh năm Dần. Họ tài hoa, thành đạt, quyền lực, còn cuộc sống riêng thì sao, có được như ý không?

Nữ diễn viên Hedy Lamarr sinh năm 1914 (Giáp Dần): Tài sắc vẹn toàn, cuộc đời ly kỳ như phim

Nữ minh tinh người Mỹ gốc Áo Hedy Lamarr (1914 - 2000) là một nhan sắc đặc biệt, bà vừa là diễn viên, vừa là nhà phát minh.

Sau khi khởi động sự nghiệp tại Séc và được biết tới ngay từ vai diễn đầu tiên trong phim "Ecstasy" (1933), Hedy Lamarr liền gây tranh cãi bởi bà trở thành nữ diễn viên đầu tiên dám... đóng cảnh "nóng", Hedy Lamarr đã phải đi qua một cơn khủng hoảng trong sự nghiệp vì vai diễn quá đỗi táo bạo so với chuẩn mực thời bấy giờ.

Nữ minh tinh người Mỹ gốc Áo Hedy Lamarr (1914 - 2000) là một nhan sắc đặc biệt, bà vừa là diễn viên, vừa là nhà phát minh (Ảnh: Daily Mail).

Trước những khó khăn trong sự nghiệp và cuộc hôn nhân không hạnh phúc bên người chồng giàu có, Hedy Lamarr đã quyết định... bỏ trốn. Bà rời khỏi nước Áo để tới Paris (Pháp), London (Anh) rồi Hollywood (Mỹ).

Bà gây dựng sự nghiệp diễn xuất thành công ở Hollywood, trở thành ngôi sao điện ảnh tại đây và được nhìn nhận là một nhan sắc ấn tượng của kinh đô điện ảnh. Bà tham gia diễn xuất trong các phim như "Algiers" (1938), "Lady of the Tropics" (1939), "Boom Town" (1940), "White Cargo" (1942), "Samson and Delilah" (1949)...

Dù thành công ở Hollywood, nhưng Hedy Lamarr không hài lòng với cách các đạo diễn giao vai cho mình. Bà luôn đảm nhận những vai có tính cách nhẹ nhàng, thường tập trung vào vẻ đẹp diện mạo. Vì vậy, bà chính thức từ giã sự nghiệp diễn xuất vào năm 1958 ở tuổi 44.

Vốn có niềm đam mê với khoa học công nghệ, Hedy vừa tham gia diễn xuất vừa theo đuổi hoạt động nghiên cứu. Sinh thời, bà và các cộng sự của mình từng nhận được bằng sáng chế trong lĩnh vực công nghệ viễn thông.

Giới khoa học giờ đây vẫn đánh giá những nghiên cứu của Hedy Lamarr và các cộng sự ngày ấy đã "lát đường" cho những phát minh về sau, như Wifi, Bluetooth, GPS…

Sau khi từ giã Hollywood, bà chuyển tới sống ở thành phố Altamonte Springs, bang Florida, Mỹ. Tại đây, bà lựa chọn cho mình cuộc sống tĩnh lặng và vẫn tiếp tục thực hiện các nghiên cứu khoa học.

Bà kết hôn 6 lần nhưng đều ly hôn, bà có 3 người con. Năm 2000, bà Hedy Lamarr qua đời ở tuổi 86 vì một cơn đau tim.

Minh tinh huyền thoại Marilyn Monroe sinh năm 1926 (Bính Dần): Vẻ đẹp huyền thoại, cuộc đời đoản mệnh

Minh tinh Marilyn Monroe (1926 - 1962) nổi tiếng với những vai diễn gợi cảm, vui tươi và có phần "ngốc nghếch" trên màn ảnh. Marilyn là một trong những biểu tượng gợi cảm nổi tiếng nhất của thập niên 1950 - 1960.

Cho tới hôm nay, Marilyn vẫn tiếp tục là một biểu tượng trong văn hóa đại chúng. Viện Phim Mỹ đã đưa Marilyn vào vị trí thứ 6 trong danh sách những nữ diễn viên vĩ đại nhất của thời đại vàng ở Hollywood.

Minh tinh Marilyn Monroe (1926 - 1962) nổi tiếng với những vai diễn gợi cảm (Ảnh: Daily Mail).

