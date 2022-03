Không được đề cử nhưng vẫn giành giải Oscar, liệu có thể nào?

Những người thắng giải trẻ nhất và già nhất

Nữ diễn viên nhí Tatum O'Neal (trái) - Nam diễn viên Christopher Plummer (phải) (Ảnh: Reel Rundown).

Hiện tại, diễn viên nhỏ tuổi nhất từng giành giải Oscar là cô bé Tatum O'Neal với vai phụ trong "Paper Moon" (Trăng giấy - 1973), Tatum giành giải khi mới lên 10 tuổi.

Nam diễn viên Anthony Hopkins là nam diễn viên lớn tuổi nhất từng giành được giải Oscar. Ông đã ở tuổi 83 khi giành giải Nam chính xuất sắc với vai diễn trong "The Father" (Người cha - 2020).

3 phim từng đoạt "combo" 5 giải "khủng"

Kỷ lục về số giải thưởng Oscar mà một phim giành được là 11 giải (Ảnh: Reel Rundown).

Kỷ lục về số giải thưởng Oscar mà một phim giành được là 11 giải. Có 3 phim đang cùng nhau nắm giữ kỷ lục này, đó là "Ben-Hur" (1959), "Titanic" (1997), và "The Lord of the Rings: The Return of the King" (Chúa tể của những chiếc nhẫn: Sự trở về của nhà vua - 2003).

Ngoài ra, chỉ có 3 phim từng đoạt được bộ "combo" giải thưởng "khủng", gồm 5 giải Oscar quan trọng nhất dành cho Phim - Đạo diễn - Nam chính - Nữ chính và Kịch bản xuất sắc nhất. Trong lịch sử, có tổng cộng 43 phim từng được đề cử ở cả 5 hạng mục này.

Trong đó, mới chỉ có 3 phim rinh về được 5 tượng vàng danh giá nhất, đó là "It Happened One Night" (Chuyện xảy ra trong đêm - 1934), "One Flew Over the Cuckoo's Nest" (Bay trên tổ chim cúc cu - 1975), và "The Silence of the Lambs" (Sự im lặng của bầy cừu - 1991).

Những kỷ lục của "Cuốn theo chiều gió" tại giải Oscar

"Gone with the Wind" (Cuốn theo chiều gió - 1939) là phim kinh điển của màn bạc thế giới (Ảnh: Reel Rundown).

"Gone with the Wind" (Cuốn theo chiều gió - 1939) là phim kinh điển của màn bạc thế giới. Ngoài ra, phim còn làm nên nhiều điều "vô tiền khoáng hậu" tại giải Oscar. Phim từng được đề cử ở 13 hạng mục và rinh về 8 tượng vàng, trong đó có giải dành cho Phim - Đạo diễn - Nữ chính - Kịch bản và Biên tập xuất sắc nhất.

Nữ diễn viên Hattie McDaniel của phim "Cuốn theo chiều gió" là người Mỹ gốc Phi đầu tiên giành giải Oscar. Biên kịch Sidney Howard là trường hợp đầu tiên thắng giải Oscar sau khi đã qua đời.

"Cuốn theo chiều gió" cũng là phim màu đầu tiên giành giải Oscar cho Phim hay nhất. Ngoài ra, phim hiện vẫn giữ kỷ lục là phim dài nhất từng giành giải Oscar cho Phim hay nhất, với thời lượng 3 tiếng 54 phút.

Không được đề cử vẫn giành giải

Liệu có khi nào một người không hề được đề cử lại giành giải Oscar? (Ảnh: Reel Rundown).

Liệu có khi nào một người không hề được đề cử lại giành giải Oscar? Câu trả lời về cơ bản là không, ngoại trừ một trường hợp hy hữu duy nhất, đó là quay phim Hal Mohr.

Tại lễ trao giải Oscar tổ chức năm 1936, đây là năm đầu tiên tượng vàng được nhắc tới với tên gọi "Oscar", cũng là năm đầu tiên và duy nhất có một người không hề được đề cử lại giành giải.

