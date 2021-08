"Thiên thần bóng tối" Jessica Alba xem chồng như "bạn cùng phòng"

Dân trí Nữ diễn viên kiêm doanh nhân thành đạt - Jessica Alba đã vừa tiết lộ rằng vợ chồng cô hiện giờ giống như "bạn cùng phòng" sau 13 năm gắn bó trong hôn nhân và có 3 người con chung.

Sau 13 năm gắn bó trong hôn nhân, nữ diễn viên của sê-ri phim truyền hình "Thiên thần bóng tối" thừa nhận rằng rất khó để có thể duy trì ngọn lửa tình yêu cháy đượm mãi: "Những điều lãng mạn, đẹp đẽ nhất tồn tại trong khoảng hơn 2 năm đầu gắn bó, còn sau đó, hai người dần xem nhau như bạn cùng phòng, cùng đi qua những vấn đề, cùng gánh những trách nhiệm, cùng có rất nhiều việc cần hoàn tất...".

Những điều này đã vừa được Jessica Alba chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn mới đây. Jessica Alba kết hôn với nhà sản xuất phim Cash Warren (42 tuổi) hồi năm 2008, khi cô đang mang thai ở tháng thứ 9 người con gái đầu lòng - cô bé Honor (hiện tại 13 tuổi).

Trong cuộc phỏng vấn thực hiện với show trực tuyến "Before, During, and After Baby", Jessica Alba tiết lộ rằng cả Honor và người con gái thứ hai của cô - bé Haven (hiện 9 tuổi) đều nằm ngoài kế hoạch của vợ chồng cô, nên hai người không có nhiều thời gian để thích nghi với những thay đổi trong cuộc sống. Chỉ tới khi họ chào đón cậu con trai Hayes (hiện 3 tuổi), mọi chuyện mới nằm trong kế hoạch đã vạch sẵn của hai người.

Jessica Alba thành thực chia sẻ rằng ban đầu, vợ chồng cô cũng cố gắng thực hiện những buổi hẹn lãng mạn diễn ra định kỳ hàng tuần, trong các cuộc hẹn ấy, họ sẽ không nói về chuyện con cái, việc gia đình, những trách nhiệm, những kế hoạch... Nhưng dần dần, khi thời gian trôi qua, những cuộc hẹn này cũng không còn diễn ra nữa vì nhiều lý do.

Gia đình của Jessica Alba.

Dù không còn thực hiện những buổi hẹn lãng mạn ở bên ngoài, nhưng Alba khẳng định vợ chồng cô luôn quan tâm chú ý tới cách họ đối thoại với nhau. Hai người luôn tập trung vào việc làm sao để họ vẫn có thể đối thoại ngay cả khi đôi bên đang cảm thấy không vui, để họ có thể nói thực những suy nghĩ và xúc cảm của mình theo hướng tích cực và có tính xây dựng nhất, thay vì để mặc vấn đề tồn tại và âm thầm trở thành ung nhọt trong mối quan hệ.

Alba cũng thừa nhận rằng đôi khi cô vẫn coi việc chồng ở bên hỗ trợ mình là việc dĩ nhiên phải thế và không thực sự dành sự trân trọng xứng đáng cho chồng: "Chúng tôi có cả tình bạn trong mối quan hệ vợ chồng, có sự thoải mái thân thuộc vì đã gắn bó bên nhau rất lâu, nhiều khi chúng tôi vẫn cư xử theo kiểu đinh ninh rằng người kia sẽ mãi luôn ở bên cạnh mình, không đi đâu cả, và đôi khi người này không dành đủ sự trân trọng cho người kia.

Đôi khi, chúng ta cũng quên mất việc phải cân nhắc tới cảm xúc của đối phương theo như cách chúng ta vẫn thường cân nhắc tới cảm xúc của những người khác xung quanh mình, đơn giản bởi đôi bên đã gắn bó quá lâu nên nhiều khi lại quên mất việc phải để ý tới xúc cảm của nhau. Đó chính là điều mà tôi nghĩ mình và bạn đời phải không ngừng tự nhắc bản thân để thay đổi".

Alba cũng khẳng định rằng cô không phải người nắm giữ bí quyết giúp gây dựng gia đình hạnh phúc, bởi chính cô cũng đang phải học hỏi và tự rút ra kinh nghiệm cho mình.

Điều khiến Alba ngạc nhiên nhất trong việc làm mẹ chính là cách cô phải thích nghi để trở nên thoải mái hơn trước những khó khăn, vất vả, hoang mang, bối rối trong quá trình làm mẹ. Nhưng cũng chính từ khi làm mẹ, Alba nhận ra rằng cô thực sự mạnh mẽ tới mức nào:

"Dù làm mẹ có thể khiến một người phụ nữ trải qua nhiều xúc cảm thăng trầm hơn, nhưng chính những vất vả, khó khăn khi làm mẹ lại khiến phụ nữ tìm thấy sức mạnh để họ thêm mạnh mẽ và thành công trong cuộc sống".

Bích Ngọc

Theo Insider