Những lần "đi tù" của diễn viên Doãn Quốc Đam

Diễn viên Doãn Quốc Đam (tên thật là Đào Trọng Hùng, SN 1988) là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Tên tuổi của anh được biết đến thông qua các bộ phim nổi tiếng như Người phán xử, Lặng yên dưới vực sâu, Quỳnh búp bê…

Từng thừa nhận mình không sở hữu một gương mặt đẹp trai với ngoại hình "chuẩn", nhưng Doãn Quốc Đam lại khiến khán giả "nhớ mặt" với những vai diễn ấn tượng. Hầu hết những vai mà Doãn Quốc Đam gây ấn tượng đều là những thành phần bất hảo, mưu mô, nguy hiểm...

Doãn Quốc Đam vào vai kẻ sát nhân biến thái trong phim "Mê cung" (Ảnh: VTV).

Vai Fedora của phim "Mê cung" (2019)

Vào vai một tên sát nhân biến thái nhưng Fedora của Doãn Quốc Đam lại được đánh giá là một kẻ tội phạm có chỉ số IQ cao. Hắn sử dụng trí óc để gây ra vô số tội ác mà không để lại dấu vết gì. Tuy nhiên, dù có hiểm ác đến mấy nhưng hắn vẫn phải chịu sự trừng trị của pháp luật. Cuối phim, Fedora đi tù. Đây cũng được coi là mở đầu cho "kiếp đi tù" của nam diễn viên 8X.

Cũng trong bộ phim này, anh tự mình đóng cả hai vai anh em sinh đôi, vừa là Fedora mắc chứng tâm thần phân liệt vừa lại là Fotomat Long Nhật, người anh trai mắc tự kỉ ám thị. Anh liên tục phải diễn tả hai con người ở hai trạng thái tâm lí gần giống nhau.

Để hóa thân vào nhân vật, nam diễn viên học cử chỉ của thiên tài tự kỷ Jacob Barnett, "mượn" dáng đi cà giật của một người qua đường, quan sát một người ở gần nhà mắc hội chứng tự kỷ… Nhờ nỗ lực này, Doãn Quốc Đam đã nhận được giải cánh diều vàng "Nam diễn viên phụ xuất sắc trong phim truyền hình" đầu tiên trong sự nghiệp.

Hình ảnh Thượng tá Thông biến chất trong bộ phim "Sinh tử" (Ảnh: VTV).

Vai Thượng tá Thông trong phim "Sinh tử" (2019)

Ở bộ phim này, anh thủ vai một Phó giám đốc Công an thành phố. Thượng tá Thông lợi dụng chức quyền, bao che cho những hành vi xấu của các doanh nghiệp trong tỉnh, thường xuyên nhận hối lộ, đút lót. Tuy nhiên, "cái kim trong bọc có ngày lòi ra". Tội ác tày trời của hắn cuối cùng cũng bị tố cáo. Thượng tá Thông phải đi tù để "trả nợ" cho tội ác của chính mình.

Doãn Quốc Đam chia sẻ với PV Dân trí về vai diễn này: "Về hình mẫu của vai Thượng tá công an cũng là một khó khăn đối với tôi. Bởi lẽ, gặp gỡ với các chiến sĩ công an thì tất nhiên tôi đã được gặp gỡ nhiều nhưng để có thể tiếp cận, quan sát, hiểu và làm việc cùng một người ở cấp bậc Thượng tá công an ngoài đời thì không phải là chuyện đơn giản".

Vai Cương "chột" trong phim "Hồ sơ cá sấu" của Doãn Quốc Đam có ngoại hình xấu xí và nguy hiểm (Ảnh: VTV).

Vai Cương "chột" trong phim "Hồ sơ cá sấu" (2020)

Đảm nhiệm vai Cương "chột" với ngoại hình xấu xí, nham hiểm trong phim - tính cách của nhân vật này cũng là một thử thách với Doãn Quốc Đam.

Cương "chột" của Hồ sơ cá sấu là một tên tội phạm nguy hiểm. Hắn từng là một cảnh sát hình sự. Tuy nhiên, vì vi phạm trong quá trình công tác nên hắn bị loại ngũ. "Nuôi" ý định trả thù những kẻ từng chơi xấu mình, Cương tiếp tục con đường điều tra độc lập như một thám tử...

Vai Phúc trong phim "Hướng dương ngược nắng" (2020)

Vẫn mang danh "đi tù" nhưng ở bộ phim Hướng dương ngược nắng, Doãn Quốc Đam không gây ra tội gì. Ngay từ đầu bộ phim, nhân vật của anh được biết đến là người đã chấp nhận "ngồi trại" thay Ngọc (do Quỳnh Kool thủ vai) để có tiền chữa bệnh cho mẹ.

Thay vì vẻ ngoài đáng sợ thường thấy trong các bộ phim truyền hình, Phúc của Hướng dương ngược nắng lại là một chàng trai hiền lành, hào sảng, tốt bụng, luôn giúp đỡ người khác.

Trong bộ phim này, Doãn Quốc Đam vào vai một chàng trai hiền lành và tốt bụng (Ảnh: VTV).

Vai Sinh phim "Hương vị tình thân" (2021)

Một lần nữa, khán giả lại thấy Doãn Quốc Đam "vào tù ra tội" trong bộ phim Hương vị tình thân. Sau khi vợ mất, Sinh (do Doãn Quốc Đam thủ vai) không kiểm soát được bản thân, sa ngã vào tệ nạn. Vì thế, cô con gái của anh phải gửi cho người khác nuôi. Tuy nhiên, đây cũng là khởi điểm bi kịch cho cô bé...

Doãn Quốc Đam và NSƯT Võ Hoài Nam trong bộ phim "Hương vị tình thân" (Ảnh: VTV).

Vai Tuấn "nháy" trong phim "Đấu trí" (2022)

Trong bộ phim này, nam diễn viên vào vai Tuấn "nháy", Giám đốc một công ty sản xuất kit test xét nghiệm Covid-19. Giữa thời điểm dịch bệnh căng thẳng, hắn móc nối với các lãnh đạo y tế, Giám đốc CDC khắp mọi tỉnh thành, đẩy giá thành kit test lên cao nhằm tư lợi.

Doãn Quốc Đam vào vai một vị sếp biến chất trong bộ phim "Đấu trí" (Ảnh: VTV).

Tuấn "nháy" không ngại "bôi trơn" với các quan chức ngành y tế để không phải đấu thầu mà vẫn có thể "thổi" giá kit test. Nhân vật này được Doãn Quốc Đam miêu tả vừa thủ đoạn, tinh vi, lại vừa máu lạnh, sẵn sàng làm bất cứ thủ đoạn nào để đạt được điều mình muốn. Tuy nhiên, ở tập 5, sau khi Giám đốc CDC Hải Hà khai ra số tiền hàng chục tỷ đồng nhận từ tay Tuấn "nháy", tên này đã bị bắt.