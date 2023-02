Táo bạo nhất Grammy 2023: Camila Cabello mặc áo ngực ngọc trai

Nữ ca sĩ Camila Cabello xuất hiện tại lễ trao giải Grammy 2023 (Ảnh: Page Six).

Camila Cabello kết hợp bộ đầm táo bạo này với trang sức ngọc trai. Tại giải Grammy năm nay, Cabello được đề cử ở hạng mục Song ca/Đồng ca Pop xuất sắc nhất cùng với nam ca sĩ - nhạc sĩ Ed Sheeran. Hai người cùng thể hiện ca khúc "Bam Bam".

Đĩa đơn "Bam Bam" nằm trong album thứ 3 của Cabello - album "Familia". Dù vậy, Cabello đã không giành được chiến thắng ở hạng mục duy nhất mà cô được đề cử. Không giành về tượng vàng, nhưng Cabello đã thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện tại sự kiện lễ trao giải Grammy 2023.

Trong sự nghiệp ca hát, Cabello được biết tới trước tiên với tư cách thành viên trong nhóm nhạc nữ Fifth Harmony. Thành công của nhóm nhạc đã trở thành bệ đỡ hoàn hảo để Cabello theo đuổi sự nghiệp ca hát solo. Cabello chính thức rời khỏi nhóm nhạc hồi năm 2016. Album solo đầu tay của cô - "Camila" (2018) nhanh chóng vươn lên đầu bảng xếp hạng Billboard 200 tại Mỹ.

Album thứ hai của cô - "Romance" (2019) vươn lên tới vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Billboard 200. Đến năm 2021, Cabello bắt đầu thử sức với diễn xuất và đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim ca nhạc "Cinderella". Cô cho ra mắt album thứ 3 trong sự nghiệp - "Familia" hồi tháng 4/2022. Album này đạt vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng Billboard 200.

Các ca khúc do Cabello thể hiện đã đạt được hàng tỷ lượt nghe trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến. Cô đã đoạt được nhiều giải thưởng trong lĩnh vực âm nhạc nhưng chưa từng giành được giải Grammy nào. Một số ca khúc nổi bật trong sự nghiệp ca hát của Cabello có thể kể tới "Havana", "Never Be the Same", "Señorita"...