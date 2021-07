Khung cảnh yên bình, đẹp như tranh nơi bản làng ở Hà Giang

Dân trí Nằm trên sườn dãy Tây Côn Lĩnh, bản làng vùng cao Khuổi My (Hà Giang) khiến du khách say đắm bởi khung cảnh hoang sơ, hùng vĩ với ruộng bậc thang thẳng tắp và những nếp nhà phủ đầy rêu.

Những bức hình ghi lại khung cảnh bình yên, đẹp như tranh ở thôn Khuổi My (xã Phương Độ, cách trung tâm thành phố Hà Giang khoảng 5km) của anh Phạm Xuân Quý (đến từ Biên Hòa) được đăng tải mới đây đã thu hút nhiều sự chú ý.

Theo đó, bộ ảnh được chụp vào khoảng đầu tháng 4/2021. Chia sẻ về lý do ghé thăm bản làng vùng cao này, anh Quý nói: "Mình nghe các anh chị chủ homestay chia sẻ là thôn Khuổi My nằm gần trung tâm thành phố Hà Giang có cảnh quan rất đẹp với ruộng bậc thang, các mái nhà rêu xanh, đồi cọ bạt ngàn... Ấn tượng với những thông tin có được nên ngày hôm sau, mình quyết định hỏi đường lên Khuổi My để chụp ảnh luôn".

Tới thôn Khuổi My, chàng trai trẻ không khỏi sững sờ, ngỡ ngàng trước vẻ đẹp tựa "tiên cảnh dưới mặt đất" của bản làng nơi đây. Anh nhanh chóng lấy máy ảnh, ghi lại những bức hình chân thực nhất về cảnh quan và con người Khuổi My, lưu giữ kỷ niệm đẹp về vùng thôn quê yên bình "ẩn mình" giữa lòng thành phố nhộn nhịp.

Khuổi My là một thôn bản nằm trên sườn dãy Tây Côn Lĩnh thuộc xã Phương Độ, cách trung tâm thành phố Hà Giang khoảng 5km. Nơi đây nằm ở độ cao từ 1000 - 1200m so với mực nước biển nên có khí hậu trong lành, mát mẻ quanh năm, đặc biệt là khung cảnh mờ sương lãng mạn.

Bản làng có khoảng 50 hộ và tất cả người dân sinh sống ở đây đều là người Dao. Sự lạc quan, thân thiện, hiếu khách của người địa phương cũng là điểm cộng gây ấn tượng với du khách.

Thời điểm lý tưởng để ghé thăm Khuổi My là vào mùa nước đổ giữa tháng 5, tháng 6 và mùa lúa chín cuối tháng 9, đầu tháng 10. Vào mùa nước đổ, khung cảnh nơi đây hiện lên rất đẹp mắt với những thửa ruộng bậc thang đầy nước như tấm gương khổng lồ.

Vào mùa lúa chín, sắc vàng óng của những ruộng lúa trải dài, nhuộm "vàng" cả một vùng, tạo khung cảnh đẹp như tranh chẳng kém địa điểm du lịch nổi tiếng nào.

Không chỉ gây ấn tượng bởi khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, kỳ vĩ, thôn Khuổi My còn hấp dẫn du khách với những nếp nhà mái phủ rêu xanh.

Đây cũng là một trong những nét đẹp "thương hiệu" của bản làng nơi vùng cao.

Có dịp ghé thăm Khuổi My, anh Xuân Quý không khỏi ngạc nhiên trước vẻ đẹp "trời phú" của vùng đất nơi đây. Anh cảm thấy ấn tượng với những mái nhà lợp bằng lá cọ, phủ rêu xanh rì, cổ kính. Nhờ thiết kế mái như vậy nên những ngôi nhà của người dân luôn mát mẻ.

Khí hậu Khuổi My cũng trong lành, thoáng đãng vì nằm trên cao nên trở thành điểm đến thư giãn lý tưởng cho du khách.

Chàng trai trẻ tiết lộ, đường lên thôn đã đẹp hơn nên việc di chuyển cũng thuận lợi. Bên cạnh đó, sự thân thiện, hiếu khách của người địa phương càng khiến nhiếp ảnh gia trẻ thêm yêu mến và trân quý vùng đất này.

"Một chi tiết khiến mình ấn tượng nữa là hầu hết nhà của đồng bào dân tộc Dao ở Khuổi My đều có một cái ao nhỏ trước nhà để chứa nước khe và tận dụng nguồn nước đó phục vụ cho mục đích tưới cây, nuôi cá,...", anh Quý chia sẻ.

Ở Khuổi My, các thôn nối liền nhau bởi những cây cầu treo, tạo nên nét khác biệt độc đáo, hấp dẫn du khách khám phá. Hai bên đường đi được người dân trồng nhiều cây đào.

Du khách cũng có thể trải nghiệm cắm trại ở thôn bản này, tận hưởng bầu không khí mát lạnh về đêm với những làn sương mờ trắng xóa.

Ngoài Khuổi My, anh Xuân Quý từng có cơ hội ghé thăm làng Thiên Hương ở thị trấn Đồng Văn, cũng là một bản làng cổ xưa với những ngôi nhà trình tường cổ kính "độc nhất vô nhị". Mỗi nơi lại có một vẻ đẹp riêng, níu chân du khách.

Thảo Trinh

Ảnh: Phạm Xuân Quý