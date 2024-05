Chuyện tình của vũ nữ thoát y và con trai tỷ phú đoạt Cành Cọ Vàng

Ban giám khảo của LHP Cannes 2024 đã lựa chọn bộ phim Anora để trao giải Cành Cọ Vàng danh giá. Phim cạnh tranh với 21 bộ phim khác trước khi giành chiến thắng ngoạn mục. Chuyện phim xoay quanh chuyện tình giữa một vũ nữ thoát y người Mỹ (nữ diễn viên Mikey Madison) và con trai của một tỷ phú người Nga (nam diễn viên Mark Eydelshteyn).

Baker là nhà làm phim người Mỹ đầu tiên giành được giải thưởng Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes trong vòng hơn một thập kỷ trở lại đây. Lần gần đây nhất một nhà làm phim người Mỹ giành được giải thưởng này là đạo diễn Terrence Malick với phim The Tree of Life hồi năm 2011.

Đạo diễn Sean Baker nhận giải Cành Cọ Vàng (Ảnh: Variety).

Từ trái sang phải: Đạo diễn Sean Baker - nam diễn viên Mark Eydelshteyn - nữ diễn viên Mikey Madison (Ảnh: Variety).

Anora là phim thứ 3 trong sự nghiệp của Baker được công chiếu tại Cannes, trước đó, hai phim của anh gồm The Florida Project và Red Rocket cũng từng được công chiếu tại Cannes. Baker nhận giải từ vị đạo diễn đồng hương đã có hai lần giành được Cành Cọ Vàng - đạo diễn gạo cội Francis Ford Coppola.

Năm nay, Coppola đưa tới Cannes dự án phim đầy tham vọng của ông - phim Megalopolis. Dù vậy, phim không giành được bất cứ giải thưởng nào. Đạo diễn Baker cho biết anh dành giải thưởng của mình cho tất cả những phụ nữ hoạt động trong môi trường công việc nhạy cảm.

Cảnh trong phim "Anora" (Ảnh: Variety).

Trong bài phát biểu nhận giải, Baker cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thưởng thức phim điện ảnh một cách thực thụ: "Công chúng thế giới cần phải nhớ rằng việc xem một bộ phim tại nhà, trong lúc lướt điện thoại và kiểm tra email, trong khi bạn chỉ dành một nửa sự tập trung cho bộ phim, không phải là cách thức phù hợp để xem phim điện ảnh.

Một số công ty công nghệ muốn con người nghĩ cách xem như vậy cũng ổn. Nhưng xem phim ngoài rạp cùng với người khác mới là một trải nghiệm tuyệt vời. Chúng ta cùng nhau khóc cười, vui buồn, giận dữ, sợ hãi, hy vọng và phấn chấn cùng với bạn bè và cả những người xa lạ bên trong phòng chiếu. Tôi xin nói rằng tương lai của điện ảnh nằm ở nơi mà nó bắt đầu, đó chính là ngoài rạp chiếu".

Nữ đạo diễn Payal Kapadia nhận giải Grand Prix (Giải thưởng lớn) với phim All We Imagine as Light. Đây là giải quan trọng thứ hai của liên hoan. All We Imagine as Light là phim điện ảnh Ấn Độ đầu tiên được đưa vào danh sách phim tranh giải tại LHP Cannes trong vòng 30 năm trở lại đây. Chuyện phim xoay quanh mối quan hệ giữa 3 người phụ nữ sinh sống ở Mumbai.

Trailer phim "All We Imagine As Light" (Video: Screen International).

Giải kịch bản xuất sắc nhất trao cho nữ đạo diễn người Pháp Coralie Fargeat với phim kinh dị The Substance. Chuyện phim xoay quanh nỗi ám ảnh về tuổi trẻ và vẻ đẹp của một nữ diễn viên đứng tuổi. Vai chính trong phim giao cho minh tinh người Mỹ Demi Moore.

Dàn nữ diễn viên chính của phim Emilia Pérez gồm Adriana Paz, Karla Sofía Gascón, Selena Gomez và Zoe Saldaña cùng giành giải Nữ chính xuất sắc. Đạo diễn của phim là Jacques Audiard, nhà làm phim người Pháp từng giành giải Cành Cọ Vàng với phim Dheepan.

Bộ phim hài ca nhạc Emilia Pérez làm về đề tài tội phạm. Chuyện phim xoay quanh một trùm tội phạm trải qua phẫu thuật chuyển giới nhằm thay đổi danh tính và chạy trốn khỏi sự truy nã của pháp luật. Bộ phim Emilia Pérez còn giành được giải thưởng của ban giám khảo (Jury Prize).

Giải nam chính xuất sắc nhất dành cho Jesse Plemons của phim Kinds of Kindness. Trong bộ phim hài mang màu sắc siêu thực của đạo diễn Yorgos Lanthimos, nam diễn viên Jesse Plemons đảm nhận 3 vai diễn.

Phim kinh dị "The Substance" giành giải kịch bản xuất sắc nhất (Ảnh: Variety).

Đạo diễn người Bồ Đào Nha Miguel Gomes giành giải Đạo diễn xuất sắc với phim Grand Tour. Phim pha trộn giữa những thước phim đen trắng và phim màu, kể câu chuyện về một người đàn ông Anh sinh sống ở đầu thế kỷ 20 muốn chạy trốn khỏi vị hôn thê của mình. Anh di chuyển liên tục qua các quốc gia châu Á, trong khi đó, vị hôn thê của anh cũng quyết lần theo dấu vết của "chú rể bỏ trốn".

Giải Camera vàng trao cho phim đầu tay xuất sắc nhất. Chủ nhân của giải thưởng năm nay là nhà làm phim người Na Uy Halfdan Ullman Tondel và phim Armand. Chuyện phim xoay quanh việc hai cậu bé 6 tuổi đánh nhau ở trường học. Phụ huynh và giáo viên cùng phải vào cuộc để làm rõ sự vụ.

Nhìn chung, các giải thưởng quan trọng tại LHP Cannes năm nay trao cho những chuyện phim khai thác sâu câu chuyện của nữ giới. Ban Tổ chức LHP Cannes tiếp tục cho thấy nỗ lực để sự kiện điện ảnh này ngày càng đề cao tính đa dạng, chứa đựng những giá trị tích cực mà nền công nghiệp làm phim trên khắp thế giới đang hướng tới.