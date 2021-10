Hồi chuông báo động và lời kêu gọi cấm dùng súng trên phim trường Hollywood

Dân trí Theo Forbes, vụ việc của đoàn làm phim "Rust" tạo ra sự khủng hoảng lớn cho công ty sản xuất phim và là hồi chuông báo động về việc sử dụng súng đạo cụ trong ngành công nghiệp phim ảnh ở Hollywood.

Ngày 21/10, truyền thông quốc tế chấn động với thông tin tài tử Alec Baldwin sử dụng súng đạo cụ cho cảnh quay hành động trong bộ phim Rust nhưng súng đã phát nổ làm một người chết, một người bị thương ở phim trường.

Tài tử Alec Baldwin sử dụng súng đạo cụ cho cảnh quay hành động trong phim "Rust" và làm nữ đạo diễn Halyna Hutchins tử vong.

Nhà sản xuất bộ phim cho biết tai nạn khiến đoàn làm phim lâm vào khủng hoảng. Tâm trạng của các thành viên đoàn phim đều sốc và đau buồn. Một cuộc điều tra đã diễn ra và mọi nhân viên ở đó đều được triệu tập. Cảnh sát đang làm việc để sớm đưa ra kết luận cuối cùng.

Theo hãng tin AFP, nam diễn viên Alec Baldwin rất hợp tác trong quá trình điều tra. "Alec Baldwin tự nguyện trình diện và rời khỏi nơi làm việc sau khi các cuộc thẩm vấn kết thúc. Không có vụ khởi tố hay vụ bắt giữ nào được đưa ra", tờ này khẳng định.

Theo trang L'internaute của Pháp, rất khó để kết luận nam diễn viên Alec Baldwin có nguy cơ bị khởi tố hay không. Việc tìm hiểu có gì xảy ra với khẩu súng hay có ai thực sự nạp đạn trong khẩu súng của Alec Baldwin là cần thiết trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Tờ Forbes cho rằng, vụ việc của đoàn làm phim Rust tạo ra sự khủng hoảng lớn cho công ty sản xuất phim và là hồi chuông báo động về việc sử dụng súng đạo cụ trong ngành công nghiệp phim ảnh ở Hollywood.

Theo trang L'internaute của Pháp, rất khó để kết luận nam diễn viên Alec Baldwin có nguy cơ bị khởi tố hay không.

Thực trạng sử dụng súng trong các cảnh quay tại Hollywood

Jason Cherubini - Giám đốc Tài chính và CEO của công ty chuyên sản xuất phim hành động và kinh dị - Dawn's Light Media cho biết, không có an toàn tuyệt đối khi sử dụng súng và vũ khí trên phim trường.

Từ trước đến nay, súng đạo cụ được sử dụng trong phim để tăng hiệu ứng hình ảnh chân thực trong các cảnh quay. Các loại súng này chỉ có đạn hơi (loại đạn có chứa thuốc nổ, hạt lửa và khi bắn cho cảm giác thật về tiếng nổ, mức độ giật nhưng không có đầu đạn tấn công), tuy nhiên, nó vẫn có thể gây chết người ở khoảng cách gần.

Christopher Gist và Sarah Mayberry - hai chỉ đạo sản xuất kiêm biên kịch hiện làm việc tại Hollywood cho biết, phim trường sử dụng súng luôn phải có sự xuất hiện của một chuyên gia vũ khí, một chuyên gia về an toàn và điều phối viên đóng thế khi quay các cảnh bắn súng.

Phim trường tại Santa Fe, bang Mexico nơi xảy ra sự cố chết người.

Theo tờ Le Parisien, việc giám sát sử dụng súng trên phim trường thuộc về đội đạo cụ và nhà sản xuất. Các đơn vị sản xuất phim sử dụng súng đạo cụ thường phải thuê thêm nhân viên chuyên xử lý các vấn đề liên quan tới vũ khí, thường xuyên kiểm tra các yếu tố như chỉ nạp đạn rỗng ở mức cần thiết, đảm bảo diễn viên sử dụng vũ khí an toàn, theo quy định trong ngành làm phim.

Ông Ben Rock, một giám đốc sản xuất truyền hình tại Mỹ cho biết, nhiều năm qua ông Ben Rock đã phản đối việc sử dụng đạn hơi để đảm bảo an toàn. Theo ông, nếu muốn tạo hình ảnh gai góc chân thực thì hoàn toàn có thể sử dụng súng mô hình và tạo hiệu ứng khi làm hậu kỳ.

Ông Rick Pallaziol, một người có 30 năm cho thuê các loại vũ khí đạo cụ để làm phim, ảnh, truyền hình tiết lộ, ông đã dừng cho thuê vũ khí từ 20 năm trở lại đây vì lo ngại nguy cơ tiềm ẩn khi sử dụng đạn hơi. Ông Pallaziol cũng cho rằng, các thủ tục quản lý việc sử dụng súng đạo cụ hiện nay tại Hollywood còn khá lỏng lẻo.

