Những "bom tấn" gây thất vọng về doanh thu và tranh cãi năm 2021

Dân trí Đây đều là những bộ phim được đầu tư với kinh phí lớn, được người hâm mộ và truyền thông chờ đợi trước khi ra mắt, song doanh thu phòng vé chỉ "lèo tèo" hoặc khiến fan yêu điện ảnh thất vọng.

Năm 2021 là một năm đầy thử thách với ngành điện ảnh khi dịch Covid-19 ảnh hưởng không ít tới việc trình chiếu truyền thống của các bộ phim. Các hãng phim phải duy trì doanh thu bằng cách phát hành song song hai hình thức: trực tiếp tại rạp và trên mạng trực tuyến.

Trừ hai "bom tấn" ra mắt vào cuối năm 2021 - Spider-Man: No Way Home và No Time to Die vẫn có doanh thu phòng vé ấn tượng trong năm vừa qua, phần lớn các tác phẩm được kỳ vọng là cú đột phá của điện ảnh thế giới trong năm đều ít nhiều khiến khán giả, giới chuyên môn thất vọng.

Snake Eyes (doanh thu: 36,84 triệu USD)

Phim xoay quanh cuộc đời một võ sĩ đấu tự do bất bại, chàng trai mang biệt danh Snake Eyes được Kenta - trùm băng đảng Yakuza thuộc lực lượng khủng bố Cobra chiêu mộ về làm việc cho hắn. Trong một phi vụ, Kenta đề nghị Snake Eyes nổ súng kết liễu Tommy nhưng vì không nỡ giết người vô tội, Snake Eyes đã phản lại ông chủ của mình và giải cứu Tommy.

Poster phim "Snake Eyes".

Nhờ ơn cứu mạng, Tommy đưa Snake Eyes về Nhật Bản và muốn cho anh gia nhập gia tộc của mình. Tuy nhiên, để được như vậy, Snake Eyes phải vượt qua ba thử thách vô cùng khó khăn cũng như chịu sự truy lùng của bè lũ Kenta…

Snake Eyes có sự góp mặt của Henry Golding, ngôi sao của Con nhà siêu giàu châu Á và Úrsula Corberó trong Phi vụ triệu đô. Song, bộ phim lại thất bại thảm hại khi chỉ thu về 36,84 triệu USD trên toàn thế giới khi ra rạp vào tháng 7/2021. Doanh thu chỉ chiếm khoảng 10% so với những gì G.I. Joe: Retaliation làm được năm 2013.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, Snake Eyes ra mắt vào đúng thời điểm Black Widow và Jungle Cruise ra rạp nên chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ. Dù quy tụ dàn diễn viên hoành tráng nhưng cách xây dựng và phát triển nhân vật yếu, thiếu logic chính là một trong những nguyên nhân chính khiến diễn xuất của phim không được đánh giá cao.

Reminiscence (doanh thu: 15,5 triệu USD)

Reminiscence là một sản phẩm gây thất vọng của Hugh Jackma.

Reminiscence tiếp tục bị xem là một tác phẩm gây thất vọng của Hugh Jackman sau Deception năm 2008 và The Front Runner năm 2018. Bộ phim khoa học viễn tưởng chỉ thu về 15,5 triệu USD trên tổng kinh phí 68 triệu USD. Reminiscence cũng phá kỷ lục là tác phẩm có cuối tuần mở màn tệ nhất lịch sử dù được ra mắt tại hơn 3.000 rạp.

Reminiscence xoay quanh câu chuyện của Nicholas "Nick" Bannister (Jack Hughman đóng), một nhà điều tra tâm lý với nhiệm vụ đặc biệt, chính là tái hiện ký ức của các khách hàng. Thông qua việc giúp khách hàng của mình tiếp cận vào những miền ký ức ngủ quên, góp phần điều khiển thế giới quá khứ đen tối nhưng cũng đầy mê hoặc.

Reminiscence ra rạp vào tháng 8/2021.

Chaos Walking (doanh thu: 26,5 triệu USD)

Chaos Walking là bộ phim chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi đại dịch Covid-19. Sau hai năm trì hoãn, phim chính thức ra rạp vào tháng 3/2021. Tuy nhiên, doanh thu của Chaos Walking lại không được như mong đợi.

