Nghệ sĩ Đàm Đăng Lại mang tác phẩm sắp đặt đến Lễ hội Âm nhạc Quốc tế TPHCM

Nghệ sĩ Đàm Đăng Lại sinh năm 1973 tại Phú Thọ, lớn lên tại Buôn Ma Thuột. Anh từng tốt nghiệp trường Đại học Nghệ thuật Huế chuyên ngành điêu khắc. Các tác phẩm của anh được triển lãm ở Nhật, Đức, Hàn Quốc, Malaysia, Ấn Độ... thu hút sự chú ý của đông đảo nhà sưu tập trong và ngoài nước.

Tại Lễ hội Âm nhạc Quốc tế TPHCM - HOZO 2022, nghệ sĩ Đàm Đăng Lại sẽ mang đến tác phẩm nghệ thuật sắp đặt mang tên "Color of sound" (tạm dịch: Sắc màu của âm thanh).

Nghệ sĩ Đàm Đăng Lại và nhạc sĩ Huy Tuấn - Tổng đạo diễn của HOZO 2022 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo Ban Tổ chức Lễ hội HOZO, màu sắc rực rỡ của tác phẩm thể hiện sự đa sắc màu của âm nhạc, mang đến thông điệp "With music, we are all equal" (tạm dịch: "Với âm nhạc, chúng ta đều bình đẳng"), từ đây tr‌uyền tải tinh thần của một lễ hội mà mọi thế hệ, mọi ngành nghề, mọi trình độ, mọi màu da và giới tính đều có thể đến để thưởng thức âm nhạc mà mình yêu thích.

"Những tác phẩm của nghệ sĩ Đàm Đăng Lại gây ấn tượng với giới mộ điệu khi đi theo xu hướng nghệ thuật đương đại, dáng dấp tự nhiên mở ra trả‌‌i nghiệm thị giác mới lạ, giàu cảm xúc. Ở HOZO, mọi người đều có cơ hội tiếp cận và "mở lòng" cảm thụ thể loại âm nhạc yêu thích của những người xung quanh. Tất cả sẽ cùng nhau tạo cảm hứng và cộng hưởng trong một không gian văn hóa đa dạng, phong phú và mới lạ, để tạo nên một không gian âm nhạc cởi mở, văn minh hơn bao", đại diện Ban Tổ chức chia sẻ.

Ngoài nghệ sĩ Đàm Đăng Lạ‌i, chương trình còn có sự hiện diện của Alastair Moock - nghệ sĩ từng nhận được đề cử Grammy tại hạng mục Album nhạc thiếu nhi xuất sắc nhất. Hiện ông cũng đã có mặt tại TPHCM để chuẩn bị cho màn trình diễn trên sân khấu HOZO 2022 vào 9h ngày 10/12 tại sân khấu Công viên Thủ Thiêm 2.