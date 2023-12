Bài phỏng vấn cuối cùng của "nàng Chu Chỉ Nhược" Châu Hải My

Mới đây, tạp chí thời trang Pioneer (Trung Quốc) đã công bố video phỏng vấn cuối cùng của nữ diễn viên Châu Hải My. Buổi chụp hình và phỏng vấn này được thực hiện vào đầu tháng 12 và dự kiến phát hành vào tháng 1 tới.

Ngày 11/12, Châu Hải My không may qua đời nên bài phỏng vấn đã được công bố sớm hơn dự kiến. Được biết, nữ diễn viên 57 tuổi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng không thể qua khỏi.

Một số nguồn tin cho biết, Châu Hải My mắc bệnh lupus ban đỏ và có tiền sử cao huyết áp. Thời điểm cô bị ngất, nữ diễn viên không có ai ở bên. Cô được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Châu Hải My thực hiện bộ ảnh cho tạp chí Pioneer, đầu tháng 12 (Ảnh: Sina).

Sự ra đi đột ngột của mỹ nhân một thời của màn ảnh Hong Kong khiến người hâm mộ, bạn bè và đồng nghiệp tiếc nuối. Trong bài phỏng vấn cuối cùng, Châu Hải My vẫn xuất hiện rạng ngời và tươi tắn.

Nhân viên của tạp chí Pioneer tiết lộ, thời tiết ngày chụp hình rất lạnh nhưng Châu Hải My vẫn vui vẻ làm việc. Ngôi sao đoản mệnh thực hiện bộ ảnh thời trang với 4 bộ trang phục khác nhau.

Nữ diễn viên cũng tâm sự về hành trình lập nghiệp. Cô cho biết, cha ruột là người ủng hộ cô bước chân vào làng giải trí. Ông khích lệ cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 1985, đây chính là cú hích để cô tự tin gia nhập làng giải trí và theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Châu Hải My là nàng Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh (Ảnh: Sina).

Tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 1985, Châu Hải My không đăng quang ngôi vị cao nhất. Song, vẻ đẹp ngọt ngào pha chút cá tính đã giúp người đẹp lọt vào mắt xanh của các nhà sản xuất, đạo diễn của đài TVB.

Sau quá trình theo học lớp đào tạo diễn xuất của đài TVB, cô có cơ hội góp mặt trong bộ phim Dương gia tướng, hợp tác với Lưu Đức Hoa, Lương Triều Vỹ, Lưu Gia Linh, Huỳnh Nhật Hoa.

Với ngoại hình xinh đẹp, lối diễn xuất đa dạng, Châu Hải My dần trở thành một trong những nữ diễn viên hàng đầu của đài TVB.

Vai diễn nổi tiếng nhất sự nghiệp của Châu Hải My là Chu Chỉ Nhược trong bộ phim truyền hình Ỷ thiên đồ long ký (năm 1994). Cô được truyền thông ngợi ca là "nàng Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh" khi hoàn hảo từ tạo hình, lối diễn xuất và thần thái.

Nhớ lại quãng thời gian làm việc không mệt mỏi, Châu Hải My cho biết, cô đã cống hiến rất nhiều cho nghệ thuật. Có những giai đoạn chạy nước rút, cô làm việc không nghỉ ngơi, thức trắng nhiều đêm.

"Khi còn làm việc ở TVB, tôi còn rất trẻ. Do vậy, việc thức khuya hay dậy sớm với tôi không quá khó khăn. Tôi đã làm việc hết khả năng của mình", Châu Hải My nhớ lại.

Khoảng chục năm gần đây, cô chuyển tới Trung Quốc đại lục để sinh sống, làm việc. Nữ nghệ sĩ vẫn đóng phim, tham gia chương trình nhưng Châu Hải My đã có sự cân nhắc chọn lựa.

Mỹ nhân TVB biết rằng, cô ý thức bản thân không còn trẻ nên không còn làm việc quên ăn quên ngủ. Nữ diễn viên sẵn sàng từ chối những dự án có lịch làm việc khắc nghiệt.

Trước câu hỏi làm gì nếu không theo đuổi nghiệp diễn, ngôi sao quá cố nói, cô muốn trở thành một nhà thiết kế nội thất. Trong gần 30 năm theo đuổi nghiệp diễn, Châu Hải My đã thể hiện nhiều dạng vai khác nhau, từ chính diện đến phản diện. Cô từng xem diễn xuất là lẽ sống của mình.

Châu Hải My thừa nhận từng có những năm tháng làm việc quên ăn, quên ngủ thời trẻ (Ảnh: Sina).

Chồng cũ của Châu Hải My - nam diễn viên Lữ Lương Vỹ - từng tiết lộ, lý do khiến anh và Châu Hải My chia tay sau 3 năm yêu nhau và một năm kết hôn là nữ diễn viên sinh năm 1966 quá yêu nghề.

Trong khi gia đình chồng cũ muốn cô ở nhà, sinh con, chăm sóc gia đình, Châu Hải My lại muốn theo đuổi sự nghiệp, đóng phim. Sự xa cách, quan điểm sống khác biệt khiến hôn nhân của cả hai tan vỡ.

Sau cuộc hôn nhân đầu tiên và duy nhất, Châu Hải My quyết định theo đuổi lối sống độc thân, không sinh con. Nữ diễn viên có nhiều người theo đuổi nhưng tất cả các mối quan hệ chỉ dừng lại ở mức yêu đương.

Bạn bè của Châu Hải My cho biết, cô nhiều lần được cầu hôn nhưng kiên quyết từ chối. Nữ diễn viên sẵn sàng kết thúc mối quan hệ ngay khi đối phương ngỏ lời hỏi cưới.

Nói về việc không sinh con, không kết hôn, Châu Hải My chia sẻ: "Tôi là một người yêu thích tự do, không muốn bị quản thúc. Hơn nữa, từ khi 16 tuổi, tôi phát hiện lượng tiểu cầu của mình bẩm sinh ít hơn người bình thường nên việc sinh con là vô cùng mạo hiểm với tôi.

Phần lớn chúng ta đều trải qua quá trình kết hôn, sinh con nhưng đó không phải sự lựa chọn duy nhất. Ở tuổi của tôi, kết hôn cũng không thể có con được nữa. Vì vậy, tôi càng nghĩ không cần phải lập gia đình".

Châu Hải My hài lòng với cuộc sống tự do tự tại của mình (Ảnh: Sina).

Những năm cuối đời, cô sống một mình tại biệt thự ở ngoại ô Bắc Kinh (Trung Quốc) cùng đàn thú cưng gồm 3 con chó, 2 con mèo. Cô xem chúng như con của mình. Hàng ngày, cô dọn dẹp nhà cửa, chơi với cún cưng, chăm sóc vườn tược. Thỉnh thoảng, cô tham dự sự kiện hoặc làm người mẫu thời trang.

Nữ diễn viên xinh đẹp ra đi đột ngột và để lại khối tài sản khoảng 17,5 triệu USD. Do không có con nên toàn bộ số tài sản này được chuyển giao cho mẹ và các anh chị em cô. Tuy nhiên, anh chị em của Châu Hải My đã từ chối nhận số tiền này nên tài sản của nữ diễn viên do mẹ cô quản lý.

Theo nguyện vọng của gia đình, tang lễ của Châu Hải My sẽ được tổ chức riêng tư. Người thân của ngôi sao thế hệ 6X cũng hy vọng, khán giả sẽ luôn nhớ về những vai diễn tên tuổi và xinh đẹp trên màn ảnh của Châu Hải My thay vì những ký ức buồn.