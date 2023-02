Khoảnh khắc Adele "tay bắt mặt mừng" vì gặp thần tượng gây sốt mạng xã hội

Lễ trao giải Grammy lần thứ 65 đã diễn ra tại Los Angeles (Mỹ), nhằm tìm kiếm chủ nhân của chiếc kèn vàng danh giá ở 91 hạng mục đề cử. Chương trình có sự tham gia của nhiều giọng ca nổi tiếng thế giới.

Adele nhận được 7 đề cử tại lễ trao giải năm nay nhưng chỉ giành chiến thắng ở hạng mục Màn trình diễn solo Pop xuất sắc cho ca khúc gây sốt năm 2022 - Easy on Me.

Adele tham dự lễ trao giải Grammy 2023 cùng bạn trai - Rich Paul (Ảnh: Getty Images).

Adele duyên dáng và quyến rũ tại Grammy 2023 (Ảnh: Getty Images).

Bước lên sân khấu nhận giải thưởng, Adele nói: "Tôi chỉ định đến đây chơi nhưng cuối cùng đã thắng giải. Tôi muốn gửi lời cảm ơn và dành món quà này cho con trai tôi. Thằng bé bảo tôi rằng nếu thắng thì mẹ đừng khóc, nhưng tôi đã khóc mất rồi".

Adele tâm sự, cô muốn giành giải thưởng danh giá này cho con trai của mình: "Tôi viết đoạn đầu tiên của ca khúc trong phòng tắm, khi tôi quyết định sẽ thay đổi cuộc đời con trai tôi. Cậu bé vô cùng khiêm tốn, tràn đầy tình yêu và luôn biết ơn tôi trong suốt thời gian qua".

Cô đồng thời gửi lời cảm ơn mọi người vì đã tổ chức một sự kiện tuyệt vời. Easy on Me nằm trong album 30, được ra mắt vào tháng 10/2021. Ca khúc chính là lời tự tình sau những tổn thương của Adele. Bài hát này giữ vị trí quán quân lâu nhất trên US Billboard Hot 100 của một nữ nghệ sĩ trong thập kỷ 2020, với 10 tuần đứng đầu bảng xếp hạng.

Đặc biệt, khoảnh khắc Adele gặp gỡ ngôi sao điện ảnh Dwayne "The Rock" Johnson trở thành một trong những hình ảnh đẹp nhất lễ trao giải Grammy năm nay. Đây là lần đầu tiên hai ngôi sao gặp mặt trực tiếp. Video ghi lại màn gặp mặt này đã lọt vào danh sách tìm kiếm trên các nền tảng mạng xã hội.

Adele hạnh phúc khi được gặp thần tượng The Rock tại lễ trao giải Grammy 2023 (Ảnh: Getty Images).

Biểu cảm dễ thương của Adele khi gặp thần tượng từ khi còn nhỏ (Ảnh: Getty Images).

Khoảnh khắc Adele và The Rock "tay bắt mặt mừng" trở thành hình ảnh đẹp tại lễ trao giải Grammy 2023 (Ảnh: Getty Images).

Trước khi chương trình bắt đầu, MC Trevor Noah đã có màn giao lưu ngắn với các nghệ sĩ tại khu vực khách mời. "Người mà Adele luôn muốn gặp là Dwayne Johnson. Tôi phát hiện ra anh là một người hâm mộ cuồng nhiệt cô ấy. Đây là lần đầu tiên 2 người gặp nhau", Noah nói.

Tài tử Hollywood đã chủ động chào hỏi, dành cho nữ ca sĩ một cái ôm trong sự ngỡ ngàng của "họa mi nước Anh". Khoảnh khắc nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt từ khắp khán phòng.

Hơn một năm trước, Adele tiết lộ hồi nhỏ cô rất mê môn đấu vật và hâm mộ ngôi sao hành động Dwayne Johnson. Khi nghe được điều này, tài tử Hollywood đã gửi hoa tặng Adele trong một chương trình ca nhạc. Trong một cuộc phỏng vấn, nữ ca sĩ thú nhận có thể khóc khi được gặp Dwayne và rất muốn kết bạn với anh.

Hình ảnh Adele và The Rock gây sốt khắp mạng xã hội (Ảnh: Getty Images).

Adel tham dự lễ trao giải năm nay cùng bạn trai - Rich Paul. Sau đó, Dwayne Johnson, Adele và Rich Paul đã hào hứng trò chuyện trên hàng ghế khán giả. Dwayne tham dự lễ trao giải Grammy 2023 với vợ - nữ ca sĩ Lauren Hashian. Vợ tài tử cũng yêu thích Adele và từng đi xem cô biểu diễn.

Adele được xướng tên chiến thắng giải Màn trình diễn solo nhạc Pop xuất sắc, Dwayne Johnson chính là người công bố giải thưởng này và tận tay trao kèn vàng cho nữ ca sĩ. Một lần nữa, hai nghệ sĩ lại bày tỏ tình cảm dành cho nhau trên sân khấu.

Tại Grammy năm 2023, Adele nhận được nhiều đề cử quan trọng như Ghi âm của năm, Trình diễn nhạc Pop hay nhất, Ca khúc của năm và Album của năm.

Adele sau đó nhận giải Grammy từ chính thần tượng (Ảnh: Getty Images).

"Họa mi nước Anh" nhận 7 đề cử tại Grammy 2023 (Ảnh: Getty Images).

Giọng ca nổi tiếng nước Anh đã 16 lần giành giải Grammy trong sự nghiệp. Lần đầu, cô được vinh danh tại Grammy là vào năm 2009 với giải Nghệ sĩ mới xuất sắc, Ca sĩ nhạc Pop xuất sắc cho ca khúc Chasing Pavements.

Adele có một cậu con trai 10 tuổi chung với chồng cũ - Konecki. Cuộc hôn nhân tan vỡ là cảm hứng cho cô tạo nên album 30.

"Album này đã giúp tôi rất nhiều. Tôi nhận ra rằng, tôi từng không thích con người cũ của mình. Ở tuổi này, tôi đã cảm nhận hơn về con người mình. Tôi mở to mắt, nhìn rõ những gì đang xảy ra với mình và tận hưởng thế giới quanh mình", cô tâm sự.