Người dân lễ Tết Nguyên tiêu, cầu lộc ở Hội An

Tết Nguyên tiêu được người dân phố cổ Hội An (Quảng Nam) tổ chức vào ngày rằm tháng Giêng hàng năm. Đây là ngày lễ, Tết mang nhiều ý nghĩa tâm linh đối với cộng đồng cư dân địa phương.

Theo thông lệ, ngày 6/2 (16 tháng Giêng âm lịch, còn gọi là ngày vía Ông), chùa Ông ở đường Trần Phú, TP Hội An thu hút rất đông người dân xin lộc, cầu tài đầu năm mới.

Người dân khắp các vùng lân cận đi lễ chùa Ông ở Hội An (Ảnh: Ngô Linh).

Bà Lê Thị Ngân (người dân thị xã Điện Bàn) cho hay, bà đi lễ chùa từ sáng sớm. "Tôi đi sớm vì sợ xếp hàng lâu nhưng năm nay không đông đúc như tôi nghĩ. Năm ngoái ăn nên làm ra, năm nay đến trả lễ và cầu thêm may mắn cho năm mới. Tôi đi lễ tại chùa này hơn 20 năm rồi, chỉ có dịch bệnh phải nghỉ thôi chứ chưa bỏ lần nào", bà Ngân chia sẻ.

Người dân xin lộc đầu năm ở chùa Ông, TP Hội An (Video: Ngô Linh)

Rằm tháng Giêng năm nay có ý nghĩa đặc biệt với người dân phố cổ Hội An nói riêng và Quảng Nam nói chung, khi Tết Nguyên tiêu Hội An vừa được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào ngày 2/2.

Ở Hội An, hầu như gia đình nào cũng cúng vào dịp Tết Nguyên tiêu làm việc thiện, cầu cho một năm mới mưa thuận gió hòa, an lành, may mắn đến với gia đình. Khác với nhiều nơi, Tết Nguyên tiêu ở Hội An diễn ra trong một không gian rộng lớn, bao gồm cả nội thị và các vùng nông thôn phụ cận.

Đây là một trong những lễ hội lớn đầu năm của cộng đồng cư dân góp phần làm giàu thêm bản sắc văn hóa của dân tộc nói chung, của Hội An, Quảng Nam nói riêng.