Sự "nguy hiểm" ở Cannes: Tài tử phải hứng chê bai ngay sau 10 phút vỗ tay

10 phút vỗ tay nồng nhiệt ở lễ công chiếu tại LHP Cannes

Bộ phim Horizon: An American Saga đã được công chiếu tại LHP Cannes hôm 19/5 (giờ Pháp). Bộ phim không tham gia tranh giải, nhưng được đánh giá là một dự án phim đáng chú ý. Khi lễ công chiếu kết thúc, phim nhận được tràng pháo tay kéo dài 10 phút. Điều này cho thấy sự ủng hộ nồng nhiệt của những người có mặt tại sự kiện.

Thịnh tình của nhóm khán giả này đã khiến tài tử gạo cội Kevin Costner rất xúc động. Ông đã rơi nước mắt. Ở tuổi 69, tài tử Costner vừa đạo diễn, biên kịch, sản xuất và diễn xuất trong bộ phim điện ảnh có độ dài "khủng". Bộ phim được chia ra làm hai phần. Phần đầu dài tới 181 phút vừa được công chiếu giới thiệu ở Cannes.

Tạo hình của tài tử Kevin Coster trong phim "Horizon: An American Saga" (Ảnh: Page Six).

Horizon: An American Saga thuộc thể loại phim cao bồi miền Tây. Bối cảnh phim đặt trong cuộc nội chiến của nước Mỹ. Chuyện phim khắc họa cuộc sống và hành trình khai hoang của những cao bồi sinh sống nơi miền Tây hoang dã của nước Mỹ.

Tài tử Costner đã theo đuổi dự án phim này trong suốt 35 năm. Đến thời điểm này, bộ phim mới hoàn thiện để tới với công chúng. Tham vọng của Costner là thực hiện loạt 4 tập phim điện ảnh xoay quanh cuộc sống của những cao bồi miền Tây ở thời điểm trước và sau cuộc nội chiến Mỹ.

Trong bài phát biểu của mình ở LHP Cannes khi lễ công chiếu đi đến kết thúc, tài tử Costner cho biết ông sẽ không bao giờ quên tấm thịnh tình nồng nhiệt mà công chúng ở Cannes đã dành cho ông. Ông cảm ơn những người đã có mặt tại buổi công chiếu, vì đã dành thời gian quý giá của họ cho bộ phim của ông.

Ông đặc biệt xúc động trước tràng pháo tay kéo dài sau khi phim kết thúc: "Đây là một khoảnh khắc tuyệt vời không phải chỉ cho tôi, mà còn cho những diễn viên đã đồng hành cùng tôi trong dự án này, những người đã đặt lòng tin và cùng nỗ lực trong công việc với tôi. Đây là khoảnh khắc tôi sẽ không bao giờ quên. Các con tôi cũng vậy".

Kevin Costner và 5 người con xuất hiện trên thảm đỏ LHP Cannes (Ảnh: Page Six).

Dự án phim Horizon của Costner được đánh giá là đồ sộ và đầy tham vọng. Ngay từ độ dài của tập phim đầu tiên đã cho thấy điều đó. Tổng kinh phí đầu tư sản xuất cho 2 tập phim đầu lên tới 100 triệu USD.

Việc công chiếu phim ở LHP Cannes là một việc trọng đại đối với tài tử Costner. Ông đã đưa 5 trong số 7 người con của mình tới dự LHP Cannes năm nay, gồm Annie (40 tuổi), Lily (37 tuổi) Cayden (17 tuổi), Hayes (15 tuổi) và Grace (13 tuổi).

Trailer phim "Horizon: An American Saga" (Video: Warner Bros. Pictures).

Loạt bài chê bai phim rầm rộ xuất hiện sau lễ công chiếu ấn tượng

Trong lễ công chiếu, tài tử Costner cho biết dự án phim Horizon là một phép màu kỳ diệu trở thành sự thật trong cuộc đời ông. Dù vậy, ngay sau lễ công chiếu, những đánh giá tiêu cực về phim bắt đầu xuất hiện trên các trang phê bình điện ảnh.

Trên trang bình phim Rotten Tomatoes, phim đang nhận được số điểm trung bình 5/10 từ các chuyên gia phê bình điện ảnh. Trên trang Metacritic, phim đang có số điểm 50/100. Những điểm số như vậy cho thấy phim đang đứng trước những khen chê trái chiều. Bài bình trên tờ tin tức showbiz Variety (Mỹ) nhận xét rằng bộ phim quá dài và không thực sự hấp dẫn hay mang sức nặng.

Tài tử Kevin Costner xúc động nhận 10 phút vỗ tay trong lễ công chiếu phim (Video: Variety).

