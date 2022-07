Cuộc đời chìm nổi khiến diện mạo tài tử "Chúa tể rừng xanh" bị tàn phá

Tại Hollywood, Brendan Fraser (53 tuổi) được xem là một trong những minh chứng điển hình nhất về sức tàn phá của thời gian (Ảnh: Page Six).

Mới đây nhất, nam tài tử gây ấn tượng khi đảm nhận vai diễn mới trong dự án phim "The Whale", Brendan Fraser vào vai một người đàn ông nặng gần 280kg. Trong vai diễn này, công chúng hầu như không còn nhận ra nét nào của Fraser khi đóng "George Of The Jungle" (Chúa tể rừng xanh - 1997). Anh đã trở thành một phiên bản hoàn toàn khác của chính mình.

Tại Hollywood, Brendan Fraser (53 tuổi) được xem là một trong những minh chứng điển hình nhất về sức tàn phá và những biến động khó lường của thời gian đối với diện mạo một con người.

Brendan Fraser từng là "nam thần cơ bắp" nổi tiếng ở Hollywood hồi thập niên 1990, khi anh xuất hiện trong những bộ phim như "George of the Jungle" (Chúa tể rừng xanh - 1997) hay "The Mummy" (Xác ướp Ai Cập - 1999).

Sự thay đổi đến mức khó nhận ra của Brendan Fraser đã từng gây sửng sốt rất lớn. Dù vậy, nam diễn viên 53 tuổi hiện cảm thấy thoải mái với chính mình, anh vẫn đang tích cực tham gia đóng phim. Fraser luôn tỏ ra vui vẻ, thoải mái khi xuất hiện tại các sự kiện. Anh có suy nghĩ cởi mở về vấn đề diện mạo và chủ động tìm cách thích nghi để duy trì công việc và cuộc sống một cách ổn thỏa.

Sau những biến đổi mạnh về ngoại hình, Brendan Fraser nhận những vai diễn phụ trên màn ảnh để khởi động lại sự nghiệp sau quãng thời gian trầm lắng. Nhờ vậy, Fraser được công chúng quan tâm trở lại sau quãng thời gian lặng lẽ khá lâu trong sự nghiệp.

Brendan Fraser từng tiết lộ với tờ tạp chí GQ rằng anh đã tự hủy hoại cơ thể mình khi thực hiện quá nhiều pha hành động nguy hiểm trong các bộ phim. Chính điều này đã khiến anh phải trải qua nhiều ca phẫu thuật xương khớp về sau.

Sau nhiều năm kín tiếng về cuộc sống riêng, Brendan Fraser cũng chia sẻ về cuộc hôn nhân kéo dài 9 năm và đưa lại cho anh 3 người con. Sau cùng, Fraser và vợ cũ đã chia tay hồi năm 2007.

Sự đổ vỡ trong hôn nhân cùng với những vấn đề trong sự nghiệp khiến cuộc sống của Brendan Fraser trở nên khó khăn về nhiều mặt, anh rơi vào trầm cảm trong một thời gian.

Chia sẻ với tạp chí GQ, Brendan Fraser cho biết: "Trước khi xuất hiện trong tập phim thứ 3 của loạt phim "Xác ướp Ai Cập" hồi năm 2008, tôi đã gặp phải nhiều chấn thương, dù không nghiêm trọng tới tính mạng, nhưng tôi đã thực sự tự tàn phá cơ thể của chính mình trong sự nghiệp diễn xuất trước đó".

Hậu quả là Brendan Fraser đã phải trải qua nhiều ca phẫu thuật về sau. Điều này mãi cho tới năm 2018, sau khi đã quyết định tích cực quay trở lại với sự nghiệp diễn xuất, Fraser mới chia sẻ.

Brendan Fraser từng phải trải qua những ca phẫu thuật với xương sống, xương bánh chè… Đã có thời gian kéo dài khoảng 7 năm, anh liên tục phải ra vào bệnh viện điều trị các chứng bệnh.

Chấp nhận rằng bản thân đã có những thay đổi mạnh về ngoại hình, Fraser cũng đồng thời đón nhận những dạng vai mới phù hợp với bản thân trong hiện tại. Sau khi nhẫn nại với những vai diễn phụ trong nhiều năm qua, giờ đây, Fraser được đảm nhận vai chính trong phim điện ảnh "The Whale". Chuyện phim xoay quanh một giáo viên dạy tiếng Anh có tên Charlie.