Chaos Walking đạt doanh thu: 26,5 triệu USD.

Hai cái tên Tom Holland và Daisy Ridley nổi tiếng của Người Nhện và Chiến tranh giữa các vì sao cũng không thể cứu với doanh thu phòng vé của phim khi phim chỉ thu về 26,5 triệu USD so với kinh phí 100 triệu USD.

Chaos Walking xây dựng dựa trên nội dung bộ tiểu thuyết cho tuổi mới lớn cùng tên của tác giả Patrick Ness. Đây là câu chuyện về một tương lai xa xôi ở một nơi được gọi là Tân thế giới, nơi những người phụ nữ bị giết hại và đàn ông sống cô độc với một thứ dịch bệnh kì lạ.

Sự xuất hiện hùng hậu của dàn diễn viên toàn ngôi sao tưởng chừng như sẽ tạo ra sự hứa hẹn với một kịch bản nhiều điều bí ẩn và mới lạ, nhưng mọi chuyện đã không được như kỳ vọng ban đầu.

Joe Bell (doanh thu: 1,9 triệu USD)

Ngay sau khi được công chiếu tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto, Joe Bell (tựa Việt: Sự công bằng) được kỳ vọng có tương lai tốt đẹp ở phòng vé. Sự xuất hiện của tài tử Mark Wahlberg cũng được đánh giá là điểm nhấn của phim. Song, Joe Bell chỉ thu về 2,1 triệu USD, một con số khá khiêm tốn so với chi phí đầu tư 20 triệu USD.

Một cảnh trong phim Joe Bell.

Joe Bell được xem là một trong những bộ phim có doanh thu nội địa tệ nhất của Mark Wahlberg dù trước đó, phim nhận được nhiều sự kỳ vọng từ truyền thông

Joe Bell là câu chuyện kể về một người cha đơn thân có cuộc sống khó khăn và phải lao động vất vả kiếm tiền sống qua ngày. Anh sống cùng với cậu con trai của mình tại một thị trấn nhỏ.

Song, cuộc sống yên bình của anh bỗng thay đổi sau khi nhận được tin, con trai của anh bị bắt nạt tại trường học và bị dày vò vì cậu là người đồng tính. Do đó, anh quyết định bắt đầu cuộc hành trình phiêu lưu xuyên đất nước Mỹ để tìm kiếm sự công bằng cho con trai.

The Last Duel (doanh thu: 29,9 triệu USD)

Ra mắt tại Liên hoan phim Venice, The Last Duel được kỳ vọng là tác phẩm thành công về mặt phòng vé. Trước khi chính thức ra rạp, bộ phim của đạo diễn Ridley Scott nhận phần lớn nhận xét tích cực từ giới phê bình.

Phim nằm trong top 10 bộ phim hay nhất năm 2021 do National Board of Review bình chọn. Song, tác phẩm sử thi có sự góp mặt của Ben Affleck và Matt Damon lại không thành công về doanh thu. Bộ phim chỉ thu về 29,9 triệu USD, con số khá khiêm tốn với chi phí 100 triệu USD của phim.

The Last Duel quy tụ hai ngôi sao nổi tiếng là Ben Affleck và Matt Damon.

The Last Duel ra mắt sau No Time to Die nên phải chịu sự cạnh tranh khủng khiếp. Phim lấy bối cảnh nước Pháp vào thế kỷ 14 và được xây dựng dựa trên câu chuyện có thật về hiệp sĩ Jean de Carrouges (Matt Damon đóng) và Jacques Le Gris (Adam Driver đóng). Phim tái hiện cuộc đấu tay đôi của hai hiệp sĩ.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City (doanh thu: 31,3 triệu USD)

Resident Evil: Welcome To Raccoon City (tựa Việt: Quỷ dữ trỗi dậy) theo chân nhóm cảnh sát của Thành phố Raccoon và các thành viên của đội Cứu hộ và Tác chiến đặc biệt. Họ bị mắc kẹt tại một thị trấn nhỏ và đối mặt với đợt bùng phát đại dịch zombie do Tập đoàn Umbrella, một siêu công ty dược phẩm mờ ám đứng đằng sau.

Bộ phim Resident Evil: Welcome to Raccoon City.

