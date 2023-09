Hội đua bò chùa Rô trước giờ khởi tranh

Chiều 23/9, trước một ngày diễn ra "Lễ hội đua bò tại chùa Rô" xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, các sư thầy và nhiều phật tử đã tất bật hoàn thiện những công đoạn cuối cùng cho ngày hội được tổ chức vào sáng mai (24/9).

Hội đua bò chùa Rô năm nay có 26 đôi bò ở thị xã Tịnh Biên và huyện Tri Tôn, bốc thăm tranh tài theo thể loại trực tiếp. Giải thưởng lớn nhất lên đến 10 triệu đồng.

Sư Chau Oanh Na đào đất để đóng cọc treo cờ phật giáo trang trí quanh khu vực đường đua.

Những công đoạn cuối cùng cho Hội đua bò chùa Rô lần thứ IX, mừng Sene Dolta năm 2023.

Với người dân Khmer địa phương, Hội đua bò chùa Rô đã trở thành sự kiện văn hóa đặc sắc trước ngày lễ Sen Dolta thiêng liêng.

Theo quan niệm của đồng bào Khmer, đôi bò của xã nào thắng giải cao sẽ mang đến cho xã đó nhiều niềm vui và may mắn và báo hiệu có một vụ mùa bội thu.

Sư cả chùa Rô Chau Sóc Khonl cho biết "Đây là lễ hội truyền thống của chùa đã được duy trì nhiều năm nay. Năm nào, vào dịp lễ Sene Dolta nhà chùa cũng phối hợp cùng UBND huyện Tịnh Biên để tổ chức sân chơi truyền thống, lành mạnh, bổ ích cho bà con phật tử".

Một số phật tử cũng đến để quét dọn, vệ sinh khuôn viên chùa chuẩn bị cho lễ hội được tổ chức vào ngày mai.

Một số em nhỏ cũng đến để theo dõi công tác chuẩn bị.

Hội đua bò chùa Rô là hoạt động văn hóa - thể thao đặc thù của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi (huyện Tri Tôn, thị xã Tịnh Biên) vào dịp lễ Sen Dolta (lễ cúng ông bà). Những năm trở lại đây, chùa Rô (xã An Cư, thị xã Tịnh Biên) tổ chức Hội đua bò ngay tại thửa đất ruộng của nhà chùa với sự hỗ trợ của lãnh đạo địa phương, giới nhiếp ảnh gia...

Ngôi chùa Rô Tịnh Biên (xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang). Tịnh Biên là huyện miền núi, biên giới có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống nhiều nhất tỉnh An Giang.