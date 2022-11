Ngôi sao Hollywood gốc Việt Lana Condor quay trở lại Việt Nam

Lana Condor (trái) đã có mặt tại Hà Nội (Ảnh: Lana Condor/Instagram).

Những bức ảnh được Lana Condor chia sẻ trên tài khoản mạng xã hội cá nhân cho thấy cô đang ở Hà Nội. Trong đăng tải ảnh của mình, nữ diễn viên 25 tuổi viết: "Được quay trở lại Việt Nam, khám phá quê hương nơi tôi sinh ra, đã không còn là giấc mơ. Tôi đã sẵn sàng để thưởng thức thật nhiều món ngon...".

Trong loạt ảnh đầu tiên mà nữ diễn viên chia sẻ, Lana đã kịp cùng bạn bè tham quan một số địa danh tại Hà Nội như Nhà hát Lớn, chùa Trấn Quốc, khu phố cổ. Cô cũng đã thưởng thức những món ngon nổi tiếng của Hà Nội như bún chả và cà phê trứng.

Lana Condor từng đến Việt Nam hồi năm 2019, khi ấy, cô đã dành thời gian khám phá Cần Thơ và chợ nổi Cái Răng. Lana Condor có tên tiếng Việt là Trần Đồng Lan, cô sinh năm 1997. Trong những tháng đầu đời, Lana từng sống trong một trại trẻ mồ côi ở Cần Thơ. Ở thời điểm 5 tháng tuổi, cô được vợ chồng nhà báo người Mỹ - ông Bob Condor nhận nuôi và đưa sang Mỹ.

Lana được cha mẹ nuôi tạo điều kiện theo đuổi nghệ thuật từ khi còn nhỏ. Ban đầu, Lana dành nhiều thời gian học múa ba-lê, nhưng về sau này, cô nhận ra tình yêu dành cho diễn xuất.

Lana Condor được biết tới qua vai diễn trong "X-Men: Apocalypse" (X-Men: Cuộc chiến chống Apocalypse - 2016), seri phim "To All the Boys" (Những chàng trai năm ấy, 2018 - 2021), seri phim truyền hình "Deadly Class" (2019) và phim "Alita: Battle Angel" (2019).

Lana Condor: Thành danh ở Hollywood, luôn nhớ về Việt Nam

Lana Condor là một ngôi sao trẻ tại Hollywood (Mỹ). Cô chưa từng ngại ngần khi chia sẻ về quá khứ của mình, Lana đã nhiều lần chia sẻ với các tờ tin tức tại Mỹ về việc cô vốn sinh ra ở Cần Thơ (Việt Nam) và là trẻ mồ côi. Cha của cô - ông Bob Condor - là một nhà báo từng được đề cử nhận giải Pulitzer danh giá của báo chí Mỹ.

Gia đình Condor đã từng sống ở nhiều nơi trên khắp nước Mỹ, sống ở đâu, Lana cũng luôn tìm cách hòa mình vào các hoạt động nghệ thuật tại địa phương. Cô từng học múa ba-lê ở Chicago, học nhảy ở New York, tham gia kịch nghệ ở Los Angeles...

Sau đó, Lana bắt đầu đi tới các buổi thử vai. Ở lần thử vai thứ 3, cô đã được giao một vai diễn trong "X-Men: Apocalypse" (Dị nhân: Khải huyền - 2016). Sau 4 tháng chờ đợi hồi đáp, Lana nhận được cuộc gọi giao vai diễn đầu đời khi cô đang ở trường. Khi nhận được cuộc gọi quan trọng, cô đã ngã xuống sàn và thở dốc vì hồi hộp.

Lana quyết định tốt nghiệp trung học sớm, để thực sự dấn thân vào sự nghiệp diễn xuất. Ngay từ vai diễn đầu tiên trong "X-Men", Lana đã nhận được những phản hồi tích cực, điều đó tiếp thêm cho cô động lực.

Thực tế, vai diễn của Lana trong "X-Men" cũng đem lại nỗi buồn cho cô: "Tôi khá thất vọng bởi tôi đã quay rất nhiều cảnh phim nhưng sau cùng lại bị cắt đi nhiều trong khâu biên tập". Sau bước khởi đầu ấy, Lana không ngừng tăng tốc. Kể từ năm 2016 đến nay, năm nào Lana cũng xuất hiện trong các bộ phim truyền hình và điện ảnh.

Lana đã nhận được giải Thế hệ Tiếp theo của Hollywood do Hiệp hội Phê bình Hollywood (HCA) bình chọn hồi năm 2020.

Lana từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn: "Tôi đã quá may mắn khi được sống cuộc sống như hiện tại. Tôi luôn có những khoảnh khắc thầm cảm ơn số phận. Tôi hy vọng sẽ có thể giúp đỡ cho việc học của nhiều bé gái có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam trong tương lai và một ngày nào đó, khi thời điểm tới, tôi sẽ nhận nuôi một bé gái người Việt".

