Lần đầu diễn xuất nhận 5,5 triệu USD, võ sĩ Conor McGregor xác lập kỷ lục

Nhiều ngôi sao thể thao đã chuyển hướng sang lĩnh vực diễn xuất và nhận được mức thù lao ấn tượng. Mới đây nhất, võ sĩ người Ireland Conor McGregor tuyên bố anh đã xác lập kỷ lục mới về mức thù lao trả cho vai diễn đầu tiên.

Với vai diễn trong phim Road House, Conor cho biết anh nhận được mức thù lao cao hơn con số 5,5 triệu USD mà cựu đô vật Dwayne Johnson từng nhận được.

Võ sĩ người Ireland Conor McGregor trong phim "Road House" (Ảnh: Daily Mail).

Hiện tại, thông tin này mới do một phía đưa ra và chưa có các bên cùng lên tiếng xác nhận. Nếu đây là sự thật, Conor đã phá vỡ kỷ lục về mức thù lao trả cho vai diễn đầu tiên. Trước đó, kỷ lục này do nam diễn viên, cựu đô vật Dwayne Johnson nắm giữ.

Trailer phim "Road House" (Video: Prime).

Cùng điểm lại những cú lấn sân thành công của các vận động viên thể thao sang lĩnh vực diễn xuất:

Dwayne Johnson và phim "The Mummy Returns"

Dwayne Johnson trong phim "The Mummy Returns" (Ảnh: Daily Mail).

Năm 2001, đô vật Dwayne Johnson (51 tuổi) từng nhận được thù lao 5,5 triệu USD khi tham gia diễn xuất trong phim The Mummy Returns (Xác ướp trở lại - 2001). Khi ấy, con số này gây chấn động kinh đô điện ảnh và xác lập Kỷ lục Guinness Thế giới về mức thù lao trả cho vai diễn đầu tiên.

Dwayne Johnson từ một đô vật đã trở thành diễn viên "tay ngang" nhận mức thù lao kỷ lục trả cho vai diễn đầu tiên. Kỷ lục này đã được Dwayne Johnson nắm giữ trong suốt hơn hai thập kỷ qua. Cho tới thời điểm này, mới có võ sĩ Conor McGregor tuyên bố đã phá kỷ lục của Dwayne.

Có sự nghiệp thi đấu thành công xuyên suốt hai thập niên 1990 và 2000, Dwayne Johnson đã có cú chuyển mình gây choáng ngợp đối với cả giới thể thao và giới giải trí.

Khi thể trạng của Dwayne bắt đầu bộc lộ những giới hạn không thể tránh khỏi vì thời gian và tuổi tác, nhiều người trong giới thể thao đã bày tỏ sự lo lắng dành cho anh, bởi Dwayne sẽ dần không còn đáp ứng được những đòi hỏi của sự nghiệp đô vật nữa.

Chính lúc này, Dwayne bắt đầu xuất hiện trong một số chương trình giải trí trên truyền hình Mỹ. Ngay sau đó, giới làm phim Hollywood liền để mắt đến anh. Dwayne đã không bỏ lỡ cơ hội và chớp lấy thời cơ xuất hiện trong phim điện ảnh The Mummy Returns với vai diễn Vua Bọ cạp Mathayus.

Trailer phim "The Mummy Returns" (Video: Rotten Tomatoes Trailers).

Arnold Schwarzenegger và phim "Hercules in New York"

Arnold Schwarzenegger trong phim "Hercules in New York" (Ảnh: Daily Mail).

Tài tử Arnold Schwarzenegger (76 tuổi) thoạt tiên được công chúng biết tới từ những cuộc thi thể hình. Năm 1969, Arnold xuất hiện trong phim điện ảnh Hercules in New York (Hercules ở New York - 1969).

Với vai diễn này, Arnold chỉ nhận được thù lao 12.000 USD, nhưng quyết định thử sức với lĩnh vực diễn xuất đã đưa lại cho vận động viên thể hình Arnold Schwarzenegger nhiều thành công lớn về sau.

Những năm tháng sau này, Arnold xuất hiện trong nhiều phim bom tấn ấn tượng. Tính đến nay, các phim mà ông tham gia diễn xuất đã thu về doanh số hơn 4 tỷ USD từ phòng vé toàn cầu.

Trailer phim "Hercules in New York" (Video: Rotten Tomatoes Trailers).

John Cena và phim "The Marine"

John Cena trong phim "The Marine" (Ảnh: Daily Mail).

Đô vật John Cena (46 tuổi) cũng tiếp bước đàn anh Dwayne Johnson lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất và nhanh chóng nắm bắt được cơ hội tốt. Cena có vai diễn đầu tiên trong phim The Marine (Lính thủy đánh bộ - 2006).

Với vai diễn đầu tiên này, anh nhận được thù lao 280.000 USD. Kể từ sau đó, Cena đã được mời xuất hiện trong những loạt bom tấn của Hollywood như Fast & Furious và The Suicide Squad.

Trailer phim "The Marine" (Video: Rotten Tomatoes Trailers).

Mike Tyson và phim "The Hangover"

Mike Tyson (mặc vest) xuất hiện trong phim "The Hangover" (Ảnh: Daily Mail).

Mike Tyson là một nhân vật thu hút sự quan tâm của truyền thông và công chúng quốc tế, vì vậy, nhiều dự án phim mong muốn có sự xuất hiện của ông để gia tăng sức hút.

Võ sĩ quyền anh Mike Tyson lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất kể từ phim The Hangover (Ba chàng ngự lâm - 2009). Dù chỉ đảm nhận một vai diễn phụ, nhưng Mike Tyson nhận mức thù lao 100.000 USD. Đây là con số ấn tượng nếu đem so sánh với mức thù lao 300.000 USD trả cho những diễn viên chính xuất hiện trong phim.

Trailer phim "The Hangover" (Video: Rotten Tomatoes Trailers).

Ronda Rousey và phim "The Expendables 3"

Ronda Rousey trong phim "The Expendables 3" (Ảnh: Daily Mail).

Nữ võ sĩ người Mỹ lần đầu lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất với phim The Expendables 3 (Biệt đội đánh thuê 3 - 2014). Rousey đã nhận được mức thù lao 400.000 USD cho vai diễn đầu tiên. Cô xuất hiện bên cạnh các tài tử nổi tiếng như Sylvester Stallone, Harrison Ford và Jason Statham.