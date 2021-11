Những loại thực phẩm không nên bảo quản ngăn đông

Dân trí Nhiều loại thực phẩm bảo quản ngăn đông không giúp tăng thời gian sử dụng, mà còn bị biến chất, mềm nhũn sau khi rã đông, nhất là với các loại củ quả mọng nước, trứng, phô mai...

Trứng

Đừng làm hỏng những quả trứng bằng cách để chúng trong tủ đá. Khi đông lạnh, chất lỏng bên trong trứng nở ra, có thể khiến vỏ nứt, vỡ. Do đó, các thành phần bên trong trứng dễ bị hỏng và tăng nguy cơ nhiễm vi khuẩn.

Ngay cả với trứng đã luộc chín hay các thực phẩm sử dụng nguyên liệu này (như mayonnaise, bánh ngọt...), bạn cũng không nên bảo quản tủ đông nếu bạn muốn chúng duy trì kết cấu của chúng (Ảnh: Shutterstock).

Đồ chiên

Thực phẩm chiên rất ngon khi được thưởng thức lúc còn nóng giòn, khi cho chúng vào ngăn đá sẽ rất khó rã đông lại và sẽ xảy ra tình trạng bên ngoài giòn, bên trong bị nhão.

Phô mai

Không chỉ phô mai kem, phô mai tươi và kem chua sẽ tách ra sau khi đông lạnh, mà bất kỳ loại phô mai nào cũng sẽ bị thay đổi kết cấu.

Nước nở ra khi đóng băng và co lại khi tan, phá vỡ cấu trúc của phô mai (Ảnh: Internet).

Khi thưởng thức đồ rã đông, bạn sẽ cảm thấy món ăn nhão và nhạt nhẽo. Vì vậy chỉ mua số lượng đủ dùng và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.

Đồ uống có ga

Đây là một sai lầm nghiêm trọng, làm lạnh lon đồ uống có ga trong tủ đông nghe có vẻ sảng khoái, nhưng khi được đặt trong nhiệt độ lạnh (dưới 0 độ C), các lon nước ngọt có gas (kể cả chai thủy tinh) sẽ khó có thể chịu được áp lực nở ra của khí gas vì vậy chúng sẽ phát nổ rất nguy hiểm, bạn chỉ nên bảo quản chúng trong ngăn mát tủ lạnh.

Củ quả giàu nước

Những rau củ mọng nước nếu để trên ngăn đá, khi rã đông chúng sẽ mềm nhũn và sũng nước.

Khoai tây, dưa chuột, dưa hấu, ớt chuông, táo… đều có hàm lượng nước cao, vì vậy bạn không nên bỏ chúng trên ngăn đá, thay vào đó nên mua lượng vừa đủ và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh (Ảnh: Shutterstock).

Rau gia vị

Những loại rau gia vị mềm sẽ chuyển sang màu nâu nếu được để trong tủ đá và khiến chúng bị nẫu, thối sau khi rã đông.

Thay vào đó, bạn chỉ có thể bảo quản trong ngăn đá đối với hành lá, tỏi đó là cắt nhỏ và để trong các khay đá viên hoặc hộp cấp đông chuyên dụng (Ảnh: Shutterstock).

Khoai tây

Việc đông lạnh khoai tây sẽ tách tinh bột và nước trong khoai tây, khiến chúng bị nhão.

Bạn có thể bảo quản khoai tây ở nơi thông thoáng và khô ráo, tránh những nơi ẩm thấp sẽ làm khoai tây bị hư thối (Ảnh: Shutterstock).

Đồng thời, khoai tây nên được bảo quản ở nơi tối, tránh ánh sáng trực tiếp để khoai tây không bị mọc mầm.

Hà Hiền

Theo Eat This, Not That