Sinh ra và lớn lên ở Los Angeles (Mỹ), cô bé Marilyn từng liên tục phải chuyển chỗ ở, sống nhờ vào những gia đình tạm thời nhận nuôi cô, Marilyn còn từng có một thời gian phải sống trong trại trẻ mồ côi do người mẹ của cô không đủ năng lực nuôi con xét về điều kiện sức khỏe tinh thần.

Marilyn kết hôn sớm từ năm 16 tuổi để có một mái nhà ổn định, rồi đi làm trong một nhà máy. Tình cờ quen biết với một nhiếp ảnh gia đã giúp Marilyn biết tới công việc người mẫu rồi dần dần, nhận được một số vai diễn phụ. Marilyn liền quyết định bước ra khỏi cuộc hôn nhân đầu để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất tại Hollywood.

Đầu thập niên 1950, danh tiếng bắt đầu tìm tới Marilyn khi cô xuất hiện trong một số phim hài. Lúc này, Marilyn bất ngờ gặp lùm xùm, khi xuất hiện thông tin cô từng là người mẫu chụp ảnh khỏa thân trước khi trở thành nữ diễn viên.

Thuở ấy, sự việc này bị xem là cấm kỵ và sẽ làm mất hình ảnh của một ngôi sao nữ, hãng phim khuyên cô phủ nhận thông tin, dù vậy, Marilyn thẳng thắn đối diện, thừa nhận sự thật, chia sẻ câu chuyện về xuất phát điểm và hoàn cảnh khó khăn của mình ở thời điểm làm công việc người mẫu.

Sự việc được công chúng đón nhận nhẹ nhàng một cách bất ngờ, Marilyn không hề bị ảnh hưởng tới sự nghiệp, mà còn chứng kiến sự quan tâm gia tăng đột biến dành cho cô và các bộ phim của cô.

Ngay lập tức, Marilyn trở thành ngôi sao ăn khách hàng đầu ở Hollywood và được đẩy mạnh hình ảnh theo hướng gợi cảm, quyến rũ, là "bom sex" trong các phim "Gentlemen Prefer Blondes" và "How to Marry a Millionaire" ra mắt hồi năm 1953.

Marilyn sở hữu sự nghiệp thành công lớn, nhưng người đẹp cũng cảm thấy thất vọng vì cách mình bị đóng khung trong dạng vai "bom sex ngốc nghếch" và thường không được hãng phim trả thù lao xứng đáng. Về sau, nữ diễn viên đấu tranh quyết liệt, khiến hãng phim chủ quản phải dành cho cô nhiều quyền kiểm soát hơn đối với các vai diễn của mình hơn và trả cho cô thù lao cao hơn.

Những phim ấn tượng của Marilyn về sau có "The Seven Year Itch" (1955), "Bus Stop" (1956), "Some Like It Hot" (1959), "The Misfits" (1961).

Cuộc sống riêng có nhiều vấn đề của Marilyn đã luôn nhận được nhiều sự quan tâm (Ảnh: Daily Mail).

Cuộc sống riêng có nhiều vấn đề của Marilyn đã luôn nhận được nhiều sự quan tâm. Cô từng bị nghiện thuốc an thần, nghiện thuốc kích thích thần kinh, nghiện rượu, bị rối loạn cảm xúc... Hai cuộc hôn nhân đổ vỡ sau này của cô với cầu thủ bóng chày Joe DiMaggio và biên kịch Arthur Miller cũng từng được các tờ tin tức giải trí theo dõi rất sát.

Ngày 4/8/1962, Monroe qua đời ở tuổi 36 vì sốc thuốc an thần tại nhà riêng ở Los Angeles (Mỹ). Sự ra đi của minh tinh huyền thoại bị xem là có khả năng cao đến từ ý định tự sát, nhưng vẫn còn nhiều tranh luận không đồng tình với quan điểm này xung quanh cái chết của Marilyn Monroe.

Minh tinh Hollywood - Natalie Wood sinh năm 1938 (Mậu Dần): Xinh đẹp, tài năng, đoản mệnh, cái chết bí ẩn

Nữ minh tinh Natalie Wood (1938 - 1981) bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ khi còn nhỏ. Sự nghiệp của bà tiếp tục thăng hoa trong những năm tháng trưởng thành sau này. Bà từng nhận được 3 đề cử tại giải Oscar.

