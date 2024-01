Emma Stone nhận giải Quả Cầu Vàng thứ hai nhờ vai bạo liệt nhất sự nghiệp

Poor Things được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên ra mắt năm 1992 của tác giả Alasdair Gray. Phim kể về cuộc đời cô gái tên Bella (Emma Stone đóng) được nhà khoa học Dr. Godwin (Willem Dafoe đóng) hồi sinh. Sau đó, cô phiêu lưu trong đời sống tình ái và khám phá những giá trị cuộc đời.

Emma Stone trong "Poor Things" (Ảnh: News).

Khi công chiếu tại LHP Venice 2023 (Italy), Poor Things đã nhận được một tràng vỗ tay dài 8 phút cùng nhiều lời khen ngợi trên các trang báo lớn. Phim nhận chứng chỉ 100% tích cực trên trang Rotten Tomatoes. Đáng chú ý, diễn xuất của Emma Stone nhận "cơn mưa" lời khen của giới chuyên môn.

Emma Stone được đánh giá thể hiện xuất sắc hình tượng cô gái cá tính, phóng khoáng với tạo hình lạ mắt trong Poor Things. Đặc biệt, cảnh nóng bạo liệt của Emma trong phim gây xôn xao.

Tờ The Independent ca ngợi Bella Baxter là nhân vật táo bạo nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Emma. "Cô ấy đã có vai diễn táo bạo nhất trong sự nghiệp từ trước đến nay, vai diễn nặng về thể chất lẫn tâm lý", trang The Independent viết.

Đạo diễn Lanthimos từng chia sẻ về cảnh "nóng" bạo liệt trong Poor Things: "Emma Stone đã cống hiến hết mình cho cảnh nóng trong phim. Tôi không muốn thực hiện một bộ phim kiểu cách đoan trang. Bởi làm như vậy, tôi đã phản bội lại nhân vật chính của phim. Chúng tôi đều tin, Emma không xấu hổ khi phô bày cơ thể, hay việc phải khỏa thân. Cô ấy đã hết mình cho cảnh phim và cô ấy nắm bắt rõ mọi thứ".

Emma Stone cho biết, cô đã có một vai diễn bạo liệt nhất sự nghiệp trong "Poor Things" (Ảnh: News).

Về phần mình, Emma Stone cũng hoàn toàn hài lòng với nhân vật Bella trong Poor Things. Ngôi sao của bộ phim Người nhện cho biết, cô đã hóa thân thực sự vào nhân vật, cống hiến hết mình cho vai diễn và mọi thứ trong mắt nữ diễn viên thực sự rất hoàn hảo.

"Bella hiểu chỗ đứng của mình trong xã hội. Khía cạnh tình dục thực sự rất quan trọng với cuộc sống của cô ấy, thể hiện tính cách của cô ấy. Bella muốn được xã hội chấp nhận, muốn được tự do và quan trọng hơn, cô ấy phải có những trải nghiệm trong cuộc sống để trưởng thành", Emma nói về nhân vật của mình.

Những nỗ lực của Emma tiếp tục được ghi nhận tại giải thưởng Quả Cầu Vàng 2024 sau khi cô đánh bại các đối thủ như Fantasia Barrino, Jennifer Lawrence, Natalie Portman, Alma Pöysti và Margot Robbie để giành giải Nữ chính xuất sắc.

Tạo hình và diễn xuất của Emma Stone trong "Poor Things" được giới phê bình đánh giá cao (Ảnh: News).

Tại lễ trao giải Quả cầu vàng 2024, khi lên sân khấu nhận giải, Emma Stone đã nhận được nhiều tràng pháo tay nồng nhiệt. Nữ diễn viên Jennifer Lawrence và người bạn thân Taylor Swift đều cổ vũ nhiệt tình cho ngôi sao 36 tuổi.

Emma Stone bắt đầu bài phát biểu bằng cách nhắc đến chồng cô - Dave McCary, tiếp theo đó gửi lời cảm ơn tới các bạn diễn trong bộ phim Poor Things. "Điều này thật tuyệt vời. Dave, em sẽ bắt đầu thật nhanh với anh. Em yêu anh rất nhiều, cảm ơn anh vì tất cả", nữ diễn viên nói.

Cũng trong bài phát biểu, nữ diễn viên khẳng định mỗi ngày trên phim trường Poor Things đều là "một niềm vui tuyệt đối". Được biết, Quả Cầu Vàng 2024 là giải thưởng Quả Cầu Vàng thứ hai trong sự nghiệp điện ảnh của Emma.

