Ngôi sao gốc Việt ở Hollywood: Không dám nhuộm tóc vì… sợ mẹ

Bộ phim hài tình cảm lãng mạn tuổi mới lớn “To All The Boys I’ve Loved Before” (Gửi tất cả những chàng trai tôi từng yêu) hiện được xem là bộ phim thành công hàng đầu của kênh phim trực tuyến Netflix trong mùa hè này.

Chuyện phim xoay quanh cô gái trẻ Lara Jean (16 tuổi) thường hay viết thư cho những cậu bạn khiến cô xao động, nhưng Lara quá nhút nhát nên không dám đưa thư cho những cậu bạn này, cô thường giữ những lá thư này cất kín trong hộp để dưới gầm giường.

Nữ diễn viên người Mỹ gốc Việt Lana Condor (21 tuổi)

Cho tới một ngày bỗng nhiên những lá thư biến mất, chúng được đem gửi tới cho đúng người nhận, mà Lara không hề hay biết. Đời sống tình cảm của cô gái bắt đầu đảo lộn với đủ chuyện bi hài, kiểu “rắc rối tuổi mới lớn”. Bộ phim được nhận xét là ngọt ngào và ấm áp, khiến người xem ở mọi lứa tuổi đều có thể tìm thấy một phần của mình trong đó.

Đặc biệt, diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên đã khiến cho một bộ phim nhẹ nhàng, dễ xem trở nên lôi cuốn và giàu xúc cảm. Phim hiện đang nhận được những đánh giá rất tích cực trên các trang bình phim.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí The Cut (Mỹ) mới đây, nữ chính người Mỹ gốc Việt của phim - Lana Condor (21 tuổi) - đã chia sẻ về chuyện tình cảm của mình, về môi trường làm việc ở Hollywood, về những suy nghĩ của cô với chính bản thân mình - một cô gái gốc Á đang nhận được nhiều sự quan tâm ở thời điểm hiện tại.

Để có được vai nữ chính đầu đời này, Lana Condor đã phải rất kiên nhẫn, cô bắt đầu từ những buổi “thử - thử vai”, nghĩa là không phải một buổi thử vai thật sự, cô đến dự để thể hiện những kỹ năng như đọc thoại và diễn xuất, nhằm thuyết phục ê-kíp rằng mình xứng đáng được tham gia buổi thử vai chính thức.

Dù trước đó đã được biết tới với vai diễn phụ trong “X-Men: Apocalypse” (Dị nhân: Khải huyền - 2016) nhưng điều đó cũng chưa có gì đảm bảo chắc chắn cho tương lai của Lana… Lana biết cô phải nỗ lực hơn, phải trân trọng những “cơ hội hiếm có”.

Khi được biết bộ phim “To All The Boys I’ve Loved Before” muốn tìm nữ chính gốc Á, Lana đã quyết tâm “không để vai diễn lọt vào tay người khác”.

Cảnh trong phim “To All The Boys I’ve Loved Before”

Mới hai năm vào nghề, nhưng Lana đã có 5 vai diễn điện ảnh, 2 vai diễn truyền hình, mặc dù vậy, không hề có “thảm đỏ” nào trải sẵn mời Lana bước lên. Nữ diễn viên trẻ tâm sự: “Tôi đã từng bị tổn thương nhiều đấy, chưa bao giờ tôi ý thức rõ về khía cạnh ‘gốc Á’ của mình như khi tôi bắt đầu làm việc ở Hollywood.

“Có nhiều lần tôi đi thử vai, người ta nói khéo với đơn vị quản lý của tôi rằng tôi không phù hợp cho vai diễn. Rồi tôi chờ bộ phim của họ ra mắt và thấy rằng tất cả các vai diễn đều được giao cho diễn viên da trắng. Tôi rất trân trọng việc được giao vai nữ chính trong bộ phim lần này, để người xem được thấy những cô gái gốc Á là như thế nào”.

Chứng kiến sự thành công của những bộ phim do dàn diễn viên gốc Á đảm nhận gần đây như “Crazy Rich Asians” (Con nhà siêu giàu Châu Á) hay “To All The Boys I’ve Loved Before” (Gửi tất cả những chàng trai tôi từng yêu), Lana hy vọng sự may mắn của mùa phim hè năm nay dành cho diễn viên gốc Á sẽ còn tiếp tục nối dài, bởi nếu đây chỉ là phút lóe sáng nhất thời, “thì không gì buồn hơn”.

Lana Condor

Nói về trải nghiệm làm việc ở Hollywood, Lana thành thực chia sẻ: “Tôi đã cảm thấy hơi khó chịu khi liên tục phải trả lời những câu hỏi kiểu như: ‘Là một diễn viên gốc Á ở Hollywood, cô cảm thấy thế nào?’ Sự thực là tôi được nhận nuôi. Mẹ nuôi tôi là người Ireland, cha nuôi tôi là người Hungary. Tuổi thơ của tôi không phải một tuổi thơ lớn lên trong gia đình gốc Á.

“Trải nghiệm của tôi giống như bất cứ bạn trẻ Mỹ nào, nhưng cha mẹ nuôi tôi luôn giáo dục tôi nhớ về cội nguồn... Như với mái tóc của mình, tôi không bao giờ dám nhuộm để làm thay đổi màu sắc tự nhiên, bởi mẹ tôi không cho phép điều đó, nếu tôi nhuộm, bà sẽ rất giận”.

Khi gặp một câu hỏi đầy thách đố rằng phim “To All The Boys I’ve Loved Before” đã trao vai nữ chính cho một diễn viên gốc Á, vậy tại sao trong tất cả các cậu bạn trai mà nhân vật Lara từng cảm mến lại không có lấy một cậu bạn gốc Á. Về điều này, Lana chia sẻ bằng chính trải nghiệm của mình: “Bạn trai ngoài đời thật của tôi là người Cuba và cậu ấy da trắng.

“Có nhiều khi mọi người mặc định rằng người gốc Á sẽ chỉ yêu người gốc Á, nhưng như thế là không đúng đâu. Người ta nên được thoải mái và tự do lựa chọn yêu người mà họ muốn yêu. Trong trải nghiệm của mình, tôi yêu mến con người ở mọi chủng tộc và không bao giờ tự giới hạn mình rằng tôi chỉ có thể yêu người có diện mạo giống như tôi”.

Trailer phim “To All the Boys I've Loved Before”

>> Cô gái gốc Việt mồ côi ở Hollywood: Ước mơ đền đáp cội nguồn và mong muốn nhận nuôi con gái người Việt

Bích Ngọc

Theo The Cut