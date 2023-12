Người thân thực hiện tâm nguyện cuối của Châu Hải My

Theo truyền thông Trung Quốc, tang lễ của nữ diễn viên Châu Hải My đã được hoàn tất và tổ chức riêng tư với sự tham gia của các thành viên trong gia đình. Cô qua đời vào ngày 11/12 vì bạo bệnh.

Tro cốt của Châu Hải My được đưa về Hong Kong (Trung Quốc) để ở gần gia đình. Ngoài ra, người thân của nữ diễn viên cũng thực hiện tâm nguyện của ngôi sao nổi tiếng, chính là lo lắng chu toàn cho đàn thú cưng của cô. Những chú chó và mèo của cố nghệ sĩ cũng được đưa về Hong Kong để chăm sóc.

Châu Hải My xuất hiện bên mèo cưng trong bộ ảnh cuối cùng trước khi mất (Ảnh: Sina).

Sau khi kết thúc mối tình cuối cùng khoảng 10 năm trước, Châu Hải My quyết định theo đuổi cuộc sống độc thân và tập trung chăm sóc đàn thú cưng. Cô nhiều lần chia sẻ việc sống một mình rất vui vẻ và không có ý định kết hôn, sinh con.

Cố nghệ sĩ dành hết tình yêu cho thú cưng. Châu Hải My nuôi 2 chú chó, 2 con mèo, một con nhím và một con thỏ để bầu bạn.

Theo Sina, Châu Hải My từng bày tỏ hy vọng gia đình, bạn bè và những người quan tâm đến cô có thể yêu thương, thậm chí chấp nhận chăm sóc những thú cưng này nếu nữ diễn viên xảy ra chuyện bất trắc.

Đại diện gia đình Châu Hải My cho hay, họ muốn tổ chức tang lễ riêng tư vì muốn lưu giữ hình ảnh đẹp, đầy năng lượng của nữ diễn viên trong lòng công chúng.

Mẹ của Châu Hải My chia sẻ: "Con gái của tôi là người tốt bụng, vui vẻ, mạnh mẽ và chu đáo. Thái độ của Hải My với cuộc sống luôn tích cực, luôn lạc quan đối diện với khó khăn. Hải My đã thể hiện nhiều nhân vật thành công trên màn ảnh.

Tôi mong muốn giữ được vẻ đẹp đó trong lòng mọi người. Vì vậy, gia đình tôi chọn cách chia tay Hải My lặng lẽ, chỉ có người thân tham dự. Tôi mong các bạn thông cảm cho điều này".

Ngôi sao nổi tiếng sống và yêu thương đàn cún cưng như con những năm qua (Ảnh: Weibo).

Châu Hải My ra đi đột ngột và không để lại di chúc nên số tài sản ước tính 13,5 triệu USD của cô được giao cho mẹ và anh chị em ruột của cô. Theo HK01, chị gái và em trai của nữ diễn viên đã chủ động từ chối thừa hưởng khối tài sản trên nên mẹ của nữ diễn viên là người duy nhất tiếp quản.

Châu Hải My là một trong những ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí Hong Kong nhờ tài năng và ngoại hình xinh đẹp. Gần 7 năm nay, cô sang Trung Quốc đại lục và sinh sống. Nữ diễn viên sống một mình ở một biệt thự nằm ở ngoại ô Bắc Kinh (Trung Quốc).

Châu Hải My được cho là mắc lupus ban đỏ và có tiền sử cao huyết áp. Thời gian trước khi mất, sức khỏe của cô không tốt nên khi được đưa đi viện cấp cứu, nữ diễn viên rơi vào tình trạng nguy kịch. Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, Châu Hải My vẫn không thể qua khỏi.

Sự ra đi của Châu Hải My khiến người hâm mộ, đồng nghiệp tiếc thương.