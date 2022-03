Dàn sao đẹp nức tiếng trong thập niên 1980 - 1990 giờ thế nào?

Hiện tại ở tuổi 58, bà Bridget Fonda đã hoàn toàn từ giã cuộc sống của một ngôi sao (Ảnh: New York Post).

Đầu năm nay, nữ diễn viên nổi tiếng Hollywood một thuở - Bridget Fonda gây sửng sốt khi xuất hiện ở bên ngoài sau hơn một thập kỷ "ở ẩn".

Hiện tại ở tuổi 58, bà Bridget Fonda đã hoàn toàn từ giã cuộc sống của một ngôi sao. Trước đó, bà đã giải nghệ hồi năm 2002 và không còn xuất hiện tại các sự kiện từ năm 2010. Hiện giờ, bà Bridget trông hoàn toàn khác so với thời trẻ, rất khó để nhận ra bà chính là nữ diễn viên nổi tiếng Hollywood năm xưa.

Từng có thời, bà Bridget được xem là một trong những phụ nữ đẹp nhất ở Hollywood hồi thập niên 1990, nhưng rồi bà quyết định lựa chọn một cuộc sống khác và từ giã sự nghiệp diễn viên. Khi bất ngờ xuất hiện ở bên ngoài hồi đầu năm nay, bà Bridget Fonda khiến nhiều người phải sửng sốt trước sự đổi thay của bà qua thời gian.

Giống như bà Bridget Fonda, nhiều ngôi sao Hollywood từng đẹp nức tiếng hồi thập niên 1980 - 1990 đã hoàn toàn thay đổi diện mạo và phong cách sống qua thời gian. Nhiều người ưu tiên sự thoải mái trong cuộc sống cá nhân, đề cao cảm nhận của bản thân, hơn là chạy theo những kỳ vọng của số đông.

Hãy cùng nhìn lại dàn sao nổi tiếng cách đây hơn 3 thập kỷ để thấy thời gian khiến ai cũng phải thay đổi, dù theo những cách khác nhau:

Hiện giờ, ở tuổi 64, bà Kelly McGillis thoải mái đón nhận sự thay đổi của bản thân (Ảnh: New York Post).

Nữ diễn viên Kelly McGillis từng gây xao xuyến bao trái tim khán giả nam, khi xuất hiện bên tài tử Tom Cruise trong phim hành động "Top Gun" hồi năm 1986.

Hiện giờ, ở tuổi 64, bà Kelly McGillis thoải mái đón nhận sự thay đổi của bản thân trong hiện tại: "Tôi bây giờ già và béo, nhưng diện mạo này mới là phù hợp với độ tuổi của tôi. Tôi muốn mình cảm thấy thoải mái và dễ chịu khi được là chính mình, hơn là áp đặt những chuẩn mực mệt nhọc lên cuộc sống của bản thân khi đã ở tuổi này".

Ở tuổi 67, bà Kathleen Turner đã có nhiều thay đổi về ngoại hình (Ảnh: New York Post).

Nữ diễn viên Kathleen Turner trở nên nổi tiếng sau khi xuất hiện trong phim "Body Heat" hồi năm 1981. Trong thập niên 1980, Kathleen Turner được xem là nhan sắc nổi bật ở Hollywood, bà thường xuất hiện tại các sự kiện với phong cách sexy gợi cảm.

Hiện tại, ở tuổi 67, bà Kathleen Turner đã có nhiều thay đổi, nhưng bà hoàn toàn thoải mái đón nhận những sự đổi khác của bản thân qua thời gian. Bà Turner thể hiện sự vui vẻ, tự tin mỗi khi có thợ săn ảnh đi theo chụp hình.

Nữ diễn viên của seri phim truyền hình "Twin Peaks" đang ở tuổi 51, bà Boyle không còn xuất hiện ở bên ngoài nhiều nữa (Ảnh: New York Post).

Nữ diễn viên Lara Flynn Boyle từng là một nhan sắc được săn đón tại Hollywood từ cuối thập niên 1980 đến đầu thập niên 2000. Nữ diễn viên của seri phim truyền hình "Twin Peaks" đang ở tuổi 51, bà Boyle không còn xuất hiện ở bên ngoài nhiều nữa.

Trong một cuộc phỏng vấn, bà Boyle cho biết bà không sử dụng máy tính và điện thoại thông minh, bà không biết sử dụng công cụ tìm kiếm trên mạng, cũng không đọc những thông tin viết về mình. Bà Boyle cho biết đã từ lâu, bà ít khi ra ngoài gặp gỡ và tận hưởng một cuộc sống tĩnh lặng.

Ở tuổi 60, nữ diễn viên của phim điện ảnh "When Harry Met Sally…" vẫn giữ được những nét đẹp gợi nhớ về một thời tuổi trẻ (Ảnh: New York Post).

Nữ diễn viên Meg Ryan từng được xem là nữ hoàng phim tình cảm lãng mạn ở Hollywood trong thập niên 1980 - 1990. Ở tuổi 60, nữ diễn viên của phim điện ảnh "When Harry Met Sally…" vẫn giữ được những nét đẹp gợi nhớ về một thời tuổi trẻ.

Sự thay đổi đến mức khó nhận ra của Brendan Fraser đã từng gây sửng sốt (Ảnh: New York Post).

