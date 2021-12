Diễn xuất xuất thần của Song Hye Kyo giúp phim lập kỷ lục rating mới

Dân trí Trong những tập phim gần đây của "Now, We Are Breaking Up", Song Hye Kyo đã nhận cơn mưa lời khen về diễn xuất và giúp phim cải thiện rating.

Hai ngày cuối tuần, bộ phim Now, We Are Breaking Up với sự góp mặt của Song Hye Kyo và Jang Ki Yong đã lên sóng trên đài SBS (Hàn Quốc). Những chuyển biến tình cảm giữa hai nhân vật chính cùng pha diễn cảnh khóc nức nở của Song Hye Kyo đã giúp bộ phim nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Trong phim, mẹ Yoon Jae Guk (Jang Ki Yong đóng) mời Ha Young Eun (Song Hye Kyo đóng) đến nhà với tư cách bạn gái con trai. Tại đây, bà cố tình để Ha Young Eun nhìn thấy bức ảnh của anh em Yoon Jae Guk và Yoon Soo Wan. Mẹ của Yoon Jae Guk còn nói những câu ẩn ý khiến Ha Young Eun đau lòng rơi nước mắt. Sau khi biết chuyện, Yoon Jae Guk đã đến động viên Ha Young Eun.

Song Hye Kyo với tạo hình xinh đẹp và quyến rũ trong "Now, We Are Breaking Up".

Cảnh Ha Young Eun ôm lấy Yoon Jae Guk và khóc nức nở nhận được lời khen của khán giả. Theo Nielsen Korea, cảnh quay này giúp bộ phim tăng vọt lên 9,7%, mức rating cao nhất của bộ phim lúc này.

Một số khán giả nhận xét về diễn xuất của Song Hye Kyo: "Tôi đã khóc trước lời thú nhận của Ha Young Eun", "Diễn xuất của Song Hye Kyo thật tuyệt vời", "Tôi đã bật khóc vì lời tỏ tình đầy tình cảm", "Cô ấy diễn cảnh khóc mà vẫn xinh đẹp đến vậy"…

Sau khi Now, We Are Breaking Up phát sóng, Song Hye Kyo thường xuyên nhận về chỉ trích vì diễn xuất. Nhiều ý kiến cho rằng, nữ diễn viên nổi tiếng xứ Hàn không chịu thay đổi bản thân, không dám bước qua vùng an toàn và lặp lại chính mình trong những bộ phim trước đó.

Những cảnh diễn xuất nội tâm của Song Hye Kyo trong "Now, We Are Breaking Up" gần đây được khán giả đánh giá cao.

Now, We Are Breaking Up đánh dấu sự trở lại của Song Hye Kyo sau gần 3 năm nghỉ đóng phim và 2 năm kể từ khi cô xác nhận ly hôn với tài tử Song Joong Ki. Được biết, cát sê của Song Hye Kyo trong Now, We Are Breaking Up lên đến 200 triệu won/tập, giúp cô trở thành nữ diễn viên Hàn Quốc nhận mức lương cao nhất xứ kim chi, cùng "cô nàng ngổ ngáo" Jeon Ji Hyun.

Dẫu vậy, sự thể hiện của Song Hye Kyo trong 8 tập phim Now, We Are Breaking Up lại khiến nhiều khán giả hụt hẫng. Nhưng với sự chuyển biến tình cảm và phân cảnh khóc cảm động, "diễn mà như không" trong hai tập phim gần đây, Song Hye Kyo đã phần nào lấy lại tình cảm, sự ủng hộ của khán giả.

Now, We Are Breaking Up là bộ phim tâm lý tình cảm hiện đại của Hàn Quốc. Phim xoay quanh cuộc đời và chuyện tình cảm giữa Ha Young Eun (Song Hye Kyo đóng), một nữ thiết kế thời trang cá tính, thành công và có quan điểm sống thực tế. Cuộc đời của cô thay đổi khi chàng "phi công trẻ" và đồng thời là đồng nghiệp Yoon Jae Guk (Jang Ki Yong đóng) xuất hiện, chủ động bước vào thế giới của cô.

Song Hye Kyo hiện là nữ diễn viên nhận cát sê đóng phim truyền hình cao nhất tại Hàn Quốc.

Song Hye Kyo và bạn diễn Jang Ki Yong tương tác khá ăn ý trong "Now, We Are Breaking Up".

Song Hye Kyo kết đôi cùng "đàn em" trong "Now, we are breaking up"

Mi Vân

Theo Naver