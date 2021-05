Nghệ nhân Việt tiết lộ 5 nguyên tắc "vàng" để pha tách trà ngon

Dân trí Nghệ nhân Văn hóa nghệ thuật Ẩm thực Trà Việt Nam Nguyễn Cao Sơn cho biết, khi pha trà, phải biết mình đang pha trà gì và tuân thủ các nguyên tắc "Nhất thủy, nhị trà, tam pha, tứ ấm, ngũ quần anh".

Nghệ nhân Nguyễn Cao Sơn - người đã lan tỏa giá trị trà Việt ra thế giới với nhiều giải thưởng trong cuộc thi "Trà quốc tế năm 2019" tại Pháp. Ông so sánh cuộc sống giống như cách pha trà: "Hãy đun sôi cái tôi của bạn, làm bay hơi mọi lo lắng, pha loãng mọi buồn phiền, lọc đi mọi sai lầm và bắt đầu thưởng thức sự hạnh phúc".

Nghệ nhân Nguyễn Cao Sơn: "Trà là thức uống dung dị, một chén trà ngon sẽ giúp bạn suy nghĩ thấu đáo, chuẩn bị tinh thần cho những dự định, công việc".

Nghệ nhân Nguyễn Cao Sơn cho biết, để có tách trà ngon phải tuân thủ 5 nguyên tắc: "Nhất thủy - nhị trà - tam pha - tứ ấm - ngũ quần anh", áp dụng nguyên tắc này vào việc pha trà sẽ tạo nên một thức uống tuyệt vời, ý nhị, đầy tinh tế.

Nước pha trà

Nước pha trà được coi là quan trọng nhất, trà nên pha bằng nước đầu nguồn, tinh khiết, nước giếng khơi ở những vùng đá ong. Còn trên vùng núi cao phải ưu tiên nước khe. Cầu kỳ hơn nữa, người ta còn sử dụng nước sương còn đọng lại trên lá sen mỗi buổi sớm mai, sau đó đun bằng ấm đất trên lò để pha trà.

Chọn loại trà

Việc chọn trà có ý nghĩa quan trọng trong việc quyết định tách trà đó thơm ngon, đượm vị hay không.

Có 2 loại trà phổ biến hiện nay đó là trà tươi và trà khô. Trà xanh tươi có hương vị chan chát, xen chút ngọt ở đầu lưỡi, nước trà xanh và hương thơm rõ rệt. Trà khô có ưu điểm dễ bảo quản, dễ ướp hương, lại có thể tạo vị trà đậm đà, khó quên.

Nghệ nhân Cao Sơn cũng cho biết thêm, nếu pha trà hương hoa thì pha ở 85 độ C, phải đun sôi, để nguội còn 85 độ C rồi pha. Pha trà không ướp các loại hoa ở nhiệt độ 90 độ C.

Pha trà

Sau khi tráng trà, nhanh chóng rót một lượng nước sôi vừa đủ để đảm bảo sau khi chia cho mọi người mà vẫn còn 1 lượng nước cốt ngập trà là được. Sau đó đậy nắp ấm rồi tiếp tục rót nước sôi lên nắp ấm để ấm giữ được nhiệt ổn định cho trà

Sau khi pha, đợi khoảng 2 - 3 phút để trà đủ chín rồi rót trà ra chén.

Trước khi rót, sắp xếp các chén sát vào nhau thành một vòng khép kín. Lưu ý chỉ rót đến 3/4 chén chứ không nên rót đầy quá.

Ấm pha trà

Ấm pha trà ngon nên là loại ấm được làm từ đất hồng sa, đất tử sa, đất dãy Hoàng Liên Sơn… Bởi chúng đảm bảo giữ được hương vị trà lâu nhất, đồng thời thể hiện giá trị văn hóa lâu đời trong nghệ thuật thưởng trà Việt Nam. Tuy nhiên, sử dụng ấm gốm, sản xuất ở làng gốm Bát Tràng dùng để pha cũng rất ngon.

Trước khi pha cần dùng nước sôi để tráng bình, ấm và chén trà. Tất cả được thực hiện trên thuyền trà, sử dụng gắp tre để lấy trà giúp giữ vệ sinh.

Người cùng thưởng trà

Theo quan niệm của người xưa, bạn trà tâm giao sẽ là người bạn tri kỉ, có thể chia sẻ mọi điều phiền muộn, vui sướng trong cuộc sống thường nhật. Rót trà ra mời bạn cũng cần lưu ý, phải mời người lớn tuổi nhất, sau đó mới đến những người trẻ tuổi hơn.

Khi chậm rãi nhấp ngụm trà nóng thơm hương sen, hay tận hưởng vị nhân nhẫn đăng đắng và ngắm sắc nước vàng óng ánh, dường như hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn, đều đặn hơn từ bên trong.

Với Cao Sơn, trà không chỉ đơn thuần là thức uống, trà quyện vào nếp sống của ông. Sáng nào ông cũng dậy từ 5 giờ, thiền và uống trà rồi mới bắt đầu làm việc.

"Thử sắp xếp lại những bộn bề công việc, những đau khổ trong cõi tình, pha một ấm trà, mời bằng hữu cũng được, mà một mình cũng không sao. Chỉ là, khi đưa chén trà lên miệng, hãy nhìn thật sâu vào làn khói thơm nghi ngút đang tỏa ra từ miệng chén, biết đâu ta sẽ thấy những bí bách đời thường theo làn khói mà bay đi mất, nhường chỗ cho lắng đọng, thoải mái, yêu thương", nghệ nhân Nguyễn Cao Sơn nhắn gửi.

