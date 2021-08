Lạ lùng sữa làm từ khoai tây, đắt hơn sữa bò, sữa hạt

Dân trí Có hương vị khá giống sữa bò lại thân thiện với môi trường, loại sữa được chiết xuất từ khoai tây vẫn "hút" khách thưởng thức dù mức giá dùng thử không hề rẻ, khoảng hơn 200.000 đồng/hộp 3 lít.

Là thực phẩm quen thuộc thường được sử dụng để chế biến nhiều món ăn, khoai tây mới đây còn được sáng tạo thành nguyên liệu làm ra loại sữa độc đáo. Đó là sữa khoai tây (Ảnh: Syngenta).

Thức uống này vừa được ra mắt tại thị trường Thụy Điển và Trung Quốc. Chúng được đánh giá là có hương vị như sữa bò, thân thiện hơn với môi trường (Ảnh: Fabnews).

Theo The Guardian, để tạo ra sữa khoai tây cần sử dụng lượng nước ít hơn so với sữa hạnh nhân. Thậm chí diện tích đất sử dụng để trồng thực phẩm này khá khiêm tốn và lượng khí CO2 thải ra cũng hơn so với việc nuôi bò lấy sữa (Ảnh: The Indian Express).

Một lợi ích tuyệt vời khác của sữa khoai tây chính là thực phẩm này rất phù hợp với những người bị dị ứng thông thường do không chứa hạt, gluten, đậu nành hay chế phẩm động vật (Ảnh: The Guardian).

Hiện sữa khoai tây đã được bày bán trên thị trường Thụy Điển, Trung Quốc. Thức uống này sẽ tiếp tục được ra mắt tại Anh và sớm mở rộng ra nhiều quốc gia châu Âu khác trong thời gian tới.

Sữa khoai tây có vị thơm nhẹ, thân thiện môi trường lại giàu dưỡng chất nên giá thành không hề rẻ. Một hộp 3 lít hiện đang có giá dùng thử là 7,5 euro (hơn 200.000 đồng), cao hơn nhiều lần so với sữa bò, sữa hạnh nhân hay sữa yến mạch (Ảnh: Times of India).

Sữa khoai tây có ba vị gồm nguyên bản, không đường và pha chế.

Bạn cũng có thể làm sữa khoai tây ở nhà theo công thức đơn giản (Ảnh: Plantedandpickled).

Khoai tây gọt vỏ, luộc trong nước với một chút muối. Thêm nước ấm, mật ong vào khoai tây đã nấu chín rồi xay nhuyễn. Bạn có thể sử dụng vani, hạnh nhân thái lát hoặc vài loại hạt để làm sữa thơm hơn. Cuối cùng là lọc bã hỗn hợp khoai tây vừa xay là có thể thưởng thức món sữa mới lạ.

Thảo Trinh

Theo The Guardian, Business Insider