Những lợi ích sức khỏe bất ngờ của củ đậu

Không chỉ là loại thực phẩm quen thuộc, có giá thành bình dân, củ đậu còn chứa nguồn dinh dưỡng dồi dào, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe tuyệt vời như ngừa ung thư, tăng cường hệ miễn dịch, giảm cân.

Giàu dinh dưỡng

Hầu hết lượng calo trong củ đậu đến từ carbs, còn lại là từ một lượng rất nhỏ protein và chất béo. Củ đậu chứa nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất quan trọng cũng như lượng đáng kể vitamin E, thiamine, riboflavin, vitamin B6, axit pantothenic, canxi, phốt pho, kẽm và đồng.

Củ đậu cũng là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời. Bổ sung củ đậu vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày là cách tăng cường lượng vitamin C trong cơ thể hiệu quả. Dưỡng chất này được xem như chất chống oxy hóa lành mạnh, giúp loại bỏ tác hại của các gốc tự do và kiểm soát tình trạng viêm.

Củ đậu là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Giống như nhiều loại rau khác, củ đậu rất giàu nước và dinh dưỡng được tạo thành từ các phân tử carbohydrate khác nhau, tốt cho sức khỏe tim mạch. Mặt khác, các Oligofructose inulin có trong củ đậu còn liên quan trực tiếp đến việc giảm cholesterol, tăng cường sức khỏe tim mạch.

Ngoài ra, trong củ đậu còn có vitamin C (một chất chống viêm và chống lại các gốc tự do) và kali (giúp kiểm soát mức huyết áp) có thể hỗ trợ điều trị và ngăn ngừa bệnh tim.

Củ đậu được xem là loại thực phẩm tuyệt vời để cải thiện sức khỏe tim mạch. Nó chứa một lượng chất xơ hòa tan đáng kể, có thể làm giảm mức cholesterol toàn phần và cholesterol LDL "xấu". Loại thực phẩm này cũng chứa nguồn kali dồi dào, có tác dụng làm giảm huyết áp bằng cách thư giãn các mạch máu, bảo vệ cơ thể chống lại bệnh tim và đột quỵ.

Ngoài ra, củ đậu cũng có khả năng cải thiện tuần hoàn vì chứa sắt và đồng, những chất cần thiết cho các tế bào hồng cầu khỏe mạnh, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông.

Thúc đẩy tiêu hóa

Chất xơ dồi dào trong củ đậu giúp bạn cải thiện hệ tiêu hóa. Thực phẩm này cũng chứa nhiều nước, có thể làm giảm táo bón.

Ngoài ra, củ đậu cũng mang lại lợi ích cho vi khuẩn đường ruột nhờ chứa các thành phần chất xơ đa dạng. Chúng có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của các vi khuẩn tốt trong đường ruột, nhờ đó tăng cường hoạt động tiêu hóa diễn ra hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, chất fructan có trong củ đậu có thể ngăn ngừa đột biến tế bào và sự phát triển của khối u trong cơ quan tiêu hóa.

Củ đậu chứa nguồn chất xơ và các khoáng chất, vitamin dồi dào.

Ngăn ngừa ung thư

Củ đậu chứa các chất chống oxy hóa, vitamin C và E, selen và beta-carotene, cung cấp nguồn chất xơ dồi dào. Chúng có tác dụng bảo vệ cơ thể chống lại ung thư ruột kết.

Bên cạnh đó, người ta cũng phát hiện ra trong củ đậu có chứa một chất xơ prebiotic gọi là inulin. Prebiotics có thể làm giảm nguy cơ ung thư bằng cách tăng số lượng vi khuẩn lành mạnh trong ruột, tăng sản xuất axit béo chuỗi ngắn bảo vệ và tăng cường phản ứng miễn dịch. Ngoài đóng vai trò là một loại chất xơ có lợi, inulin còn được chứng minh là hoạt động như một chất chống oxy hóa bảo vệ niêm mạc ruột.

Giảm cân

Loại củ này giàu dinh dưỡng nhưng có hàm lượng calo thấp, nhiều chất xơ và nước nên rất hữu ích trong quá trình giảm cân.

Ngoài ra, chất xơ trong củ đậu có thể giúp giữ lượng đường trong máu của bạn ổn định, làm chậm quá trình tiêu hóa, ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng quá nhanh sau khi ăn.

Củ đậu có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon, bổ dưỡng.

Củ đậu cũng chứa chất xơ prebiotic inulin, có liên quan đến việc giảm cân và được chứng minh là có tác động đến các hormone ảnh hưởng đến cảm giác đói và no. Bởi vậy, bổ sung củ đậu vào thực đơn ăn uống hàng ngày không chỉ làm tăng các vi khuẩn có lợi cho đường ruột, hỗ trợ giảm cân mà còn giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn sau bữa ăn.

Ngoài ăn sống trực tiếp, bạn có thể chế biến củ đậu thành nhiều món ngon như làm nộm, salad, nấu canh,... để tận dụng nguồn chất dinh dưỡng dồi dào trong loại thực phẩm này.

Thảo Trinh

Theo Healthline