Chris Rock nói gì khi được mời dẫn Oscar 2023 sau sự cố "ăn tát"?

Tháng 3/2022, Chris Rock từng gặp sự cố hy hữu trên sân khấu lễ trao giải thưởng điện ảnh uy tín này. Anh đã bị người đồng nghiệp Will Smith tát ngay trên sân khấu sau câu bông đùa dành cho vợ của Will Smith. Đây đã trở thành tâm điểm của lễ trao giải Oscar 2022 và trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội, truyền thông một thời gian dài.

Chris Rock bị Will Smith tát trên sân khấu lễ trao giải Oscar 2022 (Ảnh: Getty Images).

Sau sự cố, Will Smith bị dư luận lên án, phải nhận án phạt cấm tham dự các lễ trao giải của Viện hàn lâm, trong đó có lễ trao giải Oscar, trong 10 năm. Một ngày sau lễ trao giải, Will Smith đã đăng tâm thư gửi lời xin lỗi Chris Rock, Viện hàn lâm và khán giả theo dõi lễ trao giải Oscar 2022.

Về phần Chris Rock, anh nhận được sự ủng hộ, cảm thông của đồng nghiệp tại Hollywood. Những lời mời làm việc của Chris Rock thời gian qua cũng tăng đáng kể. Chris Rock được đồng nghiệp đánh giá cao vì cách hành xử lịch sự, bình tĩnh, không đẩy mâu thuẫn lên cao hay phá hỏng cả lễ trao giải điện ảnh uy tín.

Sau sự cố, Chris Rock cũng không đâm đơn kiện Will Smith và ít bình luận trực tiếp về vụ việc. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết, Chris Rock không đồng tình với cách hành xử tại và sau lễ trao giải Oscar 2022 của Will Smith. Anh không chấp nhận lời xin lỗi của Will Smith và từ chối gặp gỡ người đồng nghiệp này.

Chris Rock từ chối lời mời dẫn chương trình Oscar 2023 từ Viện hàn lâm (Ảnh: Getty Images).

Chính sự cố tại lễ trao giải Oscar 2022 đã giúp Chris Rock được các nhà sản xuất đánh giá cao. Ngày 30/8, tờ People đưa tin Chris Rock được mời làm người dẫn của lễ trao giải Oscar 2023. Tuy nhiên, câu trả lời của nam danh hài là không.

Hôm 28/8 vừa qua, khi đang tham gia một chương trình hài tại nhà hát ở Phoenix, Arizona, Mỹ, Chris Rock so sánh việc trở lại lễ trao giải Oscar giống như lời yêu cầu nạn nhân của một vụ án quay trở lại hiện trường tội ác. Đại diện của Chris Rock và Viện hàn lâm hiện chưa lên tiếng về tuyên bố của Chris Rock.

Chris Rock cho biết cái tát của Will Smith đã khiến anh tổn thương sâu sắc, nhất là khi cộng đồng mạng còn ví cái tát của tài tử King Richard như cú móc của Muhammad Ali. "Tôi nghĩ bang Nevada sẽ không quan tâm đến vụ ẩu đả giữa tôi và Will Smith", anh chia sẻ.

Chris Rock chưa chính thức bình luận về vụ tấn công trên truyền hình nhưng đã đề cập đến cái tát trên sân khấu trong chuyến lưu diễn gần đây. "Bất cứ ai nói những lời tổn thương với tôi chắc hẳn đều chưa bao giờ bị đấm vào mặt", anh chia sẻ.

Chris Rock nói thêm rằng, anh cũng từ chối cơ hội xuất hiện trong một quảng cáo Super Bowl sau sự cố "ăn tát". Hồi đầu tháng 8, ông Bill Kramer - CEO mới của Viện hàn lâm cho biết, ban tổ chức lễ trao giải Oscar không có ý định xem xét lại sự việc này, tỏ ý đây chỉ là một sự cố. "Chúng tôi muốn tiến về phía trước và có một mùa giải Oscar để tôn vinh điện ảnh. Đó mới là trọng tâm", Bill Kramer giải thích.