Đạo diễn James Gunn, người tạo nên tác phẩm hành động nổi tiếng Guardians of the Galaxy và The Suicide Squad, cũng lên tiếng về vụ việc: "Nỗi sợ lớn nhất của tôi là ai đó bị thương nặng trên phim trường. Tôi luôn cầu nguyện điều này không bao giờ xảy ra".

Diễn viên Lý Quốc Hào, con trai của Lý Tiểu Long, từng tử nạn sau một cảnh quay dùng súng ở phim trường The Crow, năm 1993.

Năm 1993, trên phim trường tác phẩm The Crow, diễn viên Lý Quốc Hào, con trai của Lý Tiểu Long, đã qua đời trong một tai nạn liên quan đến súng. Anh bị một viên đạn giả từ khẩu súng đạo cụ bắn trúng ổ bụng với lực sát thương như đạn thật. Lý Quốc Hào qua đời trên đường đi cấp cứu.

Năm 1984, diễn viên Jon-Erik Hexum đã bỏ mạng trên phim trường show truyền hình dài tập Cover Up khi đang quay cảnh nhân vật mình thủ vai chơi trò cò quay Nga.

Bản thân với đoàn phim Rust, việc sử dụng súng trong các cảnh quay cũng gây nên tranh cãi. Theo tờ Deadline Hollywood, có 6-7 người quay phim đã bỏ đi chỉ vài giờ trước thời điểm bắt đầu quay và đoàn làm phim lập tức thuê 4 người khác để thay thế.

Theo nguồn tin của tờ Los Angeles Times, các nhà quay phim và trợ lý thất vọng vì điều kiện làm việc trên kém an toàn. Họ làm việc trong thời gian dài nhưng không được đảm bảo sức khỏe.

Theo tờ Deadlines Hollywood, một quay phim trong đoàn làm phim Rust đã chia sẻ trên trang Facebook cá nhân về việc bị chậm thanh toán tiền trong 3 tuần, thiếu an toàn phòng dịch Covid-19 và đặc biệt, vấn đề an toàn súng đạo cụ rất kém.

Trước vụ tai nạn, hai diễn viên đóng thế của Alec Baldwin thử sử dụng súng và bắn được hai phát. Có ít nhất một nhân viên yêu cầu giám đốc sản xuất để ý tới điều kiện an toàn về súng trên trường quay.

Điều kiện làm việc tại phim trường quay bộ phim "Rust"

Kêu gọi đảm bảo an toàn và ngưng dùng súng trong cảnh quay ở Hollywood

Ngay sau vụ tai nạn không mong muốn tại phim trường Rust, đạo diễn nổi tiếng Joel Souz đã lên tiếng kêu gọi những người đang hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh tại Hollywood ủng hộ việc cấm sử dụng súng thật tại phim trường. Các đạo diễn triển vọng của Hollywood như Rian Johnson và Paul Fieg đều kêu gọi điều này trên trang Twitter cá nhân.

"Chúng ta nên rút kinh nghiệm từ việc này và đây sẽ là một bài học đau lòng được nhắc đến nhiều lần trong tương lai. Một người đã qua đời vì một khẩu súng đạo cụ phát nổ tại phim trường. Đã đến lúc chúng ta nên bỏ việc dùng súng ở phim trường", chủ tịch hiệp hội các nhà quay phim tại Mỹ - Stephen Lighthill bày tỏ.

Từ ngày 23/10, nhiều hoạt động kêu gọi bỏ dùng súng trong các cảnh phim của Holywood đã diễn ra mạnh mẽ. Đạo diễn Bandar Albuliwi đã khởi động chiến dịch ký tên vào đơn kiến nghị kêu gọi cấm dùng súng trong cách cảnh phim trên trang Change.org và nhận được hơn 4.000 chữ ký ủng hộ.

Sự qua đời của nữ đạo diễn trẻ - Halyna Hutchins có thể làm thay đổi tình trạng sử dụng súng trong các bộ phim Hollywood.

Ông Stephen Lighthill cũng lên tiếng chia sẻ sự cần thiết của việc tăng cường công tác bảo vệ an toàn và thời gian nghỉ ngơi cho các nhân viên đoàn làm phim khi họ thường phải làm việc căng thẳng, liên tục trong vòng 14 tiếng hoặc hơn mỗi ngày.

"Tôi nghĩ, tới lúc chúng ta phải nhìn nhận rằng, các diễn viên cần được thay đổi điều kiện và lịch trình làm việc. Các bạn có thể không biết tới những vụ tai nạn giao thông đau lòng với những người ngủ gật sau tay lái. Những chuyện này đã diễn ra và không có nhiều người được biết tới trong ngành công nghiệp sản xuất phim ảnh".

Trước vụ tai nạn gây chết người và nhân viên đoàn phim Rust rời trường quay, Hollywood đã phải đối mặt làn sóng đình công lớn nhất lịch sử. Đầu tháng 10, gần 60.000 thành viên của IATSE - Liên minh Quốc tế về Nhân viên các đoàn làm phim đã biểu tình để cải thiện điều kiện làm việc.

Mi Vân

Theo Washingtonpost/Time/Forbes