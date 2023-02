Grammy 2023: Beyoncé giành 4 giải, xác lập kỷ lục của mọi thời đại

Beyoncé nhận nhiều đề cử và giành về nhiều giải Grammy nhất

Beyoncé trên sân khấu lễ trao giải Grammy 2023 (Ảnh: The Guardian).

Năm nay, tất cả mọi sự quan tâm đổ dồn vào Beyoncé bởi cô nhận được tới 9 đề cử tại giải Grammy. Tính đến nay, Beyoncé đã nhận được tổng cộng 88 đề cử. Chồng của cô - rapper Jay-Z cũng nhận được 88 đề cử Grammy. Họ cùng nhau nắm giữ vị trí đầu bảng trong danh sách những nghệ sĩ nhận được nhiều đề cử nhất tại giải Grammy.

Trước lễ trao giải, Beyoncé đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng những nghệ sĩ giành về nhiều giải Grammy nhất, cô vốn sở hữu 28 tượng vàng. Người đứng đầu bảng khi ấy là nhạc trưởng người Anh gốc Hungary - ông Georg Solti với 31 giải Grammy.

Tới thời điểm này, sau khi lễ trao giải Grammy 2023 đã kết thúc, Beyoncé vươn lên vị trí đầu bảng bởi cô đã giành về 4 giải Grammy từ 9 đề cử. Beyoncé trở thành nghệ sĩ giành được nhiều giải thưởng Grammy nhất, với tổng cộng 32 tượng vàng gặt hái được từ sự nghiệp ca hát.

Beyoncé được đánh giá là ngôi sao tâm điểm của lễ trao giải năm nay khi cô còn được đề cử ở 3 hạng mục quan trọng nhất của giải Grammy, gồm Thu âm của năm - Album của năm - Ca khúc của năm, dù vậy, cô không giành được chiến thắng ở những hạng mục giải thưởng quan trọng này.

Kim Petras là nữ nghệ sĩ chuyển giới đầu tiên giành giải Song ca Pop xuất sắc nhất

Ca sĩ nhạc pop Kim Petras (đứng trước) và ca sĩ Sam Smith (đứng sau) bước lên nhận giải (Ảnh: The Guardian).

Ca sĩ nhạc pop Kim Petras cùng với ca sĩ Sam Smith đã giành được giải Grammy ở hạng mục Song ca/Đồng ca Pop xuất sắc nhất, hai người cùng thể hiện ca khúc "Unholy".

Sam Smith đã nhường phần phát biểu cảm ơn khi lên nhận giải cho Kim Petras, bởi cô đã trở thành nữ nghệ sĩ chuyển giới đầu tiên giành chiến thắng ở hạng mục này. Với chiến thắng rất có ý nghĩa này, Sam Smith muốn người bạn của mình có cơ hội chia sẻ những điều tâm huyết.

Kim Petras đã dành bài phát biểu nhận giải của mình để cảm ơn những nghệ sĩ chuyển giới từng khai phá con đường âm nhạc trước cô, để cô có thể tiếp bước họ và thấy rằng có những cánh cửa đã được mở ra, không phải cánh cửa nào cũng đóng chặt, nhờ đó, mọi việc đối với cô đã bớt đi phần khó khăn, khắc nghiệt.

Kim Petras đã gọi tên nhà sản xuất âm nhạc quá cố Sophie, người từng được đề cử tại giải Grammy. Cô cảm ơn nữ ca sĩ gạo cội Madonna vì đã luôn lên tiếng ủng hộ cộng đồng LGBTQ. Sau cùng, Kim Petras cảm ơn mẹ ruột của cô vì đã ủng hộ cô trong quá trình chuyển giới.

Thực tế, Kim Petras không phải nghệ sĩ chuyển giới đầu tiên giành giải Grammy. Trước đây, nữ nhạc sĩ chuyển giới Wendy Carlos từng giành một số giải Grammy hồi thập niên 1960.

Nữ ca sĩ 73 tuổi giành giải Ca khúc của năm

Nữ ca sĩ người Mỹ Bonnie Raitt (Ảnh: The Guardian).

Nữ ca sĩ người Mỹ Bonnie Raitt rất sửng sốt khi tên bà được xướng lên nhận giải ở hạng mục quan trọng, bởi bà đã vượt qua những ngôi sao trẻ được ưa chuộng nhất hiện nay như Harry Styles, Lizzo, Taylor Swift... để giành về giải thưởng này. Với ca khúc ballad giàu cảm xúc "Just Like That" do chính bà tự sáng tác và thể hiện, Bonnie Raitt đã đạt được chiến thắng bất ngờ.

Khi bước lên nhận giải, bà chân thành nói: "Tôi quá bất ngờ, tôi không biết phải nói gì nữa. Chiến thắng này là một khoảnh khắc siêu thực đối với tôi". Bà Bonnie Raitt đã sáng tác ca khúc "Just Like That" với nguồn cảm hứng từ những người hiến tạng.

Với chiến thắng này, bà Bonnie Raitt muốn dành sự tôn vinh cho những nhạc sĩ đã luôn "đào sâu vào tâm hồn, nỗ lực làm việc chăm chỉ, để đưa những ý tưởng đẹp vào trong âm nhạc".

Lizzo giành giải Thu âm của năm

Nữ ca sĩ Lizzo phấn khích khi nhận giải (Ảnh: The Guardian).

Đĩa đơn "About Damn Time" của nữ ca sĩ Lizzo nằm trong album thứ 4 của cô - album "Special" (2022). Bước lên nhận giải Thu âm của năm - giải thưởng quan trọng hàng đầu của lễ trao giải Grammy, Lizzo bày tỏ sự phấn khích và bất ngờ.

Cô chia sẻ rằng chính sự ra đi của nam ca sĩ huyền thoại Prince hồi năm 2016 đã khiến cô quyết định rằng mình sẽ dành sự nghiệp ca hát của mình để sáng tạo và thể hiện những sản phẩm âm nhạc truyền đi thông điệp tích cực.

Lizzo cho rằng những sản phẩm âm nhạc mang thông điệp tích cực, lạc quan cần phải xuất hiện nhiều hơn để truyền cảm hứng sống tốt đẹp cho người nghe nhạc.

Về phần mình - một nữ ca sĩ nổi tiếng đi ngược lại những chuẩn đẹp thường thấy trong nền công nghiệp showbiz, Lizzo muốn gửi lời nhắn nhủ tới những người cảm thấy họ luôn lạc lõng, luôn đứng ngoài lề đám đông, vì bản thân họ quá khác biệt so với những chuẩn mực thường thấy...

Lizzo cho rằng mỗi chúng ta "hãy cứ sống chân thực là mình", bởi chỉ bằng cách ấy, chúng ta mới có thể tìm được cộng đồng đích thực của mình, tìm được những người thực sự tương đồng với mình, thấu hiểu, chia sẻ được với mình. Phát biểu của Lizzo nhận được sự tán thưởng của nữ ca sĩ Beyoncé.

Từ trên sân khấu, Lizzo cũng gửi lời yêu thương tới "đàn chị" Beyoncé bằng xúc cảm rưng rưng: "Chị đã thay đổi cuộc đời em". Lizzo cho biết cô đã yêu thích Beyoncé từ khi còn nhỏ và được truyền cảm hứng theo đuổi sự nghiệp ca hát chính từ việc yêu thích và thần tượng Beyoncé.

Harry Styles giành giải Album của năm với "Harry's House"

Nam ca sĩ người Anh Harry Styles giành về giải thưởng quan trọng nhất (Ảnh: The Guardian).

Nam ca sĩ người Anh Harry Styles đã giành về chiến thắng quan trọng nhất trong lễ trao giải Grammy - giải Album của năm với album "Harry's House".

Khi bước lên nhận giải, nam ca sĩ quá ngỡ ngàng và thoạt tiên không tìm được lời nào để nói: "Tôi nghĩ vào những thời khắc như thời khắc này, cần phải nói một điều quan trọng để tất cả chúng ta cùng nhớ: Thật sự không bao giờ có thứ gì gọi là xuất sắc nhất trong âm nhạc. Các bạn đã thật rộng lượng khi trao giải thưởng này cho tôi, tôi rất biết ơn".

Phát biểu này của Harry Styles thể hiện sự khiêm tốn, bởi cùng được đề cử với anh ở hạng mục này là những nghệ sĩ quốc tế đình đám khác, trong đó có cả nữ ca sĩ Beyoncé. Trong sự nghiệp của mình, dù đã nhận được tới 32 giải Grammy, nhưng Beyoncé chưa từng nhận được giải Album của năm - giải thưởng danh giá nhất của Grammy.

Album "Harry's House" ngay khi ra mắt hồi tháng 5/2022 đã nhận được nhiều sự khen ngợi từ giới phê bình âm nhạc. Album này có những đĩa đơn nổi bật như "As It Was", "Late Night Talking" và "Music for a Sushi Restaurant".