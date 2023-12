"Chu Chỉ Nhược" Châu Hải My đẹp rạng ngời trong bộ ảnh cuối đời

Bộ ảnh do chính công ty quản lý của Châu Hải My chia sẻ với công chúng ngày 16/12. Được biết, nữ diễn viên thực hiện bộ ảnh này vào đầu tháng 12 và bộ ảnh sẽ xuất hiện trên số báo tháng 1/2024 của một tạp chí. Tuy nhiên, bộ ảnh chưa kịp công bố, nữ diễn viên họ Châu đã ra đi đột ngột.

Châu Hải My trẻ đẹp trong bộ ảnh cuối cùng trong cuộc đời (Ảnh: Sina).

Trong ảnh, nữ diễn viên U60 xuất hiện trẻ trung, đầy sức sống cùng phong thái cuốn hút. Bộ ảnh nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Đại diện công ty quản lý Châu Hải My chia sẻ: "Đây là bộ lễ vật xinh đẹp cuối cùng chị Hải My dành cho mọi người. Tình yêu dành cho chị mãi trong trái tim, hình ảnh của chị mãi trường tồn".

Châu Hải My qua đời vào ngày 11/12 sau một ngày hôn mê tại bệnh viện. Theo công ty chủ quản, nữ diễn viên mất do bệnh tật. Tuy nhiên, họ không công bố tình trạng sức khỏe của cô với công chúng. Một số người bạn của Châu Hải My tiết lộ, cô mắc bệnh lupus ban đỏ và đã điều trị bệnh bí mật nhiều năm nay.

Theo Sohu, sự việc Châu Hải My ra đi đột ngột khiến bạn bè thân thiết, gia đình và người hâm mộ đều choáng váng. Trước khi mất, nữ diễn viên vẫn chia sẻ trên trang cá nhân và mới đón sinh nhật lần thứ 57 vào ngày 6/12.

Ngôi sao U60 đẹp rạng rỡ và đầy năng lượng (Ảnh: Sina).

Nam diễn viên Huỳnh Nhật Hoa chia sẻ, anh từng lo lắng về tình hình sức khỏe của Châu Hải My khi thấy những nốt đỏ trên mặt cô trong lần hợp tác chung. Song, nữ diễn viên trấn an người đồng nghiệp bằng cách khẳng định, cô biết cách chăm sóc bản thân. Tài tử họ Huỳnh nhận xét, Châu Hải My là một cô gái đáng yêu, giản dị, ít nói nhưng rất biết cách cư xử.

Tài tử Nhậm Đạt Hoa cũng khen ngợi, Châu Hải My là một phụ nữ đẹp và hiền lành. Anh kể trong quá trình làm việc, sức khỏe của nữ diễn viên không tốt. Mọi người thường nhắc nhau không dùng lực mạnh khi tiếp xúc thân thể với Châu Hải My vì cô dễ bị bầm tím.

Nhiều lần vướng nghi vấn mắc bệnh lupus ban đỏ nhưng Châu Hải My đều phủ nhận. Cô giải thích, bản thân bẩm sinh có lượng tiểu cầu thấp trong máu nên dễ bị bầm tím trên da.

Châu Hải My (phải) và Lý Nhược Đồng khi cùng tham gia một chương trình truyền hình (Ảnh: Weibo).

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Lý Nhược Đồng cũng chia sẻ hình ảnh và tình cảm dành cho người đồng nghiệp đoản mệnh, Châu Hải My. Trong bức ảnh chụp chung của 2 người đẹp cùng lứa, Lý Nhược Đồng và Châu Hải My mặc đồ cổ trang, hóa thân thành những nhân vật gắn liền với tên tuổi của họ.

Dù chưa từng đóng phim chung nhưng họ đều là mỹ nhân hàng đầu trong các tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Dung. Châu Hải My góp mặt trong Ỷ thiên đồ long ký, Lý Nhược Đồng tham gia Thần điêu đại hiệp.

Cả hai vai diễn đều được đánh giá là kinh điển trong lịch sử phim ảnh Hoa ngữ, gắn liền với các biệt danh "Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh" dành cho Châu Hải My và "Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh" dành cho Lý Nhược Đồng.

Lý Nhược Đồng bày tỏ: "Tôi rất sốc và buồn khi biết tin. Chúng tôi gặp nhau ở nơi làm việc vào cuối tháng 10, nhưng không ngờ đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Chúc bạn có chuyến hành trình bình an, người bạn cũ của tôi. Cầu mong thiên đường, bạn sẽ không còn đau đớn".

Châu Hải My là tên tuổi ăn khách trên màn ảnh TVB (Hong Kong) trong những năm 90. Cô nổi danh với loạt phim như Kim bái phong vân, Định mệnh, Triệu phú lưu manh, Võ lâm truyền kỳ, Mạt đại hoàng tôn, Đại náo Quảng Xương Long, Nghĩa bất dung tình, Võ Mỵ Nương truyền kỳ, Thiên địa hào hùng, Tứ hải tung hoành...

Người đẹp có nhiều vai diễn kinh điển đến nay vẫn còn được khán giả nhớ tới. Với khán giả yêu điện ảnh Hoa ngữ, Châu Hải My được mệnh danh là "Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh", khiến cha đẻ của tác phẩm Ỷ thiên đồ long ký - cố nhà văn Kim Dung - cũng phải khen ngợi.

Trước khi mất, nữ diễn viên sống một mình cùng thú cưng tại biệt thự rộng 100m2 ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Truyền thông Trung Quốc tiết lộ, nữ diễn viên để lại khối tài sản khoảng 17,5 triệu USD. Do Châu Hải My mất đột ngột và không để lại di chúc nên người thừa hưởng tài sản của cô là mẹ và anh chị em ruột.