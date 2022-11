Liên hoan Cải lương toàn quốc quy tụ gần 1.000 nghệ sĩ tham gia

Nhằm bảo tồn và phát huy nghệ thuật cải lương, nuôi dưỡng tình yêu quê hương, tình thương dân tộc, góp phần xây dựng văn hóa Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An tổ chức Liên hoan Cải lương toàn quốc 2021 từ ngày 5 đến ngày 20/11 tại TP Tân An (Long An).

Ông Trần Hướng Dương, Phó Cục trưởng, Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết, Liên hoan Cải lương 2021 đáng lẽ diễn ra vào tháng 11/2021, nhưng vì ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nên đã hoãn 1 năm.

Đây là lần thứ 2 liên tiếp, Long An đăng cai tổ chức Liên hoan Cải lương toàn quốc (lần đầu vào năm 2018).

Ông Trần Hướng Dương phát biểu tại họp báo (Ảnh: Mộc Khải).

Liên hoan Cải lương toàn quốc 2021 có sự tham gia của 22 đơn vị nghệ thuật cải lương chuyên nghiệp từ trung ương tới địa phương, quy tụ gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên với 27 vở diễn.

Nhằm tạo sự đa dạng cho các vở diễn tham dự, Ban Tổ chức không hạn chế về đề tài, nhưng đặc biệt khuyến khích các tác phẩm hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về "Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc".

Vở diễn tham gia Liên hoan có thời lượng từ 90 đến 150 phút, được dàn dựng từ năm 2017 đến nay hoặc được phục dựng với ê-kíp sáng tạo mới, nhưng chưa tham gia các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và địa phương tổ chức.

Về cơ cấu giải thưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ trao huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng cho các vở diễn, cá nhân nghệ sĩ, tác giả, đạo diễn, nhạc sĩ, họa sĩ, biên đạo múa đạt các tiêu chí trong quy chế chấm giải và khen thưởng.

Lễ khai mạc và bế mạc Liên hoan Cải lương toàn quốc 2021 sẽ được truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Long An, HTV1, Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcap). Các vở diễn dự thi sẽ được phát sóng trên VTVcap sau khi liên hoan kết thúc.