Nhạc sĩ Vũ Thành An dành toàn bộ tiền tác quyền làm thiện nguyện

Ngày 8/9 tại Hà Nội, nhạc sĩ Vũ Thành An đã thực hiện tâm nguyện mà ông ấp ủ bấy lâu nay, đó là trao lại sở hữu tác quyền kho gia tài sáng tác âm nhạc của mình cho ca sĩ Ngọc Châm - người học trò mà ông đặc biệt yêu quý với mục đích thiện nguyện.

Nhạc sĩ Vũ Thành An cho biết, mục đích của việc trao tặng này là để ca sĩ Ngọc Châm thay ông dành số tiền tác quyền âm nhạc này vào mục đích thiện nguyện. Trong đó hỗ trợ những nghệ sĩ khó khăn, tôn vinh những tài năng nghệ thuật.

Cũng trong lần trở về này, nhạc sĩ Vũ Thành An sẽ thực hiện một đêm nhạc nhỏ dành cho những người yêu mến mình vào tối 9/9/2023 tại Hà Nội.

Nhạc sĩ Vũ Thành An đã trao lại sở hữu tác quyền kho tàng âm nhạc của mình cho ca sĩ Ngọc Châm để sử dụng vào mục đích thiện nguyện (Ảnh: Bình Quách).

Tại buổi công bố trao tác quyền, nhạc sĩ Vũ Thành An đã đọc tâm thư do ông viết tay trong đó nêu rõ: "Thời gian tới, Vũ Thành An sẽ chuyển nhượng toàn bộ quyền sở hữu (không giới hạn về không gian và thời gian), trên môi trường internet toàn cầu... các tác phẩm do Vũ Thành An sở hữu sang Công ty cổ phần bảo vệ quyền tác giả Quốc tế Việt - Mỹ mà đại diện là ca sĩ Ngọc Châm...".

Chia sẻ về mối nhân duyên giữa mình và cô học trò Ngọc Châm, nhạc sĩ Vũ Thành An kể, cách đây gần 2 năm, ông tình cờ đọc được câu thơ mà Ngọc Châm viết trên mạng xã hội, đại ý là "em không dám tham vọng, mà chỉ xin ước vọng".

Đọc câu thơ này, nhạc sĩ Vũ Thành An bảo, ông lập tức bị lôi cuốn bởi nhìn ra được đó thực sự là một tư tưởng lớn, nghe thì tưởng như một câu nói bình thường nhưng lại cho thấy người viết ra nó có tính khiêm nhường đáng trọng.

Tác giả của Em đến thăm anh đêm 30 tự nhận, những người có tài thường có tính kiêu ngạo và những năm tháng còn trẻ, ông cũng vậy. Chính từ sự đồng cảm với câu thơ của Ngọc Châm mà sau đó, nhạc sĩ Vũ Thành An đã cùng cô phát triển tứ thơ đó thành bài hát Em không dám tham vọng.

Nhạc sĩ Vũ Thành An chia sẻ về mối lương duyên với học trò - ca sĩ Ngọc Châm (Ảnh: Bình Quách).

Sau bài hát này, ông còn cùng với Ngọc Châm viết nên một số ca khúc khác, trong đó có thể kể đến Mùa thu ngày ấy tìm nhau và Giai nhân. Nhạc sĩ Vũ Thành An không ngần ngại đặt hy vọng rằng cô sẽ không chỉ tiếp nối mình trên bước đường nghệ thuật mà còn cả trong những việc làm thiện nguyện, thể hiện sự nhân ái với cuộc đời.

Cũng trong dịp này, nhạc sĩ Vũ Thành An chia sẻ về một trăn trở khác của ông đó là việc tác quyền âm nhạc của nhiều nhạc sĩ Việt Nam vẫn còn bị xài một cách "tự nhiên" như ở Mỹ, nơi ông đang sinh sống. Điều này gây thiệt thòi cho các nhạc sĩ và không kích thích được sự cống hiến của họ.

Bởi vậy, nhạc sĩ Vũ Thành An tự nhận lấy một sứ mệnh là người đi "nhắc nhở" các đơn vị, chương trình, các nghệ sĩ… đang "xài chùa" các tác phẩm của nhạc sĩ. Những người "xài chùa" này hãy hành động văn minh, chi trả lợi ích tác quyền chính đáng cho người sáng tác.

Để thực hiện việc "nhắc nhở" này, nhạc sĩ Vũ Thành An đã thành lập công ty có tên là VACA tại Mỹ nhằm bảo vệ quyền lợi cho người sáng tác, tương trợ văn nghệ sĩ gặp khó khăn, nâng đỡ các tài năng trên con đường nghệ thuật…

Nhạc sĩ Vũ Thành An cho biết, hiện tại công ty chỉ làm nhiệm vụ "nhắc nhở" việc trả tác quyền cho các nhạc sĩ mà không liên quan đến bất cứ vấn đề kinh tế nào (Ảnh: Bình Quách).

Việc phân bổ doanh thu thu được hàng năm theo tỉ lệ: 2/3 doanh thu từ nhạc của nhạc sĩ Vũ Thành An dùng vào việc vận hành Công ty Cổ phần bảo vệ quyền tác giả Quốc tế Việt - Mỹ và để hỗ trợ các nghệ sĩ gặp hoàn cảnh khó khăn, xây dựng quỹ hỗ trợ tài năng sáng tác, hỗ trợ những mảnh đời không may mắn…

1/3 doanh thu từ nhạc của nhạc sĩ Vũ Thành An dành làm quà Tết Âm lịch cho thân nhân nhạc sĩ Vũ Thành An. Phần doanh thu này sẽ do luật sư Vũ Đức Hoan, đại diện thân nhân Vũ Thành An, điều hành.

Tác giả của Anh đến thăm em đêm 30 cũng khẳng định, cuối năm nay ông sẽ thực hiện ngay món quà tết cho các nghệ sĩ ở Việt Nam, mức hỗ trợ tạm thời được ông đặt ra là 50 triệu đồng.

Nhạc sĩ Vũ Thành An sinh năm 1943 tại Nam Định. Tên tuổi của Vũ Thành An gắn liền với các Bài không tên…, Đời đá vàng, Tình khúc thứ nhất, Em đến thăm anh đêm 30…

Âm nhạc Vũ Thành An đã được nhiều nghệ sĩ Việt Nam hát, giúp nhiều người trong số họ thành danh. Nhiều nghệ sĩ đã thực hiện album nhạc của ông như danh ca Tuấn Ngọc, Ý Lan, Bằng Kiều, Lệ Quyên…