Nam diễn viên Brendan Fraser từng là "nam thần cơ bắp" nổi tiếng ở Hollywood hồi thập niên 1990, khi anh xuất hiện trong những bộ phim như "George of the Jungle" (1997) hay "The Mummy" (1999).

Sự thay đổi đến mức khó nhận ra của Brendan Fraser đã từng gây sửng sốt. Dù vậy, nam diễn viên 53 tuổi cảm thấy thoải mái với chính mình, anh vẫn đang tiếp tục đóng phim. Fraser tỏ ra vui vẻ, thoải mái khi xuất hiện tại các sự kiện. Anh có suy nghĩ tích cực về vấn đề diện mạo và tìm cách thích nghi để duy trì công việc và cuộc sống một cách ổn thỏa.

Hiện giờ, ở tuổi 54, Matt LeBlanc đã đổi khác rất nhiều (Ảnh: New York Post).

Nam diễn viên Matt LeBlanc từng được xem là gương mặt nam hấp dẫn nhất trong seri phim truyền hình nổi tiếng "Friends". Hiện giờ, ở tuổi 54, Matt LeBlanc đã đổi khác rất nhiều.

Hiện giờ, Perry đã không còn quá câu nệ chuyện hình thức (Ảnh: New York Post).

Nam diễn viên Matthew Perry cũng từng rất được yêu mến khi xuất hiện trong seri phim truyền hình "Friends". Hiện giờ, ở tuổi 52, Perry đã không còn quá câu nệ chuyện hình thức.

Từng có thời, Mickey Rourke được xem là nam diễn viên hấp dẫn hàng đầu ở Hollywood (Ảnh: New York Post).

Nam diễn viên Mickey Rourke bắt đầu được yêu thích sau bộ phim điện ảnh "9½ Weeks" (1986). Đã từng có thời, Mickey Rourke được xem là nam diễn viên hấp dẫn hàng đầu ở Hollywood. Thời trẻ, Rourke còn tích cực luyện tập quyền anh và theo đuổi sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.

Hiện tại, ở tuổi 69, nam tài tử đã phải trải qua những lần phẫu thuật ở vùng mặt vì gặp phải những chấn thương trong quá trình thi đấu quyền anh. Chính Mickey Rourke cũng thừa nhận rằng những cuộc phẫu thuật thẩm mỹ không đưa lại kết quả như ý.

"Phần lớn những cuộc phẫu thuật là để sửa chữa những hư hại gây ra trên gương mặt tôi vì những cuộc đấu quyền anh, nhưng có lẽ tôi đã chọn sai người để trao gửi gương mặt của mình. Tôi từng bị vỡ mũi hai lần, từng trải qua năm cuộc phẫu thuật vùng mũi và một cuộc phẫu thuật ở gò má", Rourke cho hay.

Tom Cruise hiện vẫn được xem là ngôi sao phim hành động đáng nể ở Hollywood (Ảnh: New York Post).

Tài tử Tom Cruise hiện tại đã ở tuổi 59 nhưng vẫn được xem là ngôi sao phim hành động đáng nể ở Hollywood. Anh giữ được đẳng cấp phong độ bền bỉ ở mức đáng ngưỡng mộ, từ ngoại hình, diện mạo, cho tới sự dẻo dai, linh hoạt của cơ thể khi tham gia vào các dự án phim hành động.

Ở tuổi 58, Depp trở nên tiều tụy, điều này phản ánh cả tác động của thời gian và những vấn đề xuất hiện trong đời sống cá nhân (Ảnh: New York Post).

Tài tử Johnny Depp từng là gương mặt điển trai hàng đầu ở Hollywood. Anh được yêu thích sau khi xuất hiện trong những phim như "21 Jump Street", "Cry-Baby", "Edward Scissorhands"... Johnny Depp từng đi qua nhiều cuộc tình, đính hôn với nhiều người đẹp ở Hollywood, trước khi trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Dù vậy, qua thời gian, hình ảnh của Johnny Depp đã bị ảnh hưởng tiêu cực bởi những lùm xùm, điều tiếng. Johnny Depp từng vướng vào nghi vấn nghiện rượu và chất cấm, bên cạnh đó, những kiện tụng dai dẳng xung quanh cáo buộc bạo hành trong gia đình giữa Johnny Depp và vợ cũ Amber Heard khiến sự nghiệp của nam tài tử bị ảnh hưởng nhiều.

Kể từ sau khi vướng phải cáo buộc bạo hành trong gia đình, Johnny Depp không còn nhận được những lời mời diễn xuất, các hợp đồng quảng cáo cũng biến mất. Ở tuổi 58, Depp trở nên tiều tụy, điều này phản ánh cả tác động của thời gian và những vấn đề xuất hiện trong đời sống cá nhân.

Qua thời gian, John Travolta hiện giờ đã ở tuổi 68 và thay đổi nhiều (Ảnh: New York Post).

Tài tử John Travolta từng chinh phục trái tim rất nhiều khán giả nữ từ thập niên 1970 tới thập niên 1990 với những bộ phim như "Saturday Night Fever", "Grease", "Staying Alive", "Pulp Fiction", "Look Who's Talking"... Qua thời gian, John Travolta hiện giờ đã ở tuổi 68 và thay đổi nhiều.