Những bức tường vàng tại phố cổ Hội An bị bôi bẩn

Du khách đến phố cổ Hội An không khỏi ấn tượng trước những bức tường vàng đặc trưng của đô thị hơn 500 năm tuổi này.

Tuy nhiên gần đây, một số bức tường vàng tại phố cổ đang bị bôi bẩn bởi những nét vẽ nguệch ngoạc, với đủ màu sắc và hình thù khác nhau của những người thiếu ý thức.

Một bức tường vàng ở trung tâm phố cổ Hội An bị bôi bẩn (Ảnh: Ngô Linh).

Trước dịch Covid-19, tình trạng này từng xảy ra. Chính quyền thành phố TP Hội An đã tuyên truyền, tổ chức nhiều đợt xóa bỏ, sơn lại các mảng tường. Nhưng nay, nạn vẽ bậy tái diễn.

Bạn Lê Thảo Trang - du khách Hà Nội - chia sẻ: "Những hình vẽ trông thật nhếch nhác, đặc biệt lại nằm ngay tuyến đường trung tâm phố cổ, nơi rất đông du khách qua lại mỗi ngày. Tôi nghĩ những hành động vô ý thức này cần được chấn chỉnh, di sản là để trân trọng, giữ gìn chứ không phải để phá hoại".

Theo nhiều người dân Hội An, những bức vẽ này có thể do du khách nước ngoài say xỉn vẽ vào lúc đêm khuya, thời điểm này cư dân phố cổ hầu như đều đã đi ngủ nên không phát hiện, ngăn chặn được.

Những bức vẽ graffiti rất to, xâm chiếm hầu hết mặt tường (Ảnh: Ngô Linh).

Bà Nguyễn Thị Hồng, người dân Hội An, bức xúc nói: "Tôi thật không thể hiểu nổi người ta vẽ lên đây để làm gì, tôi chẳng hiểu nó có nghĩa gì, chỉ thấy những hình vẽ này đang làm xấu đi những bức tường cổ kính của Hội An. Ai cũng nên có ý thức bảo vệ di sản".

Theo người dân Hội An, những người thiếu ý thức thường vẽ bậy lên tường vào lúc đêm khuya (Ảnh: Ngô Linh).

Một trạm biến áp trong phố cổ chi chít hình dán tờ rơi, quảng cáo (Ảnh: Ngô Linh).

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch TP Hội An - cho hay thành phố đã chỉ đạo công an tăng cường theo dõi, giám sát qua camera để phát hiện người vi phạm, xử lý theo quy định. Ngoài ra, những khu vực bị dán tờ rơi, thành phố giao cho đoàn thành niên, đội quy tắc đô thị tháo gỡ.