Phim khiến người xem tưởng như một bộ phim nhiều tập đang được gộp lại, cắt cúp bớt đi rồi biến thành phim điện ảnh. Các nhân vật không được khắc họa sâu sắc, sống động. Có quá nhiều nội dung nhưng không tạo được sự liên kết chặt chẽ. Điều này khiến phim nhiều lúc trở nên khó hiểu.

Bài bình trên tờ tin tức The Guardian (Anh) cho phim 2/5 sao. Theo đó, bộ phim bị đánh giá là một dự án tham vọng nhưng phù phiếm. Nội dung phim vẫn kể lại những câu chuyện quen thuộc về cuộc sống ở miền Tây hoang dã, vốn đã được khắc họa nhiều từ trước đến nay.

Bài bình của tờ tin tức điện ảnh Hollywood Reporter (Mỹ) dùng hình ảnh ẩn dụ trên dòng tít, cho rằng Kevin Costner đã bị "ngã ngựa" trong dự án điện ảnh đầy tham vọng nhưng quá hỗn loạn của mình. Còn nhiều tờ tin tức và chuyên trang điện ảnh khác cũng đưa ra những nhận định không tích cực về phim.

Để thực hiện dự án phim này, tài tử Costner đã đầu tư tới 50 triệu USD tiền của riêng ông. Nam tài tử đã thế chấp điền trang của gia đình ở thành phố Santa Barbara, bang California, Mỹ, để có tiền đóng góp vào hoạt động sản xuất phim cùng với các nhà đầu tư khác. Ông thừa nhận rằng việc thế chấp nhà cửa không phải một quyết định dễ dàng đối với ông.

Tài tử Kevin Costner xuất hiện bên các con tại lễ công chiếu phim (Video: Daily Mail).

Thế chấp điền trang để có tiền làm phim, Costner có nguy cơ lỗ nặng

Giờ đây, khi bộ phim của Costner bất ngờ phải đối diện với nhiều lời chê bai sau tràng pháo tay kéo dài 10 phút ở LHP Cannes, nhiều bên cảm thấy lo ngại cho số phận điền trang mà Costner đã thế chấp để có 50 triệu USD làm phim.

Chia sẻ về quyết định táo bạo của mình nhằm biến dự án phim ấp ủ suốt hàng chục năm trở thành sự thật, đạo diễn Costner cho hay: "Việc thế chấp nhà cửa dù rất khó khăn nhưng là một quyết định tôi cần phải đưa ra. Tôi không biết các bạn cảm thấy thế nào về bộ phim, nhưng đối với tôi, bộ phim mang tính giải trí đích thực".

Tài tử Kevin Costner xuất hiện tại LHP Cannes 2024 (Ảnh: Page Six).

Tài tử Costner đang có khối tài sản vào khoảng 250 triệu USD. Việc thế chấp điền trang để có 50 triệu USD đóng góp vào dự án phim Horizon là một sự mạo hiểm không nhỏ đối với an toàn tài chính của ông.

Khi chia sẻ về hành động mạo hiểm này, ông nói: "Có những người cả đời làm lụng để tích cóp nên khối tài sản lớn. Tôi không giỏi làm việc này. Giống như tất cả mọi người, tôi cũng thích có khối tài sản lớn. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi từ bỏ những gì mình muốn làm. Nếu không ai hỗ trợ tôi làm điều tôi muốn làm, tôi sẽ tự mình gắng sức thực hiện.

Loạt phim Horizon mang rất nhiều ý nghĩa đối với tôi. Đây là bộ phim khó làm nhất mà tôi từng thực hiện, nhưng đây chính xác là điều tôi muốn làm. Tôi không để nỗi sợ phủ bóng đen lên những giá trị mà tôi theo đuổi".

Trước đây, tài tử Costner vốn đã thành công với thể loại phim cao bồi viễn Tây. Chẳng hạn, bộ phim Dances with Wolves (1990) do ông đạo diễn, sản xuất và diễn xuất chính nhận được 7 giải Oscar, trong đó có giải dành cho Đạo diễn xuất sắc nhất và Phim hay nhất.

5 người con đồng hành cùng tài tử Costner tại nhiều sự kiện ở Cannes (Ảnh: Page Six).

Kể từ năm 2018, tài tử Costner xuất hiện trong bộ phim truyền hình cũng xoay quanh đề tài về miền viễn Tây - phim Yellowstone. Bộ phim ăn khách đã giúp Costner kiếm được thù lao ấn tượng từ lĩnh vực truyền hình.

Trong sự nghiệp, tài tử Kevin Costner còn được biết tới với những bộ phim như The Untouchables (1987), JFK (1991), Robin Hood: Prince of Thieves (1991), The Bodyguard (1992), Message in a Bottle (1999), The Company Men (2010), 3 Days to Kill (2014), Draft Day (2014), Black or White (2014)...