Charlie bị béo phì và vì thừa cân, sức khỏe của Charlie lại càng gặp phải nhiều vấn đề hơn nữa. Dù vậy, Charlie nỗ lực vượt lên trên những giới hạn của tình trạng sức khỏe và thể chất để có thể tạo nên một mối quan hệ gắn kết, ấm áp với cô con gái đang ở lứa tuổi teen...

Bộ phim được đạo diễn bởi Darren Aronofsky và được biên kịch bởi Samuel D. Hunter. Phim sẽ được công chiếu tại LHP Venice trong mùa thu này.

"The Whale" chính là dự án điện ảnh đáng kể tiếp theo trong sự nghiệp của Fraser kể từ sau thời kỳ đỉnh cao của anh hồi thập niên 1990, với những vai diễn theo kiểu "nam thần cơ bắp".

Dù hiện tại đang có những bước tiến mới đáng kể trong sự nghiệp, nhưng Fraser đã phải trải qua nhiều năm tháng gặp phải những khó khăn trong cả sự nghiệp và đời tư.

Đã có những năm tháng, Fraser chủ ý lảng tránh truyền thông bởi anh đang phải vật lộn với chứng trầm cảm - hệ lụy của những vấn đề sức khỏe, sự biến đổi ngoại hình, sự nghiệp đi xuống, hôn nhân tan vỡ. Đến năm 2018, Fraser còn tiết lộ rằng anh từng bị khủng hoảng vì quấy rối tình dục.

Fraser đã giấu kín suốt nhiều năm tháng việc anh từng bị một "ông lớn quyền lực" ở Hollywood quấy rối tình dục hồi năm 2003. Sự việc xảy ra khi Brendan Fraser được mời tới dự một bữa trưa thân mật ở khách sạn.

Trong cuộc gặp, Brendan Fraser đã phải chịu đựng những động chạm sống sượng, sau khi rời khỏi cuộc gặp, Brendan Fraser đã kể lại câu chuyện này với người vợ của anh khi đó, dù vậy, anh quyết định giữ kín sự việc thay vì đưa ra trước truyền thông và công luận, bởi khi ấy, câu chuyện về nạn quấy rối tình dục ở Hollywood vẫn chưa bị phơi bày và còn nhiều e dè khi đề cập.

Sau sự việc, Brendan Fraser bị khủng hoảng tâm lý, nhưng anh không thể chia sẻ với ai trong giới làm nghề, bởi bản thân anh cảm thấy xấu hổ khi kể ra và cũng lo sợ rằng sự nghiệp của mình sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.

Brendan Fraser về sau có phản ánh sự việc với những người có trách nhiệm trong tổ chức mà "ông lớn Hollywood" kia làm việc, nhưng họ không có động thái nào đáng kể, ngoài việc từ dạo đó, họ tránh liên hệ với Brendan Fraser.

Tất cả những gì anh nhận được chỉ là một lá thư từ "ông lớn", khẳng định rằng Brendan Fraser đã hiểu lầm về ông, rằng ông không hề có ý khiếm nhã với anh. Sau cú sốc tâm lý đó, Brendan Fraser chia sẻ đã có lúc anh cảm thấy nghi ngờ chính bản thân mình, rằng có lẽ mình đã "thế nào đó", nên mới bị người ta đối xử như vậy.

Phải để 15 năm trôi qua, Brendan Fraser mới có đủ dũng khí kể lại trong cuộc phỏng vấn với GQ hồi năm 2018: "Tôi đã tự đổ lỗi cho chính mình và khi ấy, tôi thấy mình thật đáng thương, thật khốn khổ. Tôi đành phải tự nhủ: Chuyện này chẳng có gì nghiêm trọng, ông ấy làm vậy là để có được cảm nhận về diễn viên mà thôi.

Mùa hè xảy ra cuộc gặp ấy đối với tôi thật tồi tệ, tôi không nhớ nổi mình đã làm thế nào để vượt qua được. Có thể tôi đã phản ứng thái quá trước những gì xảy ra, nhưng tôi hiểu rõ sự thật ở đây là gì".