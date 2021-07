Cuộc sống của những người con nuôi gốc Việt trong showbiz quốc tế

Dân trí Có những ngôi sao quốc tế đã tìm tới Việt Nam để nhận con nuôi, và cũng có người con nuôi gốc Việt đã trở thành ngôi sao nơi kinh đô điện ảnh Hollywood.

Ngôi sao Hollywood - Lana Condor: Không ngại nói về quá khứ, mong muốn đền đáp cội nguồn

Lana Condor (tên tiếng Việt là Trần Đồng Lan) sinh năm 1997.

Lana Condor (tên tiếng Việt là Trần Đồng Lan) sinh năm 1997, cô hiện là một ngôi sao trẻ tại Hollywood (Mỹ). Vai diễn đầu tiên giúp Lana được biết tới là vai Jubilee trong phim siêu anh hùng "X-Men: Apocalypse" (2016).

Tiếp đó, cô được yêu thích qua vai nữ chính Lara Jean Covey trong sê-ri phim hài tình cảm "To All the Boys" (2018 - 2021). Hiện tại, Lana đang tiếp tục tích cực tham gia diễn xuất ở Hollywood.

Nữ diễn viên 24 tuổi chưa từng ngại ngần khi chia sẻ về quá khứ của mình, Lana cho hay cô vốn sinh ra ở Cần Thơ (Việt Nam) và là trẻ mồ côi, cô được nhận nuôi từ lúc 4 tháng tuổi. Cha của cô là một nhà báo từng được đề cử nhận giải Pulitzer danh giá của báo chí Mỹ - nhà báo Bob Condor.

Gia đình Condor đã từng di chuyển khắp nước Mỹ, nhưng dù tới đâu, cô bé Lana cũng luôn tìm cách để hòa mình vào các hoạt động nghệ thuật tại địa phương. Cô từng học múa ba-lê ở Chicago, học nhảy ở New York, tham gia kịch nghệ ở Los Angeles...

Gia đình Condor đã từng di chuyển khắp nước Mỹ, nhưng dù tới đâu, cô bé Lana cũng luôn tìm cách để hòa mình vào các hoạt động nghệ thuật tại địa phương.

Sau đó, Lana bắt đầu đi tới các buổi thử vai. Ở lần thử vai thứ 3, cô đã được giao một vai diễn trong "X-Men: Apocalypse" (Dị nhân: Khải huyền - 2016). Sau 4 tháng chờ đợi hồi đáp, Lana nhận được cuộc gọi giao vai diễn đầu đời, khi cô đang ở trường. Khi nhận được cuộc gọi quan trọng, cô đã ngã xuống sàn và thở dốc vì hồi hộp.

Lana quyết định tốt nghiệp trung học sớm, để thực sự dấn thân vào diễn xuất ngay lập tức. Ngay từ vai diễn đầu tiên trong "X-Men", Lana đã nhận được những phản hồi tích cực, điều đó tiếp thêm cho cô động lực.

Thực tế, vai diễn của Lana trong "X-Men" cũng đem lại nỗi buồn cho cô: "Tôi khá thất vọng bởi tôi đã quay rất nhiều cảnh phim nhưng sau cùng lại bị cắt đi nhiều trong khâu biên tập". Sau bước khởi đầu ấy, Lana không ngừng tăng tốc. Kể từ năm 2016 đến nay, năm nào Lana cũng xuất hiện trong các bộ phim truyền hình và điện ảnh.

Cô đã nhận được giải Thế hệ Tiếp theo của Hollywood do Hiệp hội Phê bình Hollywood (HCA) bình chọn hồi năm 2020.

Nữ diễn viên trẻ cũng thừa nhận có gặp phải những rào cản nhất định.

Lana từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn: "Tôi đã quá may mắn khi được sống cuộc sống như hiện tại. Tôi luôn có những khoảnh khắc thầm cảm ơn số phận. Tôi hy vọng sẽ có thể giúp đỡ cho việc học của nhiều bé gái có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam trong tương lai và một ngày nào đó, khi thời điểm tới, tôi sẽ nhận nuôi một bé gái người Việt".

Nữ diễn viên trẻ cũng thừa nhận có gặp phải những rào cản nhất định: "Tôi đã từng bị tổn thương nhiều đấy, chưa bao giờ tôi ý thức rõ về khía cạnh "gốc Á" của mình như khi tôi bắt đầu làm việc ở Hollywood.

