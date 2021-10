Tai nạn chết người trên phim trường: Người quản lý súng đạn... mới vào nghề

Dân trí Người quản lý súng đạn trên phim trường "Rust" - phim trường vừa xảy ra vụ tai nạn chết người - còn rất trẻ, mới vào nghề, cô đã từng bày tỏ sự lo lắng về năng lực của chính mình.

Cô Hannah Reed - người quản lý súng đạn trên phim trường "Rust" (Ảnh: New York Post).

"Tôi rất lo lắng khi làm công việc này, tôi suýt nữa đã không nhận làm công việc này bởi tôi không biết mình đã sẵn sàng hay chưa, nhưng đó là thời điểm lúc ban đầu thôi, còn sau này, khi đã thực sự bắt tay vào công việc, mọi thứ rất trôi chảy và thuận lợi", cô Hannah Reed (hiện 24 tuổi) từng chia sẻ như vậy hồi tháng trước khi thực hiện một cuộc phỏng vấn chia sẻ về công việc của mình.

Cô Hannah Reed có cha là một chuyên gia quản lý súng đạn dày dặn kinh nghiệm, rất có uy tín ở Hollywood - ông Thell Reed. Cô Hannah Reed thực hiện cuộc phỏng vấn chia sẻ về công việc của mình trong vai trò người quản lý súng đạn trên phim trường, khi cô đang hợp tác với dự án phim "The Old Way" có diễn viên Nicolas Cage tham gia đóng chính.

"The Old Way" chính là dự án phim đầu tiên mà cô đóng vai trò là người đứng đầu trong nhiệm vụ quản lý súng đạn trên phim trường của dự án phim.

Đối với cô Hannah Reed, việc được đảm nhận vai trò người đứng đầu trong hoạt động quản lý súng đạn trên phim trường "The Old Way" chính là một khởi đầu chính thức cho sự nghiệp riêng của cô sau quãng thời gian dài cô đã làm quen công việc với vai trò phụ tá của cha. Thực tế, trước đây, công việc chính của cô Hannah Reed chủ yếu là ghi hình cho một công ty truyền thông.

Sau dự án "The Old Way", đến tháng 10 này, cô Hannah Reed tham gia vào dự án phim "Rust" do nam diễn viên Alec Baldwin sản xuất và đóng chính. Đến ngày 21/10 vừa qua, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã bất ngờ xảy ra khi khẩu súng trong tay nam diễn viên Alec Baldwin phát nổ, khiến đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins thiệt mạng, đạo diễn chính Joel Souza bị thương.

Nam diễn viên Alec Baldwin bàng hoàng trên phim trường "Rust" sau vụ tai nạn súng đạn (Ảnh: New York Post).

Sau dự án "The Old Way", đến tháng 10 này, cô Hannah Reed tham gia vào dự án phim "Rust" do nam diễn viên Alec Baldwin sản xuất và đóng chính (Ảnh: New York Post).

Trong cuộc phỏng vấn chia sẻ về nghề nghiệp của mình, cô Hannah Reed từng nói rằng việc chuẩn bị đạn giả cho những khẩu súng phục vụ trong cảnh phim, theo cô, chính là "điều đáng sợ nhất" trong công việc quản lý súng đạn trên phim trường.

Cô Hannah Reed đã hỗ trợ cha trong công việc quản lý súng đạn trên phim trường từ năm cô 16 tuổi, cô được ông truyền nghề, hướng dẫn trực tiếp trong công việc qua các dự án phim. Thực tế, vấn đề an toàn trên phim trường "Rust" đã là điều khiến nhiều thành viên trong đoàn phim lo lắng.

Theo một số thông tin mà tờ tin tức Los Angeles Times (Mỹ) thu thập được, vào ngày 16/10, một khẩu súng trên phim trường "Rust" đã có hai lần bắn ra đạn thật nhưng may mắn không ai bị thương; vào tuần trước nữa, cũng có một lần sự việc như thế xảy ra; vì vậy, một số nhân sự rất lo lắng về vấn đề an toàn trên phim trường, họ quyết định từ bỏ dự án này từ trước khi vụ tai nạn bi kịch xảy ra.

Cô Hannah Reed có cha là một chuyên gia quản lý súng đạn dày dặn kinh nghiệm, rất có uy tín ở Hollywood - ông Thell Reed (ảnh) (Ảnh: New York Post).

Trong sự việc bi kịch vừa xảy ra trên phim trường "Rust", bên cạnh nam diễn viên Alec Baldwin - người cầm khẩu súng tại thời điểm xảy ra tai nạn và cô Hannah Reed - người quản lý súng đạn trên phim trường, hiện tại, người ta còn nhắc nhiều tới trợ lý đạo diễn Dave Halls - người đã cầm khẩu súng từ chỗ cô Hannah Reed rồi đem tới đưa cho nam diễn viên Alec Baldwin.

Khi đưa súng, anh Dave Hall hô lớn để tất cả mọi người cùng nghe: "Súng an toàn!", với ý nghĩa rằng khẩu súng này phù hợp để dùng trong cảnh phim.

Nhưng chỉ một lúc sau đó, khi thực hiện một cảnh phim mà Alec Baldwin cần chĩa khẩu súng về phía máy quay và làm động tác bóp cò, cô Hutchins đứng ngay phía sau máy quay đã ngay lập tức hứng chịu vết thương chí mạng, đạo diễn Joel Souza đứng phía sau cô cũng bị thương.

Nữ đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins đã thiệt mạng trên phim trường "Rust" sau khi hứng chịu phát đạn chí tử (Ảnh: New York Post).

Hoạt động điều tra ban đầu cho thấy rằng một viên đạn đã gây nên vết thương chí tử ở vùng ngực của cô Hutchins, có thể hiểu rằng viên đạn này đã... đi xuyên qua người cô Hutchins và tiếp tục bắn vào vai đạo diễn Joel Souza, nhưng lúc này, mức độ sát thương của viên đạn đã giảm nên đạo diễn Souza chỉ bị thương.

Khi xảy ra sự việc, đạo diễn Souza đứng sau cô Hutchins và họ cùng đang tập trung quan sát màn hình thu lại các cảnh quay.

Bích Ngọc

Theo New York Post/TMZ