Những người này phải lên kế hoạch để có thể để thoát khỏi thành phố Raccoon. Khi cuộc hỗn loạn xảy ra, Claire Redfield đã trở lại thị trấn này nhằm cảnh báo anh trai cô - Chris.

Resident Evil: The Final Chapter đạt doanh thu 31,3 triệu USD toàn cầu và con số này thấp hơn nhiều so với những phần phim trước đó, tất cả đều trên 100 triệu USD.

The Suicide Squad (doanh thu: 167 triệu USD)

The Suicide Squad chỉ thu về 167 triệu USD toàn cầu so với kinh phí 185 triệu USD. Đây là một trong những bộ phim về siêu anh hùng thấp nhất trong lịch sử các bộ phim của MCU.

The Suicide Squad đạt doanh thu 167 triệu USD nhưng không được giới chuyên môn đánh giá cao.

The Suicide Squad xoay quanh một nhiệm vụ đột kích lên đảo quốc giả tưởng Corto Maltese - nơi đã diễn ra một cuộc đảo chính, thành lập lên chính phủ chống Mỹ. Điều đáng nói là chính phủ này đang kiểm soát một con quái vật ngoài không gian - Starro với năng lực biến loài người thành những cái xác không hồn

Benedetta (doanh thu: 3,8 triệu USD)

Benedetta là một sản phẩm của đạo diễn Paul Verhoeven và có sự tham gia diễn xuất của Virginie Efira, cô vào vai một tu sĩ vào thế kỷ 17. Mối tình ngang trái đồng tính giữa hai nữ tu sĩ là chủ đề chính của phim.

Bộ phim được xây dựng dựa trên cuốn tiểu thuyết Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy và được công chiếu tại LHP Cannes 2021. Phim được tranh giải Cành cọ vàng nhưng không giành chiến thắng.

Một cảnh trong phim Benedetta.

Benedetta là một bộ phim điện ảnh ngập tràn cảnh sắc dục và những câu hỏi về niềm tin. Dưới bàn tay đạo diễn Paul Verhoeven, Benedetta trở thành một trong các phim điện ảnh độc đáo và được quan tâm nhất năm. Tác phẩm dự kiến ra mắt từ năm 2019 nhưng phải hoãn đến năm nay do sức khỏe đạo diễn và Covid-19.

Ra mắt ở LHP Cannes, Benedetta gây hai luồng ý kiến khen chê. Thierry Fremaux - chủ tịch liên hoan phim khen ngợi tầm nhìn của đạo diễn Paul Verhoeven, nhà làm phim năm nay đã 84 tuổi trong tác phẩm. Doanh thu phòng vé của phim là 3,8 triệu USD.

Venom: Let There Be Carnage (doanh thu: 186 triệu USD)

Phim là một bộ phim siêu anh hùng, dựa trên nhân vật Venom, do đạo diễn Andy Serkis nhào nặn. Phim quy tụ dàn diễn viên như Tom Hardy, Michelle Williams, Naomie Harris, Reid Scott, Stephen Graham và Woody Harrelson.

Theo kế hoạch ban đầu, Venom: Let There Be Carnage (tựa Việt: Venom: Đối mặt tử thù) được công chiếu từ năm 2020, nhưng sau đó bị lùi lịch do đại dịch Covid-19. Phim khởi chiếu tại Mỹ vào tháng 10/2021, được sản xuất với kinh phí 110 triệu USD và thu về gần 501 triệu USD doanh thu phòng vé trên toàn cầu.

Một cảnh trong phim Venom: Let There Be Carnage.

Venom: Let There Be Carnage lọt top những bộ phim có doanh thu phòng vé cao nhất thế giới năm 2021 nhưng cũng nhận về những phản ứng khen chê trái chiều. Chuyên trang đánh giá phim Rotten Tomatoes chiếm điểm cho phim 5,4/10 và nhận xét bộ phim chỉ là "một tác phẩm chiều lòng fan".

Chuyên trang Metacritic chấm phim 48/100 điểm và phần lớn ý kiến cho rằng phim chỉ đạt chất lượng trung bình. Nhà phê bình Barry Hertz của chuyên trang The Globe and Mail đánh giá phim là một tác phẩm "xấu xí, rẻ tiền và ngớ ngẩn". Được biết, phần ba của loạt phim Venom đang được thực hiện, sau thành công về doanh thu của phần hai.

Mi Vân

Theo Variety