Có nhiều lần tôi đi thử vai, người ta nói khéo với đơn vị quản lý của tôi rằng tôi không phù hợp cho vai diễn. Rồi tôi chờ bộ phim của họ ra mắt và thấy rằng tất cả các vai diễn đều được giao cho diễn viên da trắng".

Ngôi sao Hollywood - Lana Condor: Không ngại nói về quá khứ, mong muốn đền đáp cội nguồn.

Nói về trải nghiệm làm việc ở Hollywood, Lana thành thực chia sẻ: "Tôi đã cảm thấy hơi khó chịu khi liên tục phải trả lời những câu hỏi kiểu: Là một diễn viên gốc Á ở Hollywood, cô cảm thấy thế nào? Sự thực là tôi được nhận nuôi. Mẹ nuôi tôi là người Ireland, cha nuôi tôi là người Hungary.

Tuổi thơ của tôi không phải một tuổi thơ lớn lên trong gia đình gốc Á. Trải nghiệm của tôi giống như bất cứ bạn trẻ Mỹ nào, nhưng cha mẹ nuôi tôi luôn nhắc tôi nhớ về cội nguồn... Như với mái tóc của mình, tôi không bao giờ nhuộm nhằm làm thay đổi màu sắc tự nhiên".

Con nuôi của Angelina Jolie và Brad Pitt - Pax Thien: Bờ vai ngày càng vững chắc để mẹ và các em tựa vào

Đến tháng 11 năm nay, Pax Thien sẽ tròn 18 tuổi.

Đến tháng 11 năm nay, Pax Thien sẽ tròn 18 tuổi. Cậu bé từng sống 3 năm trong một trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi ở Việt Nam, trước khi được minh tinh Angelina Jolie và tài tử Brad Pitt nhận nuôi. Hiện tại, Pax Thien đã hoàn tất việc học trung học.

Cậu được xem là thành viên "ẩn dật" nhất trong 6 người con của nhà Jolie-Pitt bởi hiếm khi thợ săn ảnh bắt gặp cậu ra ngoài một mình, thường Pax Thien chỉ xuất hiện trên đường phố khi cần ra ngoài cùng với mẹ và các em.

Từ nhỏ, Pax Thien đã thể hiện sự khác biệt so với các anh em trong nhà, trong khi những đứa trẻ nhà Jolie-Pitt dần quen với sự đeo bám của thợ săn ảnh và đi đâu cũng được người xung quanh quan tâm, nhìn ngó, riêng Pax Thien vẫn luôn có sự "nhút nhát" nhất định.

Khi còn nhỏ, Pax Thien luôn thể hiện sự lo lắng, không thoải mái khi xuất hiện ở không gian công cộng.

Khi còn nhỏ, Pax Thien luôn thể hiện sự lo lắng, không thoải mái khi xuất hiện ở không gian công cộng, cậu bé dùng thú bông để che mặt, đội mũ sụp xuống, biểu cảm luôn rất không thoải mái khi biết đang có thợ săn ảnh đeo bám, trong khi các anh em khác đã quen và coi như không có chuyện gì đáng kể, vẫn vui tươi, thoải mái như thường.

Ngay cả trong lễ tốt nghiệp trung học mới đây, Pax Thien cũng lựa chọn... không tham gia bởi cậu không muốn thợ săn ảnh tới làm náo loạn không khí sự kiện. Nếu Pax Thien tham gia, cậu biết sẽ có rất nhiều thợ săn ảnh tìm cách chụp hình cậu, và theo dõi xem có cha nuôi, mẹ nuôi hay các anh em của Pax hiện diện để chúc mừng cậu trong sự kiện đặc biệt đầu đời này hay không.

Dù có tính cách hướng nội, ưa trầm lắng và kín đáo là vậy, nhưng kể từ khi cha mẹ nuôi chia tay, Pax Thien đang ngày càng chứng tỏ mình đã trưởng thành, để mẹ và các em có thể tựa vào khi cần. Cậu xuất hiện bên mẹ nhiều hơn, tỏ ra bình tĩnh, tự tin hơn dù biết thợ săn ảnh đang đeo bám.

Điều đặc biệt nhất trong cuộc sống của Pax là cậu có cha mẹ nuôi nổi tiếng.

Đơn giản bởi Pax Thien hiểu rằng mẹ của cậu đang trải qua một giai đoạn khó khăn, mỗi khi xuống phố luôn có rất nhiều ống kính và ánh nhìn dõi theo, có sự đồng hành của những người con sẽ giúp Angelina vui vẻ, vững vàng hơn.

