Lisa (BlackPink) diện thiết kế của Công Trí "gây sốt" fan Việt

Dịp cuối tháng 5, Lisa (BlackPink) có mặt trong một buổi gặp gỡ khán giả tại Thái Lan. Ngoại hình xinh đẹp, thần thái rạng rỡ giúp nữ ca sĩ chiếm trọn sự chú ý của người hâm mộ.

Đặc biệt, trang phục mà Lisa lựa chọn để xuất hiện trong sự kiện đến từ nhà thiết kế Công Trí. Điều này khiến các fan Việt không khỏi bất ngờ, thích thú.

Lisa mặc chiếc áo đỏ nổi bật - một thiết kế đến từ Công Trí (Ảnh: Nhà thiết kế cung cấp).

Thiết kế mà thành viên BlackPink mặc là sự kết hợp giữa chiếc áo có hình dạng như chiếc nơ màu đỏ rực, kết hợp cùng quần đen ống đứng. Mẫu áo này được Công Trí sáng tạo trên chất liệu vải faille cao cấp mà các hãng lớn như Dior, Valentino thường sử dụng.

So với những bộ cánh cắt xẻ "hiểm hóc" mà công chúng vẫn thường thấy từ Công Trí, bộ trang phục dành cho Lisa tuy đơn giản nhưng vẫn thể hiện được vẻ nữ quyền, tôn lên sự mạnh mẽ của người mặc.

Vẻ ngoài vừa ngọt ngào, vừa cá tính của Lisa (Ảnh: Nhà thiết kế cung cấp).

Ở phiên bản gốc, đội ngũ thiết kế của Công Trí đã tạo nên bộ cánh tông đỏ bắt mắt. Dáng áo quây cơ bản được biến tấu với những đường xếp nếp cỡ đại ở vai, kết hợp găng tay dài và quần cùng tông màu đỏ.

So với thiết kế gốc, cách phối đồ của Lisa được khen vừa nữ tính lại vừa cá tính mà không làm giảm sự sang trọng. Cô còn kết hợp với kiểu tóc búi nửa đầu rất được các bạn trẻ yêu thích.

Phiên bản gốc do Công Trí thiết kế (Ảnh: Nhà thiết kế cung cấp).

Trước Lisa, thành viên Rosé của nhóm BlackPink cũng từng gây chú ý khi diện thiết kế của Công Trí. Trong video âm nhạc On the ground ra mắt tháng 3/2021, Rosé xuất hiện với mẫu đầm nằm trong bộ sưu tập Xuân Hè 2020 của nhà mốt Việt. Đến video âm nhạc Gone phát hành tháng 4/2021, giọng ca chính nhóm BlackPink tiếp tục "phải lòng" một mẫu trang phục khác của Công Trí.

Hiện tại các thành viên BlackPink đang thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới. Dù vậy 4 thành viên vẫn tích cực tham dự các hoạt động thời trang. Mỗi lần xuất hiện, họ đều "khuấy đảo" người hâm mộ. Các fan Việt hy vọng trong tương lai, BlackPink sẽ tiếp tục có thêm những "mối lương duyên" cùng nhà thiết kế Việt Nam.