Quay phim Hal Mohr của phim "A Midsummer Night's Dream" (Giấc mộng đêm hè - 1935) ban đầu không được đề cử nhưng cuối cùng lại giành được tượng vàng cho Quay phim xuất sắc.

Trong quá trình quay phim "Giấc mộng đêm hè", Mohr nhận thấy các cảnh quay trong khu rừng nhân tạo được sử dụng làm bối cảnh cho phim quá tối. Ông đã cứu nguy cho các cảnh phim bằng cách yêu cầu tỉa bớt cành lá và phun sơn màu bạc lên cây, đồng thời gắn các mẩu giấy bạc nhỏ xíu lên cành lá để phản chiếu ánh sáng ("Giấc mộng đêm hè" là một phim đen trắng).

Chính điều này đã giúp các khuôn hình của phim dù quay trong rừng nhưng vẫn rất sáng sủa. Sau trường hợp thắng giải chưa từng có tiền lệ của quay phim Hal Mohr, ban tổ chức lễ trao giải Oscar đã đưa thêm luật vào trong quy trình xét giải, đó là chỉ những cái tên đã được đề cử mới có thể giành giải.

Thắng giải nhưng từ chối nhận giải

Nam diễn viên Marlon Brando (phải) từng từ chối nhận giải Nam chính xuất sắc với vai diễn trong "The Godfather" (Bố già) hồi năm 1972 (Ảnh: Reel Rundown).

Có 3 người thắng giải Oscar từng từ chối nhận giải. Trường hợp đầu tiên là của biên kịch Dudley Nichols, ông từ chối giải Biên kịch xuất sắc nhất với phim "The Informer" hồi năm 1936, vì khi đó đang xảy ra mâu thuẫn giữa Hiệp hội Biên kịch và Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ.

Nam diễn viên Marlon Brando từng từ chối nhận giải Nam chính xuất sắc với vai diễn trong "The Godfather" (Bố già) hồi năm 1972. Brando đã cử tới một người đại diện đến lễ trao giải, để thay mình từ chối nhận giải. Người này đã chuẩn bị sẵn một bài phát biểu dài… 15 trang viết về việc điện ảnh Hollywood chưa khắc họa đúng về hình ảnh của các thổ dân Châu Mỹ.

Nam diễn viên George C. Scott cũng từng từ chối nhận giải Nam chính xuất sắc với vai diễn trong "Patton" (1970), vì cho rằng mỗi vai diễn đều có cái hay và sự độc đáo riêng, không thể nào đem so sánh các vai diễn với nhau.

Phim không có lời thoại giành giải… Kịch bản xuất sắc nhất

Tượng vàng Oscar (Ảnh: Reel Rundown).

Bộ phim "The Red Balloon" (Bóng bay đỏ - 1956) đã có một chiến thắng kỳ lạ, khi phim hầu như không có lời thoại nào nhưng lại giành giải Oscar cho Kịch bản gốc xuất sắc nhất. Phim chỉ có thời lượng 35 phút, vì vậy, đây được xem là một phim ngắn.

Trước nay, hạng mục kịch bản thường chỉ trao cho những phim dài. Đây là phim ngắn duy nhất trong lịch sử giải Oscar được đề cử ở hạng mục kịch bản.

Khi Oscar gặp cảnh "bất phân thắng bại"

Hai nữ diễn viên - Barbra Streisand (trái) và Katharine Hepburn (phải) (Ảnh: Reel Rundown).

Dù tất cả các đề cử tại giải Oscar đều có sức nặng, nhưng sẽ chỉ có một cái tên chiến thắng giành được tượng vàng. Nhưng trong lịch sử gần 90 năm trao giải, đã có 5 lần xuất hiện 2 cái tên cùng giành chiến thắng trong một hạng mục.

Lần đầu là năm 1932, khi Fredric March được trao giải Nam chính xuất sắc cùng với Wallace Beery, hai người chỉ chênh nhau một lá phiếu.

Năm 1950, hai phim "A Chance to Live" và "So Much for So Little" cùng giành tượng vàng cho Phim tài liệu xuất sắc nhất, bởi cùng nhận được số phiếu bình chọn ngang nhau.