Giống như các anh em khác trong gia đình, Pax Thien dường như không sử dụng mạng xã hội, cậu không bao giờ đưa ra phát ngôn nào, Pax có một cuộc sống khá giản dị và bình thường như các thiếu niên cùng tuổi khác, thậm chí còn giản dị hơn so với các bạn cùng trang lứa nếu xét tới với việc cậu sống khá khép kín.

Điều đặc biệt nhất trong cuộc sống của Pax là cậu có cha mẹ nuôi nổi tiếng. Thời gian gần đây, Pax Thien xuất hiện nhiều trên các trang tin giải trí, bởi cậu thường xuất hiện bên mẹ - nữ diễn viên Angelina Jolie khi ra ngoài. Anh trai Maddox đã sắp 20 tuổi, hẳn có những mối quan tâm riêng của một thanh niên đã đến tuổi trưởng thành, các em còn lại đang ở tuổi thiếu niên.

Pax gắn bó và đồng hành bên mẹ nhiều hơn trong những lần xuống phố, dường như cậu xác lập thêm trách nhiệm cho mình là người nam giới quan tâm, chăm sóc cho mẹ và các em trong giai đoạn này.

Những bước đi tiếp theo của Pax Thien khi bước vào tuổi trưởng thành là điều đáng để chờ đợi và quan sát.

Khi Angelina và các con có kỳ nghỉ hè ở New York mới đây, cô đã có 2 lần tới thăm nhà người chồng đầu - nam diễn viên Jonny Lee Miller, ngay lập tức các trang tin giải trí dấy lên nhiều đồn đoán. Để tránh việc những tin đồn bị đẩy đi quá xa, trong cuộc gặp thứ hai, Angelina đã đưa theo một người con duy nhất cùng đồng hành với mình trong cuộc gặp gỡ, đó chính là Pax Thien.

Những bước đi tiếp theo của Pax Thien khi bước vào tuổi trưởng thành là điều đáng để chờ đợi và quan sát khi cậu thiếu niên đang ngày càng trưởng thành, tự tin, vững vàng và thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm với người thân.

Jade Odette Désirée Hallyday: Cô con gái nuôi 18 tuổi của cố danh ca người Pháp Johnny Hallyday

Jade Odette Désirée Hallyday: Cô con gái nuôi 18 tuổi của cố danh ca người Pháp Johnny Hallyday.

Khi bước vào cuộc hôn nhân thứ 5, nam ca sĩ nổi tiếng người Pháp Johnny Hallyday (1943 - 2017) đã cùng bạn đời Læticia Boudou nhận nuôi hai người con gái từ Việt Nam: cô bé Jade Odette Désirée sinh năm 2004 (tên tiếng Việt: Bùi Thị Hòa) và cô bé Joy sinh năm 2008.

Hiện tại, Jade đã có tài khoản mạng xã hội chính thức của riêng mình. Sắp bước sang tuổi 18, Jade thể hiện mình là một cô gái trẻ tự tin, bản lĩnh và lôi cuốn. Trên tài khoản mạng xã hội Instagram, Jade có gần 150.000 lượt theo dõi.

Cô thể hiện tình cảm dành cho người cha nuôi quá cố thông qua một dòng đăng tải xuất hiện ở đầu tài khoản cá nhân: "Không cần biết con ở đâu, hình ảnh của cha sẽ luôn bên con. Bởi không cần biết có chuyện gì, con biết cha sẽ luôn theo dõi con. Con yêu cha".

Qua những đăng tải thiên về hoạt động vui chơi, du ngoạn, có thể thấy Jade là một cô gái hướng ngoại, hoạt bát, vui vẻ, ưa khám phá, thích trải nghiệm. Trong khi đó, cô em gái Joy 13 tuổi chủ yếu được biết tới qua các đăng tải xuất hiện bên mẹ và chị gái.

Jade và Joy có phong cách tương đồng.

Jade và Joy có phong cách tương đồng. Cuộc sống của hai chị em bên mẹ nuôi Læticia Boudou khá vui tươi, họ thường cùng nhau có nhiều trải nghiệm thú vị, cho thấy sự gần gũi, ấm áp trong mối quan hệ gia đình.

Jade và Joy bên cha mẹ nuôi khi nam ca sĩ Johnny Hallyday còn sống.

Jade bên cha nuôi Johnny Hallyday.

Bích Ngọc

Theo Daily Mail/NBC News