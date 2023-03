Nhà sản xuất "The Glory" nói gì trước cáo buộc bạo lực học đường?

Ngay trước thời điểm phần 2 bộ phim The Glory ra mắt, thông tin nhà sản xuất Ahn Gil Ho của bộ phim bị cáo buộc từng có hành vi bắt nạt học đường lan truyền trên mạng xã hội. Điều này càng được chú ý hơn khi The Glory là bộ phim có chủ đề về bắt nạt học đường.

Cụ thể, một người tên A tiết lộ đã nhận được thông tin về Ahn Gil Ho trong nhóm lớp. "Sự thật là nếu Ahn Gil Ho đang sống tốt, tôi không quan tâm đến việc đó. Tuy nhiên, tôi phải tiết lộ điều này vì thật vô lý và không thể tha thứ khi một kẻ bắt nạt học đường làm đạo diễn cho một bộ phim nhằm nâng cao nhận thức về bạo lực học đường", A chia sẻ.

Đạo diễn Ahn Gil Ho của bộ phim "The Glory" (Ảnh: Naver).

Những chia sẻ của A lập tức thu hút sự quan tâm và bàn tán của cộng đồng mạng châu Á. Theo thông tin từ A, cả hai là bạn học ở Philippines vào năm 1996. Vào thời điểm đó, Ahn Gil Ho đang học cấp 3 tại Philippines còn A đang học năm thứ hai cấp 2 tại một trường quốc tế. Họ không học cùng trường.

A kể lại rằng, Ahn Gil Ho đã hẹn hò với học sinh cấp hai tên "B". Cô gái đã bị A và các bạn cùng lớp trêu chọc. Sau khi biết chuyện, Ahn Gil Ho đã gọi A và các bạn cùng lớp để đe dọa và hành hung họ. A tiết lộ, khoảng 10 người cùng với Ahn Gil Ho đã đánh họ. Vụ việc đã xảy ra trong 3 giờ.

"Nếu Ahn Gil Ho phủ nhận những cáo buộc này thì những người bạn khác cũng sẽ làm chứng với tôi. Nếu anh ta phủ nhận và muốn khởi kiện, tôi cũng sẽ đáp trả. Những gì chúng tôi muốn là công lý. Không phải mọi người không nên làm điều này? Thật đáng xấu hổ", A cho biết.

Đáp lại những cáo buộc trên, Studio Dragon - công ty sản xuất The Glory chia sẻ, họ sẽ xem xét những thông tin này có chính xác hay không.

Ngày 11/3, cá nhân nhà sản xuất Ahn Gil Ho cũng lên tiếng bác bỏ các cáo buộc. Ahn Gil Ho cho biết, anh từng có thời gian đi du học tại Philippines khoảng 1 năm nhưng hoàn toàn không hành hung ai.

Ngày 10/3, phần hai của bộ phim The Glory đã chính thức lên sóng và ngay lập tức tạo cơn sốt tại châu Á. Phần một của phim ra mắt từ cuối tháng 12/2022 và trở thành dự án truyền hình hot nhất trên nền tảng Netflix tại nhiều quốc gia.

The Glory được đánh giá là dự án truyền hình đáng xem nhất của Hàn Quốc trong năm 2023. Sự thành công của The Glory cũng giúp danh tiếng của Ahn Gil Ho được nâng tầm tại Hàn Quốc.

Trước hai phần The Glory, đạo diễn Ahn Gil Ho từng đạo diễn các bộ phim như Happiness (năm 2021), Record of Youth (năm 2020), Memories of the Alhambra (năm 2018), Only Love (năm 2014), Rooftop Prince (Hoàng tử gác mái) (năm 2012).