Tại Quả Cầu Vàng 2024, bộ phim Poor Things giành 2 giải gồm Nữ chính xuất sắc và Phim hài/nhạc kịch hay nhất. Poor Things cũng đánh dấu sự tái hợp ăn ý của "cặp bài trùng" gồm đạo diễn kiêm diễn viên Yorgos Lanthimos và Emma Stone.

Trước đây, họ từng hợp tác thành công trong tác phẩm lấy đề tài cung đấu của hoàng gia Anh - The Favourite và phim nhận 10 đề cử Oscar tại mùa giải năm 2019.

Emma Stone hạnh phúc với giải Quả Cầu Vàng thứ hai trong sự nghiệp (Ảnh: CBS).

Những điều thú vị về Emma Stone

Emma Stone (SN 1988) được đông đảo khán giả biết đến qua những tác phẩm đình đám như Easy A (2010), The Amazing Spider-Man (2012-2014) và La La Land (2016).

Vai diễn Gwen Stacy, bạn gái của Người Nhện Peter Parker (Andrew Garfield đóng) trong The Amazing Spider-Man, được xem là điểm sáng trong sự nghiệp diễn xuất của Emma. Đây là dự án tái khởi động thương hiệu Người Nhện, vốn trở thành bom tấn với 3 phần do Tobey Maguire đảm nhiệm.

Nữ diễn viên sinh năm 1988 từng giành nhiều giải thưởng điện ảnh uy tín trong sự nghiệp. Trong đó phải kể tới giải Oscar dành cho Nữ chính xuất sắc trong bộ phim âm nhạc La La Land.

Năm 2017, Emma trở thành nữ diễn viên nhận cát-xê cao nhất thế giới và được tạp chí Time bình chọn là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới.

Ngôi sao thế hệ 8X được truyền thông quốc tế đánh giá cao nhờ những thành tựu trong nghệ thuật, cuộc sống sạch scandal và là biểu tượng của sự thân thiện, ngọt ngào.

Emma Stone được xem là ngôi sao 8X đình đám và tài năng của Hollywood (Ảnh: Getty Images).

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, Emma phải trải qua nhiều trở ngại để có thể theo đuổi nghiệp diễn. Cha mẹ nữ diễn viên tóc vàng từng không ủng hộ con gái đóng phim.

Trong cuộc trò chuyện với diễn viên Eddie Redmayne vào năm 2015, cô kể: "Năm 14 tuổi, tôi đã thuyết trình bằng PowerPoint với cha mẹ, nói tất cả lý do tôi nên trở thành diễn viên và xin phép họ cho tôi chuyển đến Los Angeles. Kể từ khi 7 tuổi, tôi chỉ muốn theo đuổi diễn xuất".

Sau khi cha mẹ đồng ý, cô chuyển đến Los Angeles (Mỹ) sống và làm việc. Dự án đầu tiên cô tham gia là In Search of the Partridge Family (2004). Tiếp đó, cô góp mặt trong nhiều vai phụ của các phim truyền hình.

Thời mới gia nhập làng giải trí, Emma thường xuất hiện trong các dự án hài. Từ những năm 2010, Emma tập trung vào dòng phim chính kịch và gặt hái nhiều thành công. Cô bứt phá nhờ vai phụ trong Birdman (2014), nhận một đề cử Nữ phụ xuất sắc tại Oscar.

2 năm sau, cô giành giải Oscar đầu tiên trong sự nghiệp nhờ vai diễn Mia trong La La Land. Tác phẩm thắng 6 giải Oscar đưa tên tuổi Emma thành sao hạng A Hollywood. Những năm gần đây, cô tiếp tục gây tiếng vang nhờ lối diễn linh hoạt ở Cruella (2021), The Favourite (2018).

Emma thừa nhận mắc chứng rối loạn lo âu. Năm 2015, cô chia sẻ trên tờ Wall Street Journal: "Lần đầu lên cơn hoảng loạn, tôi ở nhà một người bạn và nghĩ rằng ngôi nhà đang cháy. Ba năm tiếp theo, chuyện đó không dừng lại. Hầu như mỗi ngày, tôi phải gặp y tá vào buổi trưa, bất lực khi không thể làm gì để thay đổi. Tôi hỏi mẹ rằng, ngày hôm nay sẽ diễn ra thế nào, và lặp lại câu hỏi 30 giây sau".

Sau khi tham gia đóng kịch ở trường, Emma nhận ra diễn xuất có thể cải thiện tình trạng sức khỏe và quyết tâm trở thành diễn viên.

Ngôi sao xinh đẹp sở hữu một giải Oscar và 2 Quả Cầu Vàng thú nhận, nếu không trở thành diễn viên, cô muốn trở thành nhà báo. "Điểm chung của hai nghề này chính là quan sát mọi người và phân tích những việc họ làm. Tôi nghĩ điều đó rất thú vị", cô nói.