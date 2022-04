Nam diễn viên gốc Việt và một lần được nếm mùi danh tiếng ở Hollywood

Thuở nhỏ, Quan Kế Huy được biết đến với các phim điện ảnh Hollywood như "Indiana Jones và ngôi đền tàn khốc" (1984) hay "Bản đồ kho báu" (1985) (Ảnh: People).

Những tưởng sự nghiệp diễn xuất sẽ mở ra cho Quan Kế Huy nhưng nam diễn viên đã phải chấp nhận chôn vùi giấc mơ trở thành tài tử Hollywood ngay từ thập niên 1990, bởi những lời mời diễn xuất không tìm tới anh nữa.

Sau này, để tiếp tục được sống với niềm đam mê, Quan Kế Huy làm công việc của diễn viên đóng thế kiêm trợ lý đạo diễn. Việc tiếp tục cộng tác với các đoàn phim khiến Quan Kế Huy được sống với không khí trên phim trường, giúp anh phần nào cảm thấy được an ủi khi niềm đam mê diễn xuất phải gác lại quá sớm.

Mãi cho tới năm nay, Quan Kế Huy mới có dịp quay trở lại với diễn xuất, anh nhận được một vai diễn phụ trong phim "Everything Everywhere All at Once" (2022).

Vậy là sau hơn 20 năm, Quan Kế Huy mới có dịp quay trở lại màn ảnh, trước màn tái xuất này, anh đã có những chia sẻ rất thành thực: "Tôi đã từng rất chờ đợi những cuộc điện thoại mời mình tham gia diễn xuất, vậy nhưng rất hiếm khi tôi nhận được những cuộc gọi như vậy".

Quan Kế Huy nhớ lại rằng sự nghiệp diễn xuất của anh đã bắt đầu từ một lần anh đi cùng người anh trai tới thử vai cho bộ phim "Indiana Jones và ngôi đền tàn khốc".

Kể từ sau vai diễn trong bộ phim này, Quan Kế Huy bắt đầu có được niềm đam mê dành cho diễn xuất, cậu bé khi ấy yêu thích không khí làm việc trên các phim trường và đã ước mơ trở thành một diễn viên Hollywood.

Quan Kế Huy bên đạo diễn Steven Spielberg (Ảnh: People).

Quan Kế Huy bên tài tử Harrison Ford (Ảnh: People).

Quan Kế Huy nhớ lại: "Trong những giấc mơ bay bổng nhất của tuổi thơ, tôi cũng không bao giờ nghĩ mình lại có thể trở thành một diễn viên, thế rồi tôi có được vai diễn đầu tiên và nhanh chóng dành tình yêu cho diễn xuất. Phim ảnh đã làm thay đổi cuộc đời tôi và cuộc sống của cả gia đình tôi".

Một quãng thời gian của tuổi ấu thơ được lớn lên trên phim trường và được làm việc bên những "người khổng lồ" ở Hollywood, như đạo diễn Steven Spielberg hay nam tài tử Harrison Ford, đã để lại trong Quan Kế Huy rất nhiều ký ức đẹp đẽ.

"Mọi người trên phim trường đều đối xử với tôi rất tốt, tất cả họ đều là những con người lịch thiệp, nhẹ nhàng và khiêm tốn, họ sống rất chân thực và không hề tỏ ra mình là những ngôi sao lớn. Tôi đã có được những ký ức tuyệt vời về nền công nghiệp làm phim ở Hollywood.

Trong quá trình đóng phim khi ấy, tôi còn được đi ra nước ngoài, được vui chơi thỏa thích, tài tử Harrison Ford chính là người đã dạy tôi bơi", Quan Kế Huy chia sẻ lại một vài ký ức.

Quan Kế Huy trong phim "Indiana Jones và ngôi đền tàn khốc" (1984) (Ảnh: People).

Quan Kế Huy (ngoài cùng bên phải) trong phim "Bản đồ kho báu" (1985) (Ảnh: People).

Điều mà Quan Kế Huy không hình dung ra nổi, đó là cơ hội đến với mình trong lĩnh vực diễn xuất hóa ra lại rất ít ỏi và ngắn ngủi. Bởi sau những cơ hội đầy hứa hẹn đầu tiên là những tháng ngày chờ đợi trong thất vọng: "Mọi việc sau đó diễn ra rất khó khăn, tôi cứ ngồi chờ điện thoại reo và những lời mời diễn xuất sẽ lại đến với mình, nhưng rồi những cuộc gọi như vậy hiếm khi xuất hiện".

Sau cùng, Quan Kế Huy đã phải đưa ra một quyết định rất khó khăn, đó là để sự nghiệp diễn xuất ở lại phía sau, chấp nhận rằng mình cần quên ước mơ trở thành diễn viên Hollywood đi. Điều này đã từng khiến Quan Kế Huy buồn bã, thất vọng rất nhiều trong một quãng thời gian dài.

Dù biết rằng cơ hội dành cho mình đã trở nên rất ít ỏi, nhưng niềm đam mê diễn xuất đã khiến chàng thanh niên vẫn quyết định theo học chuyên ngành điện ảnh ở bậc Đại học.

Về sau này, Quan Kế Huy tìm thấy niềm vui trong công việc ở vai trò một trợ lý đạo diễn kiêm người chỉ đạo các pha hành động nguy hiểm trên phim trường. Dù vậy, Quan Kế Huy chưa bao giờ quên niềm đam mê diễn xuất, anh vẫn mơ ước được quay trở lại màn ảnh và được tham gia diễn xuất trong các bộ phim.

Về sau này, Quan Kế Huy tìm thấy niềm vui trong công việc ở vai trò một trợ lý đạo diễn kiêm người chỉ đạo các pha hành động nguy hiểm trên phim trường (Ảnh: People).

Quan Kế Huy chia sẻ mong muốn hiện tại của mình: "Tôi rất vui khi được làm các công tác hậu trường phía sau máy quay, nhưng tôi cũng rất háo hức trước những vai diễn. Tôi rất mong rằng rồi mình lại có thể hòa nhập vào làn sóng thăng hoa của các diễn viên Châu Á ở Hollywood hiện nay".

Mới đây nhất, Quan Kế Huy nhận được một vai diễn trong bộ phim điện ảnh Hollywood quy tụ đông đảo các thành viên trong ê-kíp là người gốc Á - bộ phim "Everything Everywhere All at Once" (2022). Liệu rồi vai diễn này có mở ra những cơ hội tiếp theo cho anh hay không là điều vẫn còn phải chờ đợi.