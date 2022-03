Hai nhan sắc gốc Việt thu hút sự chú ý trong giới điện ảnh quốc tế

Laura Basuki - Nữ diễn viên người Indonesia gốc Việt đoạt Gấu Bạc tại LHP Berlin 2022

Basuki sớm thử sức với nghề người mẫu bởi cô có ngoại hình rất lý tưởng và được nhiều công ty người mẫu săn đón (Ảnh: laurabas/Instagram).

Laura Basuki (sinh năm 1988, hiện 34 tuổi) là một người mẫu kiêm diễn viên mang trong mình dòng máu gốc Việt, gốc Hoa và gốc Java. Bố của cô là người Indonesia gốc Hoa, còn mẹ của cô là người Việt. Hồi giữa tháng 2 vừa qua, Basuki đã giành giải Gấu Bạc cho Diễn viên phụ xuất sắc nhất tại LHP Berlin (Đức) với vai diễn trong phim "Before, Now & Then".

Basuki từng mơ ước trở thành một bác sĩ, nhưng cô sớm thử sức với nghề người mẫu bởi cô có ngoại hình rất lý tưởng và được nhiều công ty người mẫu săn đón. Basuki cao 1,74 mét, cô có diện mạo xinh đẹp, cuốn hút. Nhờ lợi thế về ngoại hình, Basuki sớm thành danh trong giới người mẫu tại Indonesia.

Nhận thấy hướng đi trong giới giải trí có nhiều điều hứa hẹn nên Basuki đã không đi theo con đường y khoa như mong muốn ban đầu của bản thân. Cô cũng biết mình sẽ không đủ sức lực và thời gian để theo đuổi chuyên ngành này, nếu vẫn có ý định làm công việc của một người mẫu. Song song với những hoạt động trong giới giải trí, Basuki theo học chuyên ngành kinh tế.

Năm 2008, Basuki bắt đầu tham gia diễn xuất, ngay từ phim điện ảnh đầu tiên mà cô tham gia, Basuki đã nhận được những giải thưởng uy tín trong nền công nghiệp làm phim Indonesia.

Ở tuổi 34, sự nghiệp của Basuki đang có rất nhiều điều hứa hẹn và đáng để chờ đợi (Ảnh: laurabas/Instagram).

Những dự án phim sau này mà cô tham gia cũng đều gây được tiếng vang và giúp cô tiếp tục nhận được những giải thưởng danh giá. Bộ phim "Before, Now & Then" là dự án phim đầu tiên giúp đưa tên tuổi Basuki đến với giới điện ảnh quốc tế. Cô đã đoạt được giải Gấu Bạc dành cho Diễn viên phụ xuất sắc.

Năm 2011, Basuki kết hôn với một doanh nhân và có một cậu con trai. Ở tuổi 34, sự nghiệp của Basuki đang có rất nhiều điều hứa hẹn và đáng để chờ đợi. Cô đã phá vỡ quan niệm thường thấy về "bình hoa di động", khi chứng minh được rằng mình không chỉ xinh đẹp mà còn có thực tài. Cô đã thực hiện một màn lấn sân từ nghề người mẫu sang nghề diễn viên thành công ấn tượng.

Lana Condor - Nữ diễn viên người Mỹ gốc Việt thành danh ở Hollywood

Vai diễn đầu tiên giúp Lana được biết tới là vai Jubilee trong bộ phim siêu anh hùng "X-Men: Apocalypse" (2016) (Ảnh: Cosmopolitan).

Lana Condor (tên tiếng Việt là Trần Đồng Lan) sinh năm 1997. Cô gái 24 tuổi hiện là một ngôi sao trẻ đang lên tại Hollywood (Mỹ). Vai diễn đầu tiên giúp Lana được biết tới là vai Jubilee trong bộ phim siêu anh hùng "X-Men: Apocalypse" (2016).

Tiếp đó, cô được yêu thích qua vai nữ chính Lara Jean Covey trong seri phim hài tình cảm "To All the Boys" (2018 - 2021). Hiện tại, Lana đang tiếp tục tích cực tham gia diễn xuất ở Hollywood.