Lana Condor nói về trải nghiệm của một nữ diễn viên gốc Á tại Hollywood

Lana Condor từng tuyên bố sẽ chỉ nhận những vai diễn đưa lại cách khắc họa chân thực, đa chiều, cho thấy cuộc sống của những người Mỹ gốc Á một cách sát thực tế (Ảnh: Cosmopolitan).

Lana Condor từng chia sẻ rằng cô hy vọng sự xuất hiện của mình sẽ đưa lại sự quan tâm tích cực dành cho công việc của những nghệ sĩ gốc Á đang hoạt động trong nền công nghiệp giải trí Mỹ.

"Đây là mục đích rất quan trọng và ý nghĩa đối với tôi. Tôi thường mặc những mẫu thời trang do các nhà thiết kế gốc Á sáng tạo, thường sử dụng dịch vụ của các chuyên gia trang điểm, làm tóc, làm móng gốc Á, bởi tôi muốn thể hiện sự ủng hộ dành cho công việc của họ. Những thiết kế, sáng tạo của họ khiến tôi cảm thấy có sự kết nối về mặt cảm xúc", Lana từng nói trong một cuộc phỏng vấn.

Nữ diễn viên trẻ cho biết cô cũng từng gặp phải những rào cản ở Hollywood: "Tôi đã từng bị tổn thương nhiều đấy, chưa bao giờ tôi ý thức rõ về khía cạnh "gốc Á" của mình như khi tôi bắt đầu làm việc ở Hollywood.

Có nhiều lần tôi đi thử vai, người ta nói khéo với đơn vị quản lý của tôi rằng tôi không phù hợp cho vai diễn. Rồi tôi chờ bộ phim của họ ra mắt và thấy rằng tất cả các vai diễn đều được giao cho diễn viên da trắng".

Lana Condor từng tuyên bố sẽ chỉ nhận những vai diễn đưa lại cách khắc họa chân thực, đa chiều, cho thấy cuộc sống của những người Mỹ gốc Á một cách sát thực tế:

"Tôi rất quan tâm tới những vai diễn mà mình đảm nhận, tôi không lo lắng trước áp lực vì mình nằm trong số ít những nghệ sĩ gốc Á đang hoạt động tại Hollywood. Thậm chí, điều này còn giúp tôi cảm thấy mình được tiếp thêm động lực để làm được những điều mà mình thực sự trân trọng.

Tôi có nhiều mong muốn và dự định lớn lao, đôi khi tôi cảm thấy choáng ngợp trước những gì mình muốn làm và tự hỏi mình có làm nổi không, và rồi tôi học cách tin tưởng vào chính bản thân mình".

Chuyện tình yêu ngọt ngào của Lana Condor và hôn phu

Hồi đầu năm nay, Lana Condor đã đính hôn với bạn trai lâu năm - nam diễn viên Anthony De La Torre (28 tuổi).

Lana từng chia sẻ về tin vui này: "Nhận lời cầu hôn của Anthony là điều dễ dàng nhất đối với tôi. Tôi thấy mình là người phụ nữ may mắn khi bước được vào thế giới của anh ấy. Bên cạnh cha tôi, không nghi ngờ gì, anh ấy chính là người đàn ông tuyệt vời nhất trong thế giới của tôi".

Chiếc nhẫn đính hôn của Lana cũng có một nét đặc biệt hướng về cội nguồn: "Anthony đã tìm tới một thương hiệu trang sức do một người phụ nữ gốc Việt làm chủ, để đặt hàng thực hiện chiếc nhẫn cầu hôn tuyệt đẹp.

Anh ấy hiểu tầm quan trọng của việc tìm tới một thương hiệu trang sức có yếu tố người Việt trong đó, hành động ấy thực sự có ý nghĩa đối với tôi. Hành động của anh ấy là một minh chứng cho thấy anh ấy là người sâu sắc như thế nào. Tôi rất mong đợi ngày được chính thức là vợ của anh ấy. Tôi yêu anh ấy vô cùng".

Nam diễn viên Anthony De La Torre (28 tuổi) từng đóng vai Jack Sparrow thời trẻ trong bộ phim "Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales" (Cướp biển vùng Caribbean: Salazar báo thù - 2017).

Trong đăng tải chia sẻ về tin vui của mình trên mạng xã hội, Anthony De La Torre viết: "Tôi đã đề nghị người bạn thân nhất của mình trở thành người sẽ ở bên tôi mãi mãi... Tôi đã muốn thực hiện điều này trong suốt 6 năm qua. Quyết định dễ dàng nhất mà tôi có thể đưa ra, đó là cầu hôn thiên thần để cô ấy nhận lời làm vợ mình.

Tôi rất cảm ơn thương hiệu trang sức đã tích cực hợp tác với tôi để cùng thiết kế nên chiếc nhẫn đính hôn đặc biệt này, từng chi tiết của chiếc nhẫn đều có ý nghĩa đối với hai chúng tôi. Đặc biệt, việc thương hiệu này do một phụ nữ gốc Việt đứng đầu rất có ý nghĩa với Lana".