Những bộ phim đáng nhớ trong sự nghiệp của minh tinh Natalie Wood có thể kể tới "Rebel Without a Cause" (1955), "The Searchers" (1956), "West Side Story" (1961), "Splendor in the Grass" (1961), "Gypsy" (1962), "Love with the Proper Stranger" (1963)...

Natalie Wood qua đời ngoài biển hồi năm 1981 ở tuổi 43 (Ảnh: Daily Mail).

Trong thập niên 1970, Wood tạm ngưng sự nghiệp diễn xuất và sinh hai con gái trong hai cuộc hôn nhân. Natalie Wood qua đời ngoài biển hồi năm 1981 ở tuổi 43, khi đang trong một kỳ nghỉ trên du thuyền cùng với chồng - nam diễn viên Robert Wagner. Hai người gắn bó trong hôn nhân qua hai giai đoạn, từ 1957 - 1962 và từ 1972 - 1981.

Khi Natalie Wood qua đời cũng chính là khi bà đang chuẩn bị trở lại với sự nghiệp diễn xuất. Sự ra đi của bà cho tới giờ vẫn còn nhiều điều bí ẩn, do lời khai của các nhân chứng có mặt trên du thuyền có những điều không trùng khớp, nhưng cũng không thể đưa đến một kết luận rõ ràng. Nhà chức trách từng xác định cái chết của bà là vì "đuối nước và những nguyên nhân chưa thể xác định khác".

Thực tế, người chồng của bà - ông Wagner là một nhân vật bị tình nghi có liên quan tới sự ra đi bí ẩn của bà Wood, nhưng không có bằng chứng nào để có thể kết tội ông sau quá trình điều tra. Có một số nguồn tin cho rằng ở giai đoạn này, cuộc hôn nhân của họ đã rạn nứt, Wood đang chuẩn bị tiến hành việc ly hôn và bà đã có "người mới" dù cuộc hôn nhân còn chưa chính thức kết thúc.

Về sau này, trong các cuốn tiểu sử viết về cuộc đời nữ minh tinh Natalie Wood, người thân và bạn bè thân thiết của bà còn tiết lộ rằng bà Natalie Wood từng bị một tài tử nổi tiếng ở Hollywood cưỡng hiếp khi bà mới 16 tuổi. Bà Wood chỉ chia sẻ sự việc này với những người thân thiết nhất và họ đều biết tài tử danh tiếng đã cưỡng hiếp bà là ai.

Nữ ca sĩ tóc vàng của nhóm ABBA - Agnetha Fältskog sinh năm 1950 (Canh Dần): Cuộc đời nhiều vật lộn, khó khăn

Nữ ca sĩ người Thụy Điển Agnetha Fältskog sớm được biết tới tại quê nhà Thụy Điển từ khi còn hoạt động ca hát solo, sau này, cùng với nhóm ABBA, Agnetha Fältskog trở nên nổi tiếng thế giới trong thập niên 1970. Nhóm ABBA đã bán được hơn 180 triệu đĩa hát trên khắp thế giới và là một trong những nhóm nhạc thành công nhất trong lịch sử âm nhạc toàn cầu.

Nữ ca sĩ người Thụy Điển Agnetha Fältskog sớm được biết tới tại quê nhà Thụy Điển từ khi còn hoạt động ca hát solo (Ảnh: Daily Mail).

Trong đời sống riêng, Agnetha Fältskog rất sợ việc di chuyển bằng máy bay, điều này đã là một cản trở rất lớn trong sự nghiệp của bà khi nhóm ABBA đang ở đỉnh cao danh tiếng. Hồi năm 1979, khi nhóm đến Mỹ lưu diễn, phi cơ chở nhóm ABBA đã gặp phải sự cố thiếu nhiên liệu, gặp bão lớn và phải hạ cánh khẩn cấp.

Cho tới năm 2013, Agnetha Fältskog cho biết bà vẫn cần phải điều trị tâm lý để vượt qua nỗi sợ hãi gây ám ảnh từ sự cố lần đó.

Ngoài máy bay, bà Agnetha còn sợ sân khấu, sợ đám đông, sợ không gian rộng lớn, sợ độ cao... Thực tế, Agnetha Fältskog không phải một người có tâm lý vững vàng, ổn định. Bà đã gặp phải nhiều khó khăn tâm lý khi nhóm ABBA đạt được thành công lớn trên thị trường âm nhạc quốc tế.

