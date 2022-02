Sửng sốt trước sự đổi thay của minh tinh nổi tiếng hồi thập niên 1990

Minh tinh người Mỹ Bridget Fonda gây sửng sốt khi bà xuất hiện trở lại sau 12 năm "ở ẩn" (Ảnh: New York Post).

Bridget Fonda là cháu gái của nữ diễn viên nổi tiếng ở Hollywood - Jane Fonda. Mới đây, nữ diễn gây sốc khi bất ngờ xuất hiện trở lại sau 12 năm im ắng "ở ẩn".

Hiện tại, Bridget Fonda đang ở tuổi 58, bà có vóc dáng "đậm người", khác hẳn với vóc dáng mảnh dẻ thời trẻ. Bà Bridget Fonda đã từ giã sự nghiệp diễn xuất hồi năm 2002 rồi dần dần biến mất hẳn khỏi dòng chảy tin tức về giới sao Hollywood.

Chỉ tới mới đây, vì một số công việc, bà bất ngờ xuất hiện trở lại ở Hollywood, những hình ảnh của bà liền gây sốt trên các tờ tin tức về giới sao Hollywood. Công chúng ngỡ ngàng trước sự đổi khác mạnh mẽ ở Bridget Fonda so với thời kỳ hoàng kim trong sự nghiệp của bà.

Những ngày này, bà Bridget Fonda bất ngờ xuất hiện trở lại trên đường phố tấp nập ở Los Angeles, bà lái xe đi tới nhiều địa điểm và thực hiện một số công việc.

Bà Bridget Fonda từng là một gương mặt nổi bật trong gia đình Fonda - một gia đình vốn có nhiều diễn viên nổi tiếng. Ông nội của bà là nam diễn viên Henry Fonda (ông đã qua đời ở tuổi 77 hồi năm 1982), cha của bà là nam diễn viên Peter Fonda (ông đã qua đời ở tuổi 79 hồi năm 2019), bác của bà là nữ diễn viên Jane Fonda (hiện 84 tuổi).

Bà Bridget Fonda xuất hiện bên chồng hồi năm 2009, đây là một trong những lần cuối cùng bà xuất hiện trước công chúng (Ảnh: New York Post).

Bà Bridget Fonda của hiện tại (Ảnh: New York Post).

Bà Bridget Fonda từ giã sự nghiệp diễn xuất sau khi gặp phải một tai nạn xe hơi hồi năm 2003, vụ việc khiến bà bị chấn thương nặng ở vùng lưng. Ngay trong năm đó, bà kết hôn với nhà soạn nhạc - nam ca sĩ Danny Elfman (hiện 68 tuổi). Con trai của họ ra đời một năm sau đó.

Cho tới hôm nay, ông Danny Elfman vẫn tiếp tục hoạt động trong nền công nghiệp giải trí. Dù vậy, ông Danny Elfman khá kín tiếng về cuộc sống gia đình. Thông tin về cuộc sống hôn nhân cũng như hình ảnh của người vợ - bà Bridget Fonda không bao giờ xuất hiện trên tài khoản mạng xã hội của ông.

Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, bà Bridget Fonda được biết tới nhiều với những bộ phim như "The Godfather Part III" (1990), "Single White Female" (1992), "Singles" (1992), "Point of No Return" (1993), "It Could Happen to You" (1994), và "Jackie Brown" (1997). Vai diễn cuối cùng của bà là trong bộ phim truyền hình có tên "Snow Queen" ra mắt hồi năm 2002.

Bà Bridget Fonda từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 1993 rằng: "Tôi tự hỏi mình sẽ vui với sự nghiệp của bản thân như thế nào, nếu tôi không sinh ra trong một gia đình vốn đã nổi tiếng sẵn ở Hollywood. Tôi tự hỏi mình sẽ cảm thấy như thế nào, nếu tôi đạt được những thành tích trong công việc hoàn toàn bằng năng lực của bản thân.

Đôi khi tôi tự hỏi liệu tôi có cảm thấy nhẹ nhõm hơn không, nếu tôi đạt được những điều mình đang có hoàn toàn bằng sức lực của mình. Thực tế, tôi vẫn không ngừng tự hỏi bản thân rằng có phải vì tôi là thành viên trong gia đình Fonda mà tôi được trao nhiều cơ hội hay không".

Bà Bridget Fonda thời trẻ (Ảnh: New York Post).

Bà Bridget Fonda từng được xem là một diễn viên ưu tú trong gia đình Fonda, bà tốt nghiệp từ trường Đại học danh tiếng và từng theo học tại trường đào tạo diễn xuất trứ danh.

Năm 2003, bà sống sót sau vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng nhưng bị chấn thương nặng ở lưng. Chính sự việc này cùng với việc con trai ra đời hồi năm 2004 đã khiến bà từ giã sự nghiệp diễn xuất để tập trung vào cuộc sống gia đình. Kể từ đó, bà Bridget Fonda có một đời sống gia đình phẳng lặng bên người chồng - nam ca sĩ Danny Elfman.

Bridget Fonda trong phim "Singles" (1992) (Ảnh: New York Post).

Bridget Fonda trong phim "Scandal" (1989) (Ảnh: New York Post).

Bridget Fonda trong phim "Shag" (1988) (Ảnh: New York Post).