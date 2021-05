Lợi ích sức khỏe bất ngờ của nước ép cà rốt

Dân trí Nước ép cà rốt cung cấp nguồn kali và vitamin C, vitamin A dồi dào. Sử dụng thức uống này hàng ngày giúp tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện sức khỏe của mắt, da,...

Giàu dinh dưỡng

Nước ép cà rốt chứa rất ít calo và carb nhưng lại giàu các chất dinh dưỡng khác. Một cốc nước ép (240ml) có thể cung cấp 98 calo, 2g protein, 9g đường, 2g chất xơ cùng nhiều loại vitamin như vitamin A, vitamin C, vitamin K và kali.

Đặc biệt, hai loại sắc tố carotenoid lutein và zeaxanthin trong nước ép cà rốt có tác dụng chống oxy hóa rất hiệu quả, giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do. Đặc biệt, carotenoid chính trong cà rốt là beta carotene khi được nạp vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành vitamin A.

Tăng cường thị lực

Nước ép cà rốt rất tốt cho mắt vì chứa nguồn vitamin A dồi dào. Hai hợp chất carotenoid lutein và zeaxanthin được cho là có khả năng bảo vệ mắt khỏi những ánh sáng gây hại. Mặt khác, tiêu thụ nước ép cà rốt còn có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt như thoái hóa điểm vàng do tuổi tác (AMD).

Nước ép cà rốt rất giàu dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho cơ thể.

Cải thiện hệ miễn dịch

Cả vitamin A và vitamin C trong nước ép cà rốt đều được coi là hợp chất chống oxy hóa giúp bảo vệ hệ miễn dịch khỏi tác hại từ các gốc tự do.

Loại nước ép này cũng là nguồn cung cấp vitamin B6 dồi dào giúp duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh.

Tốt cho sức khỏe làn da

Một cốc nước ép cà rốt (240ml) có thể cung cấp hơn 20% DV (giá trị hàng ngày) vitamin C - loại vitamin hỗ trợ sản xuất collagen trong cơ thể, có tác dụng tạo độ đàn hồi cho làn da. Ngoài ra, vitamin C còn có khả năng chống oxy hóa, bảo vệ da khỏi các gốc tự do. Chất beta carotene trong nước ép cà rốt còn giúp ngăn ngừa tác hại từ các tia cực tím, từ đó cải thiện sức khỏe làn da.

Kiểm soát lượng đường trong máu

Nước ép cà rốt có chỉ số đường huyết (GI) thấp - chỉ số đo lường mức độ một loại thực phẩm nhất định làm tăng lượng đường trong máu. Tiêu thụ thực phẩm và đồ uống có chỉ số đường huyết thấp có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu ở những người mắc bệnh tiểu đường.

Bởi vậy, nước ép cà rốt có thể là một sự lựa chọn thay thế tích cực cho các loại nước trái cây có chỉ số GI cao. Tuy nhiên, cần sử dụng liều lượng vừa đủ mỗi ngày theo chỉ dẫn của bác sĩ để đạt được hiệu quả.

Bổ sung nước ép cà rốt vào chế độ ăn uống hàng ngày giúp tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện sức khỏe mắt và da.

Giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch

Nước ép cà rốt cung cấp hàm lượng kali dồi dào. Loại khoáng chất này đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh huyết áp. Bổ sung nước ép cà rốt vào chế độ ăn uống hàng ngày giúp giảm nguy cơ mắc các triệu chứng cao huyết áp hoặc đột quỵ. Ngoài ra, các hợp chất chống oxy hóa trong nước ép cà rốt cũng có tác dụng bảo vệ hệ tim mạch hiệu quả.

Tăng cường sức khỏe gan

Carotenoid trong nước ép cà rốt có tác dụng chống viêm và chống oxy hóa nên có khả năng chống lại bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD). Nguyên nhân của căn bệnh này là do chế độ ăn uống thiếu dinh dưỡng hoặc thường gặp ở người thừa cân, béo phì, từ đó dẫn đến tình trạng tích tụ các chất béo trong gan, gây tổn thương lâu dài và làm suy giảm chức năng gan.

Thảo Trinh

Theo Healthline