Khi Agnetha Fältskog chia tay chồng - nam ca sĩ, nhạc sĩ Björn Ulvaeus, thành viên trong nhóm ABBA, hồi năm 1979, sự việc này đã gây ảnh hưởng rất lớn đối với bà. Agnetha đã phải điều trị tâm lý để vượt qua được sự đổ vỡ đó.

Cuộc hôn nhân thứ hai của bà với bác sĩ phẫu thuật Tomas Sonnenfeld được tổ chức bí mật hồi năm 1990, và chỉ được biết tới khi hai người ly hôn 3 năm sau đó. Mẹ của bà Agnetha tự sát hồi năm 1994, cha của bà qua đời một năm sau đó, đây tiếp tục là những cú sốc đối với Agnetha.

Điều kỳ lạ nhất trong cuộc đời bà, đó là khi bà nảy sinh tình cảm với một fan cuồng. Một người đàn ông Hà Lan làm nghề lái xe, người này đã liên tục xuất hiện xung quanh nhà bà Agnetha trong vòng 2 năm. Thoạt tiên bà phản ánh sự việc với cảnh sát để họ can thiệp. Nhưng rồi đến năm 1997, Agnetha và người đàn ông này đã nảy sinh tình cảm.

Nhưng mối quan hệ tình cảm này cũng không kéo dài lâu, sau hai năm gắn bó, họ chia tay vào năm 2000, Agnetha đệ đơn ra tòa yêu cầu người đàn ông này vĩnh viễn phải tránh xa mình.

Cuộc sống của Agnetha hiện tại diễn ra lặng lẽ và kín đáo, tránh khỏi mọi sự quan tâm của truyền thông - công chúng (Ảnh: Daily Mail).

Hiện tại, Agnetha sống với gia đình của người con trai, gia đình của người con gái cũng sống gần bà. Cuộc sống của Agnetha diễn ra lặng lẽ và kín đáo, tránh khỏi mọi sự quan tâm của truyền thông - công chúng.

Ngay cả khi tham gia các hoạt động của nhóm ABBA sau khi nhóm tái hợp hồi năm 2016, Agnetha cũng không nhận trả lời phỏng vấn và hạn chế xuất hiện.

Tài tử Hollywood - Tom Cruise sinh năm 1962 (Nhâm Dần): Phong độ đỉnh cao, nhưng "không có duyên" với hôn nhân

Nam tài tử kiêm nhà sản xuất phim người Mỹ Tom Cruise là một trong những nam diễn viên được trả thù lao cao nhất thế giới hiện nay. Tom Cruise đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá trong sự nghiệp diễn xuất của mình trong đó có 3 đề cử tại giải Oscar.

Các phim có Tom Cruise tham gia diễn xuất hiện đã đạt doanh số hơn 10 tỷ USD trên thị trường điện ảnh toàn cầu. Tom Cruise chính là một trong những ngôi sao phòng vé ăn khách nhất mọi thời đại.

Nam tài tử kiêm nhà sản xuất phim người Mỹ Tom Cruise là một trong những nam diễn viên được trả thù lao cao nhất thế giới hiện nay (Ảnh: Daily Mail).

Tom Cruise bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ đầu thập niên 1980 và tạo được đột phá với vai diễn chính trong các phim như "Risky Business" (1983) và "Top Gun" (1986).

Giới phê bình bắt đầu ghi nhận tài năng của Tom Cruise từ sau những bộ phim như "The Color of Money" (1986), "Rain Man" (1988), và "Born on the Fourth of July" (1989).

Trong vai trò nam diễn viên của dòng phim hành động, Tom cruise đã đảm nhận vai chính Ethan Hunt trong cả 6 phần phim của seri "Mission: Impossible" kể từ năm 1996 tới 2018. Tom Cruise rất tích cực với sự nghiệp diễn xuất, bất chấp thời gian và tuổi tác, anh vẫn luôn giữ gìn được phong độ bền bỉ đáng nể để tiếp tục dấn thân với nghề diễn.