Hai nữ diễn viên Barbra Streisand và Katharine Hepburn cùng giành giải Nữ chính xuất sắc năm 1969. Hai phim "Artie Shaw: Time Is All You've Got" và "Down and Out in America" cùng nhận tượng vàng cho Phim tài liệu xuất sắc năm 1987.

Năm 1995, "Trevor" và "Franz Kafka's It's a Wonderful Life" cùng giành giải Phim ngắn xuất sắc nhất. Năm 2013, ê-kíp biên tập âm thanh của hai bộ phim "Zero Dark Thirty" và "Skyfall" cùng giành giải Oscar.

Nhận được nhiều đề cử nhất nhưng chưa từng giành được tượng vàng

Nam diễn viên quá cố Peter O'Toole (1932-2013) (Ảnh: Reel Rundown).

Trong lịch sử giải Oscar, có một người đàn ông được mệnh danh là… "người đen đủi nhất", người này đã 21 lần được đề cử nhưng chưa một lần giành giải. Đó là chuyên gia âm thanh Kevin O'Connell.

Về phim, 2 phim đang nắm giữ kỷ lục về số lượng đề cử "khủng" nhưng vẫn "tay trắng", đó là "The Turning Point" (1977) và "The Color Purple" (1985), mỗi phim đều nhận được 11 đề cử nhưng không rinh về một tượng vàng nào.

Đối với diễn viên, nam diễn viên quá cố Peter O'Toole (1932-2013) là người đang giữ kỷ lục khi từng được đề cử tới 8 lần, nhưng vẫn "trắng tay". Dù vậy, năm 2003, ông đã được trao giải Oscar Danh dự.

Nhận nhiều đề cử nhất, rinh về nhiều giải nhất

Nữ diễn viên Meryl Streep (Ảnh: Reel Rundown).

Nhà sản xuất phim Walt Disney (1901-1966) hiện là người nắm giữ kỷ lục, trong cuộc đời mình, ông đã được đề cử tổng cộng 59 lần và giành về 22 tượng vàng. Ngoài ra, ông còn nắm giữ một kỷ lục nữa, đó là người có số lần đoạt giải liên tiếp nhiều nhất, ông từng nhận được 10 giải Oscar trong 8 kỳ trao giải liên tiếp, từ năm 1931 - 1939.

Nữ diễn viên quá cố Katharine Hepburn (1907 - 2003) là diễn viên nhận được nhiều giải thưởng Oscar nhất, bà từng rinh về 4 giải dành cho Nữ chính xuất sắc. Đạo diễn John Ford (1894 - 1973) giữ kỷ lục về số tượng vàng mà một đạo diễn từng đoạt được, ông từng nhận về 4 giải.

Nữ diễn viên Meryl Streep là ngôi sao điện ảnh xác lập kỷ lục về số lần được đề cử tại giải Oscar. Bà đã nhận được tổng cộng 21 đề cử ở các hạng mục diễn xuất, bà từng 3 lần đoạt được tượng vàng dành cho Nữ chính xuất sắc. Chiến thắng gần đây nhất của bà là với vai diễn trong phim "The Iron Lady" hồi năm 2011.

Đối với nam diễn viên, Jack Nicholson là tài tử nhận được nhiều đề cử nhất, với 12 đề cử Oscar. Ông từng giành được 3 giải Oscar trong sự nghiệp diễn xuất.

Diễn viên nắm giữ kỷ lục về số giải Oscar đoạt được là minh tinh Katharine Hepburn, bà giành được 4 giải Oscar cho Nữ chính xuất sắc.

Các phim nhận được nhiều đề cử nhất lịch sử giải Oscar gồm có "All About Eve" (1950), "Titanic" (1997) và "La La Land" (2016), mỗi phim đều nhận được 14 đề cử.

"Ben-Hur" (1959), "Titanic" (1997) và "The Lord of the Rings: The Return of the King" (2003) là những phim thành công nhất trong lịch sử giải Oscar. Mỗi phim đều giành được tới 11 giải.