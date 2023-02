Soái ca "The Glory": Ám ảnh tuổi thơ nghèo khó và chuyện tình đẹp như phim

Sự thành công của dự án truyền hình The Glory (Vinh quang trong thù hận) giúp dàn diễn viên trong phim trở nên nổi tiếng. Ngoài nữ chính Song Hye Kyo, những diễn viên còn lại của The Glory cũng góp phần tạo nên một dự án báo thù kịch tính và hấp dẫn.

Jung Sung Il (trái) trong bộ phim "The Glory" (Ảnh: Netflix).

Nam diễn viên Jung Sung Il cũng là một nhân tố thú vị của The Glory. Trong phim, Jung Sung Il vào vai Ha Do Young, chồng của thủ phạm bạo lực học đường Park Yeon Jin (Lim Ji Yeon đóng) và là một trong những mục tiêu bị Moon Dong Eun (Song Hye Kyo đóng) tiếp cận trong kế hoạch trả thù của cô.

Danh tiếng của The Glory giúp sự quan tâm của khán giả dành cho Jung Sung Il tăng dần. Mới đây, tài tử 43 tuổi được mời làm khách trong chương trình You Quiz on the Block (Hàn Quốc). Anh lần đầu chia sẻ về chuyện đời và chuyện nghề.

Jung Sung Il hé lộ về tuổi thơ cơ cực và khoảng thời gian không có bố mẹ ở bên. Giai đoạn khốn khó này đã khắc sâu vào tâm trí tài tử xứ Hàn, nhắc nhở anh không bao giờ được phép quên công ơn của chị gái.

Jung Sung Il nổi tiếng nhờ thành công của dự án "The Glory" (Ảnh: Hancinema).

Jung Sung Il kể lại, mẹ anh không được khỏe, phải liên tục đi chữa bệnh lúc anh học cấp 1. Bố anh theo đuổi cuộc sống tự do nên cũng gần như không xuất hiện ở nhà. Suốt những năm tháng đó, anh cùng chị gái sống với bà. Vì bà có vấn đề về sức khỏe nên hai chị em phải nương tựa vào nhau, cùng chăm sóc bà. Trong giai đoạn khó khăn này, chị gái đã thay bố mẹ chăm sóc Jung Sung Il.

"Mẹ tôi đau yếu từ khi tôi còn bé. Bà phải chữa trị ở trung tâm điều dưỡng xa nhà, còn bố tôi thì thích đi đây đó nên cũng chẳng bao giờ về nhà. Chị gái là người duy nhất quan tâm đến tôi. Chúng tôi sống cùng bà ngoại nhưng bà già yếu đến nỗi không thể tự đi vệ sinh được. Do vậy, chị em tôi đã chăm sóc cho bà từ khi còn học tiểu học. Bà qua đời khi tôi mới lên lớp 6", anh kể lại.

Tài tử 43 tuổi từng có một tuổi thơ khó khăn, thiếu thốn vật chất (Ảnh: Sina).

Nam diễn viên nghẹn ngào nói thêm: "Chị là người duy nhất nuôi nấng tôi dù chị chỉ hơn tôi 2 tuổi. Một lần khi chị đang đi học, tôi khát khô cả cổ nhưng không có nước để uống. Khi nhìn thấy một vũng nước mưa còn đọng lại trên sân công viên, tôi đã đợi đến khi bụi bẩn lắng hết xuống đáy và uống nó. Lúc biết chuyện, chị đã mắng tôi và bảo "phải đợi chị về chứ"".

Nam diễn viên cho biết, chị gái đã gánh vác nhiều chuyện trong gia đình. Nói về ân nhân lớn nhất cuộc đời mình, Jung Sung Il kể: "Chị gái tôi nấu đồ ăn rất giỏi. Chị ấy luôn làm đồ ăn cho tôi dù chị cũng chỉ là học sinh tiểu học. Lúc đó, tôi mới chỉ là một đứa trẻ và chị cũng vậy. Nhưng chị chưa bao giờ khóc trước mặt tôi".

Jung Sung Il chia sẻ, chính quá khứ nghèo khó đã thúc đẩy anh phải theo đuổi ước mơ và có cuộc sống tốt hơn (Ảnh: Naver).

Cũng trong chương trình You Quiz on the Block, Jung Sung Il tâm sự, anh từng sống không có ước mơ hay hoài bão vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó. Tới năm Jung Sung Il vào trung học, mẹ anh mới khỏi bệnh và trở về nhà. Mẹ muốn anh học đại học nhưng chị gái anh khuyên anh theo đuổi con đường nghệ thuật.

Jung Sung Il hiện là một diễn viên truyền hình của Hàn Quốc. Nam diễn viên 43 tuổi bắt đầu con đường diễn xuất từ năm 2002. Tuy nhiên, anh không được khán giả biết đến rộng rãi.

Anh từng góp mặt trong một số phim, có thể kể đến như A Frozen Flower, Different Dreams... Sau nhiều nỗ lực, Jung Sung Il giờ được nhiều người biết tới nhờ The Glory. Tài tử 43 tuổi thừa nhận, quá khứ nghèo khó đã hình thành đức tính chăm chỉ, kiên nhẫn và nỗ lực của anh về sau.

Không chỉ có sự nghiệp ổn định, anh còn có một tổ ấm hạnh phúc đáng mơ ước. Trong chương trình You Quiz on the Block, tài tử cũng kể về cuộc hôn nhân 7 năm của mình. Ngôi sao điển trai cho biết, anh gặp vợ khi mới ngoài 20 tuổi, ngay sau khi xuất ngũ.

Jung Sung Il sở hữu vẻ ngoài điển trai, cuốn hút (Ảnh: News).

Sau vài lần gặp nhau với tư cách bạn bè, vợ của Jung Sung Il sang Mỹ du học. Từ đó, họ mất liên lạc với nhau trong khoảng 7 năm. Vài năm sau, Jung Sung Il vô tình tìm thấy tài khoản email của vợ nên đã gửi thư hỏi thăm cô. Vợ anh đã đáp lại và từ đó, họ nối lại quan hệ.

Dù ở cách xa nhau nhưng Jung Sung Il và vợ giữ liên lạc thường xuyên. Họ yêu xa trong gần 3 năm trước khi chính thức gặp gỡ bên ngoài. Khi được hỏi về cảm giác gặp bạn gái sau 3 năm yêu xa, Jung Sung Il kể: "Thay vì cảm thấy khó xử, tôi rất vui mừng được gặp lại cô ấy sau một thời gian dài như vậy".

Nam diễn viên kể thêm rằng, dù mất liên lạc với anh gần 7 năm nhưng vợ vẫn bí mật giữ quan hệ với mẹ ruột của anh. Cô còn chủ động đưa bà đi khám bệnh khi trở về Hàn Quốc. Hành động này của bà xã khiến Jung Sung Il cảm động và nhận ra đây là cô gái mà anh không thể đánh mất.

Chỉ 3 tháng kể từ ngày gặp lại ở Seoul (Hàn Quốc), cặp đôi quyết định đi đến hôn nhân. Chuyện tình lãng mạn giống như một bộ phim tâm lý tình cảm của tài tử 43 tuổi khiến MC của chương trình và khán giả có mặt ở trường quay đều bị thu hút. Đến nay, vợ chồng Jung Sung Il đã chung sống hạnh phúc được 7 năm.