Trong đời tư, Cruise đã đi qua 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ với các diễn viên Mimi Rogers, Nicole Kidman và Katie Holmes. Tom Cruise có 3 người con, hai người con nuôi (nhận nuôi trong cuộc hôn nhân với Kidman) và một người con ruột (có trong cuộc hôn nhân với Holmes).

Hiện tại, đời sống tình cảm của Tom Cruise là chuyện bí mật đối với truyền thông, dù có những tin đồn thi thoảng dấy lên nhưng không có thông tin đích xác nào lọt ra ngoài.

Mối quan hệ giữa Tom Cruise và người con gái ruột - Suri Cruise kể từ sau khi anh chia tay với Katie Holmes cũng là một ẩn số. Không có bất cứ thông tin hay hình ảnh nào lọt ra ngoài cho thấy Tom Cruise có gặp gỡ và duy trì mối quan hệ với con gái ruột.

Tài tử Hollywood - Leonardo DiCaprio sinh năm 1974 (Giáp Dần): Đa tài, đa tình

DiCaprio là một trong những tài tử nổi tiếng nhất thế giới hiện nay. Thế mạnh của DiCaprio trong lĩnh vực diễn xuất là các phim tiểu sử. Trong sự nghiệp diễn xuất rất thành công của mình, DiCaprio đã nhận được hơn 250 đề cử tại các giải thưởng và nhận về hơn 100 giải thưởng.

Tính tới năm 2019, các phim mà Leonardo DiCaprio tham gia diễn xuất đã thu về hơn 7,2 tỷ USD từ phòng vé toàn cầu. DiCaprio cũng đã 8 lần xuất hiện trong danh sách những tài tử được trả thù lao cao nhất thế giới.

DiCaprio là một trong những tài tử nổi tiếng nhất thế giới hiện nay (Ảnh: Daily Mail).

Sinh ra tại Los Angeles, DiCaprio đã khởi động sự nghiệp từ cuối thập niên 1980, bắt đầu từ việc xuất hiện trong các quảng cáo. Sang thập niên 1990, DiCaprio bắt đầu đóng phim truyền hình. Ở tuổi 19, DiCaprio bắt đầu được nhìn nhận như một ngôi sao trẻ tiềm năng sau khi nhận được đề cử Oscar đầu tiên với vai diễn trong phim "What's Eating Gilbert Grape" (1993).

Sau này, anh trở nên nổi tiếng thế giới với những phim tình cảm lãng mạn như "Romeo + Juliet" (1996) và "Titanic" (1997). Sau khi đạt được thành công lớn với phim "Titanic", DiCaprio từng giảm cường độ làm việc xuống trong vài năm, anh muốn rũ bỏ hình ảnh người hùng trong dòng phim tình cảm lãng mạn, để đi tìm những vai diễn mới mẻ trong các thể loại phim khác.

Trong thập niên 2000, DiCaprio được biết tới với các phim tội phạm như "Catch Me If You Can" (2002) và "Gangs of New York" (2002). Những vai diễn đáng kể trong thập niên 2000 của DiCaprio còn có thể kể tới "The Aviator" (2004), "Blood Diamond" (2006), "The Departed" (2006), "Revolutionary Road" (2008).

Thập niên 2010 tiếp tục chứng kiến những thành công mới của DiCaprio trong sự nghiệp diễn xuất, có thể kể tới các bộ phim như "Inception" (2010), "Django Unchained" (2012), "The Wolf of Wall Street" (2013), "The Revenant" (2015), "Once Upon a Time in Hollywood" (2019).

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất thành công, DiCaprio còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện bảo vệ môi trường.

Đời tư của nam tài tử Leonardo DiCaprio thu hút sự quan tâm rất lớn của truyền thông - công chúng. DiCaprio rất hiếm khi nhận trả lời phỏng vấn và tuyệt đối tránh đề cập chuyện đời tư. Dù vậy, xu hướng thích hẹn hò với những người đẹp trẻ tuổi (dưới 25 tuổi) là điều đã được đề cập tới từ lâu xung quanh đời sống tình cảm của DiCaprio.

Nam tài tử điển trai đã từng hẹn hò với những người đẹp nổi tiếng, như người mẫu Israel - Bar Refaeli (giai đoạn 2005 - 2011), người mẫu Đức Toni Garrn (giai đoạn 2013 - 2014 và một thời gian năm 2017)...

