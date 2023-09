Fan của nam diễn viên người Anh Daniel Radcliffe sửng sốt trước màn lột xác ngoạn mục của thần tượng, Radcliffe vừa xuất hiện trong phần phim mới nhất của loạt phim hài Miracle Workers.

Hồi tháng 4 năm nay, Daniel Radcliffe (34 tuổi) đã đón con đầu lòng chào đời cùng với bạn gái lâu năm. Ngay sau khi lên chức cha, Radcliffe tích cực luyện tập để trở lại với công việc diễn xuất.

Radcliffe vừa xuất hiện trong phần phim mới nhất của loạt phim hài "Miracle Workers" (Ảnh: Daily Mail).

Loạt phim hài Miracle Workers của truyền hình Mỹ có nội dung giả tưởng xoay quanh các vị thần cai quản hạ giới. Thế giới của các vị thần nhìn chung cũng không khác gì thế giới của con người, họ cũng có đủ những câu chuyện bi hài, những sứ mệnh và thách thức đặt ra.

Radcliffe đã xuất hiện trong cả 4 phần phim của Miracle Workers kể từ năm 2019. Điều gây chú ý nhất ở sự xuất hiện trở lại của Radcliffe lần này chính là diện mạo cơ bắp đầy ấn tượng của anh.

Đây không phải lần đầu tiên Radcliffe khoe hình thể trong quá trình diễn xuất. Năm 2007, ở tuổi 17, Radcliffe từng xuất hiện trong vở kịch Equus, anh có màn khỏa thân trên sân khấu kịch gây xôn xao.

Daniel Radcliffe trở thành diễn viên nhí nổi tiếng thế giới ở tuổi 12, khi anh đảm nhận vai chính trong loạt phim điện ảnh Harry Potter. Loạt phim từng giúp Radcliffe xuất hiện trong danh sách những nam diễn viên được trả thù lao cao nhất thế giới. Sau khi loạt phim kết thúc, Radcliffe đã xuất hiện trong một số phim như The Woman In Black, Now You See Me 2, The Lost City...

Nam diễn viên "Harry Potter" lột xác với cơ bắp 6 múi trong phim mới (Video: Daily Mail).

Radcliffe cho biết kể từ nay, anh sẽ lựa chọn các dự án phim kỹ càng hơn để bản thân có đủ thời gian ở bên gia đình và con nhỏ. Từ nhiều năm nay, Radcliffe đã liên tục di chuyển giữa Anh và Mỹ để vừa theo đuổi công việc diễn xuất ở Mỹ, vừa có những quãng thời gian sống tĩnh lặng ở Anh.

Đối với Radcliffe, việc anh vẫn tiếp tục quay trở về Anh sinh sống và duy trì mối quan hệ gắn bó với cha mẹ đã giúp anh vượt qua những mặt trái của việc sớm nổi tiếng từ khi còn nhỏ.

Nam diễn viên từng công khai chia sẻ về việc anh bị nghiện rượu trong những năm tháng tuổi "teen". Dù vậy, nhờ vào sự quan tâm hỗ trợ của gia đình, kể từ năm 2010, Radcliffe đã quyết tâm cai rượu, kể từ đó, anh hoàn toàn không động tới đồ uống có cồn.

Năm 2008, Radcliffe từng tiết lộ rằng anh mắc hội chứng rối loạn phối hợp vận động thể nhẹ. Điều này khiến anh có những thời điểm cảm thấy khó khăn khi thực hiện những việc hết sức đơn giản như viết tay hoặc buộc dây giày.

Daniel Radcliffe trở thành diễn viên nhí nổi tiếng thế giới khi anh đảm nhận vai chính trong loạt phim điện ảnh "Harry Potter" (Ảnh: Daily Mail).

Radcliffe từng tâm sự: "Hội chứng này khiến tôi cảm thấy rất khó khăn, khổ sở trong quá trình học tập ở trường. Tôi từng cảm thấy mình tệ hại trong hầu hết mọi việc và bản thân chẳng có một tài năng nào đáng kể".

Tính tới năm 2021, các tờ tin tức của Anh ước tính Radcliffe có khối tài sản vào khoảng 95 triệu bảng (tương đương 2.885 tỷ đồng). Với khối tài sản đáng kể sớm có được nhờ vai diễn thành công đầu đời, Radcliffe không phải chịu áp lực về vấn đề tài chính trong những năm tháng về sau này.

Anh vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp diễn xuất để thỏa mãn niềm đam mê, nhưng những đánh giá khen chê và sự thành bại của các dự án phim không phải là vấn đề khiến Radcliffe phải suy nghĩ quá nặng nề. Với khối tài sản lớn đã có được, Radcliffe có thể vừa thoải mái theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, vừa có thời gian dành cho bản thân và gia đình.