Nữ diễn viên 24 tuổi chưa từng ngại ngần khi chia sẻ về quá khứ của mình. Lana cho hay, cô vốn sinh ra ở Cần Thơ (Việt Nam) và là trẻ mồ côi, được nhận nuôi từ lúc 4 tháng tuổi. Cha của cô là một nhà báo từng được đề cử nhận giải Pulitzer danh giá của báo chí Mỹ - nhà báo Bob Condor.

Gia đình Condor đã từng di chuyển khắp nước Mỹ, nhưng dù tới đâu, cô bé Lana cũng luôn tìm cách để hòa mình vào các hoạt động nghệ thuật tại địa phương. Cô từng học múa ba-lê ở Chicago, học nhảy ở New York, tham gia kịch nghệ ở Los Angeles...

Sau đó, Lana bắt đầu đi tới các buổi thử vai. Ở lần thử vai thứ 3, cô đã được giao một vai diễn trong "X-Men: Apocalypse" (Dị nhân: Khải huyền - 2016). Lana quyết định tốt nghiệp trung học sớm, để thực sự dấn thân vào diễn xuất từ sớm. Ngay từ vai diễn đầu tiên trong "X-Men", Lana đã nhận được những phản hồi tích cực, điều đó tiếp thêm cho cô động lực.

Lana đã nhận được giải Thế hệ Tiếp theo của Hollywood do Hiệp hội Phê bình Hollywood (HCA) bình chọn hồi năm 2020.

Lana hy vọng sự xuất hiện của mình sẽ đưa lại sự quan tâm tích cực dành cho công việc của những nghệ sĩ gốc Á đang hoạt động trong nền công nghiệp giải trí Mỹ (Ảnh: Cosmopolitan).

Lana từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn: "Tôi đã quá may mắn khi được sống cuộc sống như hiện tại. Tôi luôn có những khoảnh khắc thầm cảm ơn số phận. Tôi hy vọng sẽ có thể giúp đỡ cho việc học của nhiều bé gái có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam trong tương lai và một ngày nào đó, khi thời điểm tới, tôi sẽ nhận nuôi một bé gái người Việt".

Lana Condor từng chia sẻ rằng, cô hy vọng sự xuất hiện của mình sẽ đưa lại sự quan tâm tích cực dành cho công việc của những nghệ sĩ gốc Á đang hoạt động trong nền công nghiệp giải trí Mỹ.

"Đây là mục đích rất quan trọng và ý nghĩa đối với tôi, đặc biệt là trong thời điểm này. Tôi thường mặc những mẫu thời trang do các nhà thiết kế gốc Á sáng tạo, thường sử dụng dịch vụ của các chuyên gia trang điểm, làm tóc, làm móng gốc Á, bởi tôi muốn thể hiện sự ủng hộ dành cho công việc của họ. Những thiết kế, sáng tạo của họ khiến tôi cảm thấy có sự kết nối về mặt cảm xúc", Lana Condor chia sẻ.

Nữ diễn viên trẻ cũng thừa nhận có gặp phải những rào cản nhất định: "Tôi đã từng bị tổn thương nhiều đấy, chưa bao giờ tôi ý thức rõ về khía cạnh "gốc Á" của mình như khi tôi bắt đầu làm việc ở Hollywood.

Có nhiều lần tôi đi thử vai, người ta nói khéo với đơn vị quản lý của tôi rằng tôi không phù hợp cho vai diễn. Rồi tôi chờ bộ phim của họ ra mắt và thấy rằng tất cả các vai diễn đều được giao cho diễn viên da trắng".

Lana đã nhận được giải Thế hệ Tiếp theo của Hollywood do Hiệp hội Phê bình Hollywood (HCA) bình chọn hồi năm 2020 (Ảnh: Vogue).

Hiện tại, Lana Condor cũng tuyên bố sẽ chỉ nhận những vai diễn đưa lại cách khắc họa chân thực, đa chiều, cho thấy cuộc sống của những người Mỹ gốc Á một cách sát thực tế.

"Tôi rất quan tâm tới những vai diễn mình đảm nhận, tôi không lo lắng trước áp lực đến từ việc mình là một trong những gương mặt đại diện cho nghệ sĩ gốc Á tại Hollywood. Thậm chí, đó còn là điều giúp tôi cảm thấy mình được tiếp sức thêm, đam mê hơn nữa, để làm được những điều mình thực sự trân trọng", Lana Condor nói.