Nguyễn Ngọc Anh khản đặc tiếng sau khi hát rock ở Quảng Ninh

Nữ ca sĩ Ngọc Anh cho biết, cô thực sự bị khản tiếng sau khi thể hiện hết mình 3 ca khúc: "Tình ca người thợ mỏ", "Quê em", "Nếu điều đó xảy ra" với phong cách rock trong chương trình "Ride 2 rock - Take me to Ha Long" tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh cuối tuần qua.

Nguyễn Ngọc Anh chia sẻ: "Trong tôi có quá nhiều cảm xúc đối với một chương trình bùng nổ như vậy. Khán giả trẻ rất đông, mọi người đều cùng "cháy" hết mình với nghệ sĩ khiến tôi cũng không tiếc cái cổ của mình, "cháy" đến mức khản đặc sau đó.

Đã rất lâu rồi tôi mới hát rock, đây cũng là lần đầu tiên tôi tham dự một đại hội nhạc rock như vậy. Đêm nhạc đã cho tôi những cảm xúc rất tuyệt vời, thôi thúc tôi tiếp tục thử nghiệm, chinh phục thêm ở con đường này".

"Đã rất lâu rồi tôi mới hát rock", ca sĩ Ngọc Anh cho biết (Ảnh: Kim Cương).

Với 3 ca khúc được thể hiện theo phong cách rock, tuy nhẹ nhàng hơn rock "xịn", nhưng cùng với sự kết hợp ăn ý với ban nhạc rock Never Mind cũng đủ giúp Nguyễn Ngọc Anh làm "cháy" bầu không khí tại quảng trường đêm diễn.

Kể từ sau thất bại hát rock ở Sao Mai 2006, Nguyễn Ngọc Anh cũng dừng lại cuộc chơi với rock.

Chất nữ tính, tình cảm, nồng nàn, cháy bỏng, da diết… trong giọng hát mới là điều đưa Nguyễn Ngọc Anh đến với khán giả qua những ca khúc trữ tình sâu lắng, đa tầng cảm xúc chứ không phải thể loại như rock.

Cô diện váy quyến rũ bên chiếc xe mô tô phân khối lớn hầm hố, mạnh mẽ. Sự nữ tính, "cháy" theo kiểu Nguyễn Ngọc Anh giúp đêm nhạc rock hấp dẫn hơn (Ảnh: Kim Cương).

Việc trở lại hát rock sau một lần thử nghiệm ở cuộc thi năm đó, cũng có thể coi là sự khám phá mới mẻ của Nguyễn Ngọc Anh.

Tuy nhiên, Nguyễn Ngọc Anh của hiện tại không giống Nguyễn Ngọc Anh của năm đó nữa, cô có đủ bản lĩnh nghề nghiệp, đủ sự trải nghiệm với rock theo cách riêng, để lại những ấn tượng mạnh mẽ nhưng vẫn rất nữ tính.

Để hoàn thiện phần trình diễn của mình, Nguyễn Ngọc Anh đã chọn trang phục trình diễn của NTK Tuyết Lê. Trang phục cắt xẻ táo bạo khá mới lạ so với hình ảnh nữ tính của Nguyễn Ngọc Anh bấy lâu nay.

Giữa một dàn các nghệ sĩ rock thực thụ, vẻ nữ tính, nhiệt huyết của Nguyễn Ngọc Anh đem đến màu sắc thú vị, trở thành điểm nhấn đầy màu sắc (Ảnh: Kim Cương).

Bà mẹ hai con thực sự trở nên nóng bỏng trong phần trình diễn. Cô cũng đã xuống sân khấu để giao lưu trực tiếp với khán giả làm bầu không khí đêm diễn sôi động.

Sau đêm diễn, Nguyễn Ngọc Anh cho biết, cô và chồng, ca nhạc sĩ Tô Minh Đức, đã hình thành một số ý tưởng với rock.

Nguyễn Ngọc Anh cũng tiết lộ, sau khi ra mắt ca khúc do Tô Minh Đức sáng tác cho cô "Rồi em sẽ quên nhanh" và MV cùng tên, cô đắt show hơn, lịch diễn kín mít, nhiều chương trình yêu cầu Nguyễn Ngọc Anh hát ca khúc mới.

Sau đêm diễn, Nguyễn Ngọc Anh cho biết, cô và chồng, ca nhạc sĩ Tô Minh Đức, đã hình thành một số ý tưởng với rock (Ảnh: Kim Cương).

Nguyễn Ngọc Anh nói, đây là động lực để hai vợ chồng sẽ tiếp tục có những sản phẩm chung trong thời gian sớm nhất và khám phá theo nhiều hướng đi mới. Ca khúc "Rồi em sẽ quên nhanh" của Tô Minh Đức do Nguyễn Ngọc Anh thể hiện được nhạc sĩ Đỗ Bảo, nhạc sĩ Sơn Thạch đánh giá là ca khúc bắt tai, ấn tượng.