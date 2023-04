Gần 600 nghệ sĩ tham gia Hội thi hợp xướng quốc tế Việt Nam 2023

Sau 3 năm gián đoạn do dịch covid-19, TP Hội An (Quảng Nam) tiếp tục được hiệp hội Interkultur (CHLB Đức) lựa chọn là nơi tổ chức Hội thi hợp xướng quốc tế Việt Nam lần thứ VII, Hội An 2023.

Khai mạc Hội thi hợp xướng quốc tế Việt Nam lần VII, Hội An 2023.

Trong thời gian diễn ra hội thi, gần 600 nhạc trưởng, nghệ sĩ và nhạc công của 18 đoàn đến từ 7 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới gồm Ấn Độ, Malaysia, Saudi Arabia, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Slovakia sẽ tranh tài ở 13 môn thi.

Trong khuôn khổ cuộc thi năm nay, các đoàn sẽ tranh tài ở nhiều hạng mục với những màn trình diễn đặc sắc vừa đảm bảo những yêu cầu khắt khe của bộ môn hợp xướng, vừa thể hiện bản sắc riêng độc đáo ở mỗi đất nước là quê hương của các đoàn hợp xướng.

Gần 600 nghệ sĩ, 18 đoàn thuộc 7 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự hội thi.

Đây cũng là dịp để giới thiệu những giá trị độc đáo của loại hình biểu diễn hợp xướng đến công chúng, đồng thời là cơ hội để các nghệ sĩ Việt Nam giao lưu với các nền âm nhạc tiên tiến trên thế giới; từ đó, tiếp tục xây dựng và phát triển nền nghệ thuật Việt Nam bắt nhịp với hơi thở thời đại, phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân trong xu thế hội nhập toàn cầu.

Ngoài các cuộc thi chính thức tại Công viên Hội An, các đoàn sẽ tham gia trình diễn trong chương trình "Giai điệu quốc tế" trong các ngày 3 và 4/4 tại phố cổ Hội An.

Tiết mục biểu diễn của dàn hợp xướng đến từ Indonesia.

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch TP Hội An - cho hay Hội thi hợp xướng quốc tế Việt Nam tại Hội An lần này là dịp quảng bá hình ảnh văn hóa du lịch của Hội An, Quảng Nam, Việt Nam đến với bạn bè trong nước và quốc tế, đặc biệt trong giai đoạn Hội An đang phấn đấu tham gia mạng lưới "Thành phố sáng tạo" toàn cầu của UNESCO.

Đồng thời, hội thi góp phần thắt chặt thêm nhịp cầu thân ái, thắm tình hữu nghị, kết nối Hội An, Quảng Nam với các địa phương trong và ngoài nước.

Hội thi sẽ bế mạc vào ngày 5/4 tại Nhà hát Hội An.