DiCaprio ở trong mối quan hệ tình cảm với người mẫu Camila Morrone kể từ năm 2017. Lịch sử tình trường của DiCaprio cũng khá... dài, nhưng anh vẫn luôn là "gã độc thân" hấp dẫn ở Hollywood, chưa từng bước chân vào hôn nhân.

Nữ ca sĩ người Mỹ Lady Gaga sinh năm 1986 (Bính Dần): Đa tài và quyền lực

Lady Gaga nổi tiếng với phong cách độc đáo, với những màn lột xác, làm mới hình ảnh và phong cách âm nhạc đầy ngoạn mục qua từng thời kỳ trong sự nghiệp ca hát. Gaga đã bắt đầu sự nghiệp từ khi còn ở lứa tuổi teen. Cô bắt đầu được biết tới kể từ khi cho ra mắt album đầu tay "The Fame" (2008) với những bản hit như "Just Dance", "Poker Face".

Lady Gaga đã bán được 124 triệu đĩa hát trên khắp thế giới tính đến năm 2014 (Ảnh: Daily Mail).

Cả 5 album mà Lady Gaga từng cho ra mắt trong sự nghiệp đều ngay lập tức đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc Billboard 200 của Mỹ sau khi ra mắt.

Lady Gaga cũng thử sức với lĩnh vực diễn xuất, bắt đầu từ vai diễn trong phim truyền hình, sau đó là những vai diễn nhận được nhiều sự quan tâm trong các phim điện ảnh như "A Star Is Born" (2018), "House of Gucci" (2021).

Lady Gaga đã bán được 124 triệu đĩa hát trên khắp thế giới tính đến năm 2014. Cô là một trong những ca sĩ ăn khách nhất thế giới. Gaga đã giành tới 12 giải Grammy, 18 giải MTV VMA, 16 Kỷ lục Guinness Thế giới...

Lady Gaga được nhiều tờ tin tức nhìn nhận là một nữ nghệ sĩ quyền lực trên thế giới. Gaga tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện hỗ trợ người có những vấn đề sức khỏe tinh thần và kêu gọi quyền bình đẳng cho người thuộc giới tính thứ 3.

Trong đời sống riêng tư, Lady Gaga đã đi qua nhiều mối quan hệ tình cảm, dù vậy, cô chưa từng bước vào hôn nhân.

Nữ diễn viên Hollywood - Elle Fanning sinh năm 1998 (Mậu Dần): Nàng thơ kiều diễm đầy hứa hẹn

Năm 2019, khi ở tuổi 21, Elle Fanning là gương mặt trẻ tuổi nhất từng được mời đảm nhiệm vai trò thành viên ban giám khảo tại Liên hoan phim Cannes (Pháp) (Ảnh: Daily Mail).

Vai diễn đầu tiên của Elle Fanning là một vai diễn phụ xuất hiện bên người chị gái Dakota Fanning trong phim "I Am Sam" (2001). Từ khi còn là diễn viên nhí, cô đã xuất hiện trong nhiều bộ phim như "Babel" (2006), "Phoebe in Wonderland" (2008), và "Somewhere" (2010).

Vai diễn đột phá của Elle Fanning là trong phim khoa học viễn tưởng "Super 8" (2011), với vai diễn này, Elle Fanning bắt đầu được nhìn nhận là một nữ diễn viên tiềm năng ở Hollywood.

Sau này, Elle Fanning được đảm nhận vai chính trong các bộ phim hài như "We Bought a Zoo" (2011), "Ginger & Rosa" (2012).

Cô cũng tham gia diễn xuất trong một số phim độc lập như "The Neon Demon" (2016), "The Beguiled" (2017), "How to Talk to Girls at Parties" (2017), "A Rainy Day in New York" (2019), và "The Roads Not Taken" (2020).

Năm 2020, Elle Fanning vào vai Nữ hoàng Catherine II trong bộ phim nhiều tập "The Great", vai diễn nhận được nhiều sự quan tâm và đánh giá tích cực từ giới phê bình.

Năm 2019, khi ở tuổi 21, Elle Fanning là gương mặt trẻ tuổi nhất từng được mời đảm nhiệm vai trò thành viên ban giám khảo tại Liên hoan phim Cannes (Pháp).