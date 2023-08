Khoảnh khắc ấn tượng tại cuộc thi Tài năng Múa và Múa rối toàn quốc

Nghệ sĩ múa rối ẩn mình sau vải đen, khán giả vỡ òa vỗ tay tán thưởng khi xuất hiện (Video: Minh Quang).

Cuộc thi Tài năng Múa, Múa rối và Kịch nói toàn quốc là sự kiện lớn nằm trong Tuần lễ chào mừng Quốc khánh 2/9 và Chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Ngành Văn Hóa (28/8). Chương trình do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND TP Hà Nội giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì phối hợp với Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam và Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội tổ chức.

Cuộc thi Tài năng múa rối toàn quốc 2022 diễn ra tại Nhà hát Múa rối Việt Nam với sự tham gia của 20 diễn viên đến từ 5 đoàn nghệ thuật. Mở màn đêm thi thứ 2 (ngày 22/8) là vở múa rối cạn "Bản tình ca trên núi", trích đoạn "Gau Dự hóa hổ" do Nghệ sỹ Nhân dân (NSND) Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam đạo diễn.

Vở diễn diễn ra với sự phối hợp ăn ý giữa diễn viên Đinh Văn Dũng (vai diễn: Hổ) và diễn viên Cao Thị Huyền (vai diễn: Gau Dự).

Mỗi nhân vật rối được điều khiển bởi 2 diễn viên mặc kín đồ đen đứng phía sau. Mỗi bước di chuyển cả 2 diễn viên đều phải phối hợp cực kỳ nhịp nhàng, ăn ý từ bước chân, đôi tay, khuôn mặt, những động tác cúi, lắc đầu... để tạo biểu cảm tốt nhất cho con rối.

Nối tiếp tiết mục đầu là vở "Nghêu, Sò, Ốc, Hến", trích đoạn "Thầy Nghêu" do NSND Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam đạo diễn.

Vở diễn thực hiện bởi diễn viên Nguyễn Long Giang (vai diễn: Thầy Nghêu).

Sân khấu được bố trí ánh sáng kết hợp phần biểu diễn của diễn viên cực kỳ tỉ mỉ, tạo nên hiệu ứng thị giác độc đáo, lạ mắt, sinh động.

Mỗi tiết mục là sự phối hợp nhịp nhàng, bài bản của hàng chục diễn viên của toàn bộ nhà hát. Trong đó, diễn viên chính được hỗ trợ bởi hàng chục diễn viên phụ và nhiều diễn viên khác phía sau hậu trường.

Vở diễn kết thúc, diễn viên Long Giang cùng 2 bạn nhận được tràng vỗ tay và cổ vũ nồng nhiệt đến từ khán giả.

"Suốt một tháng tập luyện, tôi phải lựa chọn hoặc lược bỏ động tác để phù hợp với nhân vật, vở diễn và tiêu chí của cuộc thi. Cả ekip có những ngày phải tập cùng nhau 3 buổi một ngày, từ đạo diễn, nhân vật phụ. Nhận lại được nụ cười, niềm vui của khán giả sau 45 phút diễn, đấy là món quà rất quý hóa với chúng tôi", nghệ sĩ Long Giang chia sẻ.

Các nghệ sĩ đến từ Nhà hát Múa rối Việt Nam nhận được tình cảm, sự cổ vũ, chúc mừng nồng nhiệt từ khán giả, người yêu nghệ thuật múa rối, bạn bè người thân và đồng nghiệp sau khi kết thúc phần thi.

Cuộc thi Tài năng múa toàn quốc 2023 tổ chức tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ với sự tham gia của 61 diễn viên đến từ 24 đơn vị nghệ thuật. Cuộc thi với quy mô lớn, nhằm phát hiện, khuyến khích, động viên các tài năng trẻ đã dành nhiều tâm huyết, đóng góp cho sự nghiệp phát triển của nghệ thuật múa nước nhà.

Từ ngày 22 đến 23/8 diễn ra mục thi Đương đại. Cuộc thi chia làm 3 Bảng với 3 phong cách. Bảng A: Ballet (cổ điển và hiện đại); Bảng B: Đương đại; Bảng C: Dân gian (dân tộc, đương đại) và Truyền thống. Cuộc thi cơ hội để nghệ sĩ, diễn viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn và chất lượng biểu diễn nghệ thuật.

Tiết mục múa đương đại "Chạm thức" của thí sinh Nguyễn Thành Nam.

Tiết mục múa đương đại "Tinh" của thí sinh Phạm Vũ Minh Anh tới từ Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam.

Tiết mục múa đương đại "Ánh trăng" của thí sinh Nguyễn Phương Anh tới từ Đoàn Văn công Quân khu 1.

Tiết mục múa "Con của đại ngàn" của thí sinh Nguyễn Thị Thùy Trang do chính cô tự biên đạo.

Tiết mục múa đương đại "You can't kill me" của thí sinh Trần Văn Hoài Khanh tới từ Học viện múa Việt Nam. Đêm thi 23/8, khép lại với các phần thi từ các thí sinh bảng B và C.

Đồng thời trong thời gian từ 21 đến 26/8, Cuộc thi Tài năng Kịch nói diễn ra tại Nhà hát Tuổi Trẻ (số 11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội).