James Franco thừa nhận nghiện "sex", lừa dối tình cảm, gạ tình học trò

Dân trí Tài tử Hollywood - James Franco vừa xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn. Cách nam diễn viên này thẳng thắn thừa nhận những sai lầm trong sự nghiệp và đời tư đã khiến công chúng bất ngờ.

Lần đầu tiên tài tử Hollywood - James Franco (43 tuổi) thẳng thắn đối thoại về việc anh này đã gạ tình một số học trò (Ảnh: New York Post).

Lần đầu tiên tài tử Hollywood - James Franco (43 tuổi) thẳng thắn đối thoại về việc anh này đã gạ tình một số học trò từng theo học trường đào tạo diễn xuất do chính anh mở ra. Cách đây hai năm, Franco đã bị một số nữ học trò kiện ra tòa vì trục lợi tình dục trong quá trình đào tạo diễn xuất.

Vụ việc này sau đó đã được dàn xếp bên ngoài tòa án, Franco chấp nhận chi trả một khoản tiền bồi thường cho những phụ nữ đã đệ đơn kiện, cốt để sự việc không cần phải đưa ra tòa án xét xử nữa. Trước đó, tòa án đã đồng ý để vụ việc được chủ động dàn xếp giữa các bên. Sau sự việc lùm xùm bê bối đó, Franco giữ im lặng tuyệt đối.

Mới đây nhất, nam diễn viên xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn trên sóng phát thanh và lần đầu tiên có những phát ngôn chính thức về sự việc. Anh thừa nhận rằng thoạt tiên anh đã nghĩ rằng việc có mối quan hệ tình ái với một số học trò tham gia lớp đào tạo diễn xuất là điều có thể chấp nhận được, bởi đôi bên đều tự nguyện, đều đã đủ tuổi trưởng thành để đưa ra quyết định.

Dù vậy, Franco phủ nhận việc anh mở trường đào tạo diễn xuất chỉ để có cơ hội bước vào các cuộc tình ái dạng này:

"Tôi thừa nhận rằng tôi đã có quan hệ tình dục với một số học trò theo học tại trường đào tạo diễn xuất của mình. Nhưng tôi không làm điều đó với bất cứ học trò nào tham gia lớp đào tạo chuyên về cảnh "nóng". Dù vậy, trong quá trình giảng dạy về diễn xuất, tôi có mối quan hệ tình cảm với một số học trò, và giờ đây, tôi biết rằng điều đó là sai.

Như tôi đã nói, tôi không mở trường để có cơ hội theo đuổi những mối quan hệ tình ái kiểu như vậy, tôi không phải là người lựa chọn các học viên. Vì vậy, đó không phải là một kế hoạch đã được dàn dựng kỹ càng xuất phát từ phía tôi.

Nhưng quả thực trong một số tình huống nhất định, tôi đã bước vào những mối quan hệ tình ái có sự đồng thuận của đôi bên với một số học trò, và giờ đây tôi hiểu rằng mình không nên làm điều đó".

Franco cho biết rằng thoạt tiên anh không nhận thấy có vấn đề trong cách hành động của mình (Ảnh: New York Post).

Franco cho biết rằng thoạt tiên anh không nhận thấy có vấn đề trong cách hành động của mình, nhưng sau khi có những cuộc đối thoại thẳng thắn với nhiều người khác nhau về chuyện đã xảy ra, Franco hiểu rằng mình đã có những lựa chọn sai lầm:

"Tôi từng nghĩ rằng nếu đôi bên đều đồng thuận, đều đủ tuổi trưởng thành, đều không vướng phải những yếu tố vi phạm pháp luật, thì mọi việc đều được chấp nhận. Những học trò mà tôi qua lại thực tế cũng đều là những diễn viên tiềm năng mà sau này họ sẽ trở thành những người bạn đồng nghiệp của tôi.

Nhưng khi tôi nói về chuyện đã xảy ra với những người khác, họ đều không nghĩ những gì tôi đã làm là việc nên làm. Ở tại thời điểm tôi bước vào những mối quan hệ như vậy, tôi đã không suy nghĩ được rõ ràng, mạch lạc".

Trước đó, hồi tháng 10/2019, một số cựu học sinh của James Franco đã cùng đệ đơn lên tòa án ở Los Angeles (Mỹ), họ cho rằng James Franco và một số giáo viên khác trong trường đã cố tình gây sức ép đòi hỏi nữ học viên phải khỏa thân trong những buổi tập luyện diễn xuất.

Học viên cũng thường được hứa hẹn về khả năng nhận được vai diễn nhưng không có lời hứa hẹn nào thành sự thật.

Trong đơn kiện, những nữ học viên này còn cho rằng những hành động thiếu chuẩn mực xảy ra rất thường xuyên, thậm chí có tính chất quấy rối tình dục đối với học viên nữ, điều này đã khiến môi trường học tập trong ngôi trường mà Franco mở ra xuất hiện hiện tượng quấy rối và trục lợi tình dục trong quá trình giảng dạy về diễn xuất.

Dù James Franco và luật sư đại diện thoạt tiên hoàn toàn phủ nhận mọi cáo buộc, cho rằng những người đệ đơn kiện chỉ đang muốn thu hút sự chú ý, thậm chí Franco và luật sư còn đe dọa sẽ kiện ngược, đòi những người đệ đơn phải trả tiền bồi thường vì làm anh bị mất danh dự, bị làm xấu hình ảnh, nhưng tới tháng 6 năm nay, Franco và luật sư đã dàn xếp vụ việc bên ngoài tòa án và chấp nhận chi ra tổng cộng hơn 2,2 triệu USD để bồi thường cho các nguyên đơn.

Franco cũng đã đóng cửa trường đào tạo diễn xuất (Ảnh: New York Post).

Franco cũng đã đóng cửa trường đào tạo diễn xuất: "Tôi đã khiến nhiều người thất vọng, khiến nhiều học trò thất vọng, làm suy giảm giá trị những gì mà tôi đã đạt được trong sự nghiệp, thậm chí đã khiến những đồng nghiệp từng xuất hiện cùng mình trong những bộ phim cũng cảm thấy thất vọng và bị ảnh hưởng", Franco kết luận trong cuộc phỏng vấn thẳng thắn.

Ngoài ra, trong cuộc trò chuyện này, Franco cũng tâm sự rằng anh đã phải chiến đấu với chứng nghiện tình dục. Franco cho biết trước khi gắn bó với người bạn gái hiện tại - cô Izabel Pakzad, anh đã từng lừa dối, phản bội tất cả những người phụ nữ gắn bó với anh.

Trong sự nghiệp diễn xuất, James Franco từng được đề cử ở hạng mục Nam chính xuất sắc tại giải Oscar với vai diễn trong "127 Hours" (2010). Ngoài ra, nam diễn viên cũng được biết tới qua vai diễn trong các bộ phim như "Milk" (2008), "Eat, Pray, Love" (2010), "Rise of the Planet of the Apes" (2011), "Spring Breakers" (2012), "Oz the Great and Powerful" (2013), hay bộ ba phim điện ảnh về Người Nhện ra mắt từ năm 2002 - 2007...

James Franco xuất hiện trong trailer phim "127 Hours"

Bích Ngọc

Theo New York Post