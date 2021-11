Dân trí Hàng năm, cứ đến tháng 11, người dân ở các khu dân cư trên địa bàn Nghệ An lại họp mặt cùng với lãnh đạo, chính quyền địa phương để chia sẻ tình thân ái trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân.

Ngày hội đã thực sự khơi dậy bầu không khí dân chủ, cởi mở ngay tại khu dân cư. Thông qua ngày hội, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được tuyên truyền để nhân dân biết, là cơ sở để cấp ủy đảng, chính quyền lắng nghe ý kiến của nhân dân và thực hiện phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra".

Tại khu dân cư bản Na Khướng, xã Na Loi, huyện biên giới Kỳ Sơn, hiện toàn bản có 71 hộ với 305 nhân khẩu. Bản Na Khướng năm nay được chọn là điểm chỉ đạo của tỉnh và huyện tổ chức ngày hội.

Là khu dân cư nằm trên địa bàn xã đạt 9/15 tiêu chí nông thôn mới, đường giao thông trong khu được bê tông hóa, 100% các hộ gia đình được dùng điện thắp sáng, các cháu đi học đúng độ tuổi, tệ nạn xã hội giảm, khu dân cư đã không còn những tập tục lạc hậu, mê tín, dị đoan, việc xây dựng nếp sống mới văn minh, tiến bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Ông Vi Văn Tấm (90 tuổi), bản Na Khướng, xã Na Loi chia sẻ, người dân trong bản rất vui mừng trước sự đổi thay của quê hương, mọi người nô nức về nhà văn hóa cộng đồng để cùng hòa trong điệu nhạc, lời ca, cùng nhau chia sẻ những cách làm hay, những mô hình hiệu quả trong phát triển kinh tế và cùng nhau ăn bữa cơm đại đoàn kết - bữa cơm của một đại gia đình lớn.

Ngày hội Đại đoàn kết nơi biên giới

Ông Vi Duyên Hồng - Trưởng Ban công tác Mặt trận bản Na Khướng cho biết, toàn bản có 50/71 hộ đủ tiêu chuẩn là gia đình văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giảm, đến nay còn 35%.

"Ban công tác Mặt trận bản Na Khướng đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, tích cực phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ở khu dân cư tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận phát động", ông Hồng chia sẻ.

Năm nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19 nhưng lãnh đạo huyện Kỳ Sơn đã chỉ đạo và duy trì phát triển các mô hình tổ tự quản ở bản, khối trên địa bàn một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, tổ chức đi thăm và tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai tại địa phương; tiếp tục hỗ trợ nguồn kinh phí cho hộ nghèo, cận nghèo xây dựng nhà đại đoàn kết…

Tại Bản Bon, thị trấn Kim Sơn, huyện biên giới Quế Phong trong ngày hội - Ban Mặt trận đã phát động thực hiện chương trình "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2022 và tổ chức ký cam kết thực hiện, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người tăng lên, giảm hộ nghèo.

Đây là khối bản khó khăn nhất của thị trấn Kim Sơn với 287 hộ thì có đến 67 hộ nghèo, phần lớn người dân sống bằng sản xuất nông - lâm nghiệp, thu nhập bình quân đạt 15-20 triệu đồng/người/năm. Dù khó khăn vất vả, nhưng tình đoàn kết giữa các hộ gia đình luôn được vun đắp.

Ông Trương Minh Cương, Bí thư Huyện ủy Quế Phong tham dự ngày hội và chia sẻ với bà con, đồng thời mong muốn nhân dân Bản Bon tăng cường đoàn kết, thực hiện dân chủ để phát huy nguồn lực xây dựng cộng đồng ngày càng phát triển.

Cũng như cả nước, Nghệ An đang chịu nhiều ảnh hưởng phức tạp của dịch Covid-19, nên ngày hội Đại đoàn kết năm nay được tổ chức với phương châm "an toàn mới tổ chức, tổ chức phải an toàn". Trong đó, tại những nơi an toàn ngày hội được diễn ra với không khí ấm cúng, đoàn kết.

Tại nhiều địa phương vùng xanh đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết với những chương trình ý nghĩa thiết thực, xây dựng được khối đại đoàn kết toàn dân, đảm bảo nguyên tắc an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19.

Bà Võ Thị Minh Sinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cho biết, những ngày qua lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã về các thôn xóm, bản làng, tổ dân phố... trên toàn tỉnh để chung vui Ngày hội Đại đoàn kết với bà con nhân dân.

Ngày hội Đại đoàn kết thể hiện sự gắn kết giữa nhân dân với những người đứng đầu các cơ quan Đảng, Nhà nước. Đây cũng là dịp, để lãnh đạo đầu ngành cấp tỉnh hiểu thêm những tâm tư, nguyện vọng của người dân qua công tác thăm hỏi, chia sẻ, động viên...

Một số hình ảnh vui ngày hội Đại đoàn kết nơi biên giới Xứ Nghệ:

Một tiết mục văn nghệ do bà con nhân dân xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong thực hiện.

Vui hội đoàn kết tại huyện miền núi Quế Phong.

Tặng Giấy khen cho các cá nhân, gia đình văn hóa tại xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong.

Tặng quà cho các gia đình khó khăn tại xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong nhân Ngày đại hội đoàn kết toàn dân.

Thượng tá Tô Văn Hậu - Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn trao quà cho các hộ nghèo tại xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân.

Ông Trương Minh Cương - Bí thư Huyện ủy Quế Phong trao quà cho các em học sinh nghèo Bản Bon.

Nguyễn Duy